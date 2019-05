Liebe geht durch den Magen. Erleuchtung anscheinend auch. In Zenklöstern ist deshalb besonders weisen Mönchen das Kochen vorbehalten, da sie die Kunst der Achtsamkeit beherrschen. Aber auch du kannst kochen wie ein Buddha! Probier es doch gleich aus. Köstliche Rezepte findest du hier.

Achtsam kochen

Achtsames Kochen beginnt allerdings nicht erst in dem Moment, in dem du vor dem Kochtopf stehst. Es fängt schon viel früher an, nämlich bereits beim Einkaufen. Bevor du dich also an den Herd begibst, um deine Liebsten zu verwöhnen oder um für dich selbst gut zu kochen, nimm dir das kleine ABC des achtsamen Kochens zu Herzen:

Wenn du einkaufen gehst, achte auf die regionale, hochwertige und gute Qualität der Produkte. Sieh zu, dass du möglichst viel frisch kaufst und ohne Plastikverpackung. Behandle die Lebensmittel mit Achtung und Respekt. Koche mit den Jahreszeiten und verwende so viel wie möglich von dem jeweiligen Produkt. Mache dir bereits vor dem Kochen bewusst, für wen du kochst: Kochst du für deinen Körper, damit er gesund bleibt? Oder kochst du für andere Menschen, damit sie fit und kräftig bleiben? Denke immer daran: Essen dient nicht nur der Aufnahme von Nahrung, sondern stellt auch die Verkörperung von Lebensfreude und Genuss da. Nimm dir immer genügend Zeit, um in Ruhe einzukaufen, die Speisen vorzubereiten und sie anschließend auch in Muße zu essen. Im Zen segnet man nicht nur die fertigen Speisen, sondern auch die Gerätschaften. Dadurch bringt man ihnen Respekt und Dankbarkeit entgegen. Stell dir vor, wie mühsam das Kochen wäre ohne Töpfe, Messer, etc. Achte darauf, dass Ordnung in deiner Küche herrscht. Eine unaufgeräumte Küche spiegelt nach Ansicht eines Zenkochs einen unaufgeräumten Geist wider. Bereite alle Lebensmittel schon vor dem Kochen vor. Es spart Zeit, wenn du alles wäschst, schälst und schneidest und hilft dir dabei, dich auf den Kochvorgang zu konzentrieren. Versuche, beim Kochen mit allen Sinnen und möglichst achtsam bei der Sache zu sein.

Erlebe beim Essen jeden einzelnen Bissen und versuche, auch hier möglichst viel zu riechen, zu fühlen, zu schmecken, zu hören – und zu genießen!

Alle Rezepte stammen aus dem Buch „Kochen wie ein Buddha“ von Susanne Seethaler. Dort findest du noch viele andere köstlich schmeckende Rezepte für Salate, Hauptspeisen und Co. Dass ich mich hier in der Auswahl auf Desserts beschränkt habe, liegt an meiner ganz persönlichen Vorliebe für Süßes.

Aber jetzt wird gekocht!