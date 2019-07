In dieser YOGA AKTUELL-Ausgabe erschienen:

Yoga Aktuell 101 – 06/2016

Die mit dem Brokkoli spricht: Sarah Britton liebt Gemüse in all seinen Facetten. Auf ihrem Foodblog My New Roots kocht sie sich quer durch ihr heimisches Gemüsebeet in Kopenhagen: Gerichte, die eine wahre Geschmacksexplosion für den Gaumen und eine Offenbarung fürs Auge sind. Und sich dank der vielen Tipps leicht nachkochen lassen – einfach grandios. In diesem Jahr ist Sarah Brittons erstes Kochbuch auf Deutsch erschienen. My New Roots ist voll mit großartigen Gerichten, die auf frischen, saisonalen Zutaten basieren. Sortiert sind die Rezepte nach den Jahreszeiten. Jetzt im Winter, wenn es draußen kalt und dunkel ist, setzt Sarah darin auf Gerichte, die uns wärmen, stärken und der Seele schmeicheln, wie z.B. die Vier-Himmelsrichtungen-Linsensuppe, die den Körper mit komplexen Kohlenhydraten versorgt und superschnell zuzubereiten ist. Dazu kommen farbenfrohe Rezepte, die voller Eiweiß und Ballaststoffe stecken, wie der Rübensalat mit Orangen und gerösteten Pinienkernen. Weihnachtliche Stimmung verbreitet die unwiderstehliche Pekannuss-Cranberry-Pie mit ihrem Zimtaroma. Die klebrig-süße Füllung harmoniert perfekt mit den säuerlichen Cranberrys – köstlich und randvoll mit guten Zutaten. Wir haben uns zum Erscheinen ihres Buches mit Sarah über gesunde Ernährung und ihr Faible für Kekse unterhalten – für ihre selbst gebackenen natürlich. Wir haben uns zum Erscheinen ihres Buches mit Sarah über gesunde Ernährung und ihr Faible für Kekse unterhalten – für ihre selbstgebackenen natürlich. Interview YOGA AKTUELL: Warum ist es so wichtig, was wir essen? Sarah Britton: Das, was du isst, bestimmt, wie du dich fühlst, wie viel Energie du hast und wie du aussiehst. Wenn ich mich schlecht ernähre, geht’s mir mies. Esse ich gut, fühle ich mich auch so. Bevor ich mit 23 auf dieser Ökofarm landete, aß ich normales Zeug und fühlte mich die ganze Zeit über schlecht, ohne es zu bemerken. Ich war unentwegt müde. Ich begann, besser zu essen, und meine Energie kam zurück. […]