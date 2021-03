In dieser YOGA AKTUELL-Ausgabe erschienen: Kostenloser Versand! (DE)

Yoga Aktuell 127

Die bekannte Fastenmethode ist weit mehr als nur ein Weg, um den Körper zu entlasten und abzunehmen. Wie Basenfasten mehr Achtsamkeit in deinen Alltag bringen kann.Wenn man von Basenfasten spricht, meint man damit eine Phase, in der man sich hauptsächlich von Obst und Gemüse ernährt, denn das kommt beim Basenfasten in erster Linie auf den Tisch. So richtig lecker wird Basenfasten durch frische Kräuter, Keimlinge, Nüsse, Samen und durch naturbelassene, köstliche Pflanzenöle. Und wenn es irgendwie geht, wird alles frisch zubereitet. Beim Basenfasten nichts zu suchen haben Fleisch, Wurst, Fisch, Milchprodukte, ungekeimte Getreide, ungekeimte Hülsenfrüchte, Zucker sowie Kaffee und Alkohol – eben alles, was den Körper mit Säure belastet. Die 7 Basenfasten-Basics Motivation 100 % basische Ernährung nach Wacker Genuss Trinken Darmreinigung Bewegung Entspannung Basenfasten ist eine ein- bis zweiwöchige Verschnaufpause für den gesamten Organismus. Dass man dabei in einer Woche einige Kilos an Gewicht verlieren kann, ist eigentlich ein Nebeneffekt. Für viele Menschen ist er jedoch ganz entscheidend. Ich persönlich finde das ein wenig schade, denn mir geht und ging es mit der 1997 von mir entwickelten Methode von Anfang an vor allem darum, Menschen dabei zu unterstützen, ein neues Ernährungs- und Lebensbewusstsein zu schaffen. Und das ist der grundlegende Unterschied zwischen Basenfasten und einer Diät. Auch wenn im Vordergrund steht, für ein oder zwei Wochen nur Obst und Gemüse zu essen, so ist das Herzstück meiner Methode doch das gesamte Prozedere, das in den sieben Basics und den zehn Wacker-Regeln zusammengefasst ist. Und dabei geht es um weit mehr als nur um das Essen an sich, sondern auch um den gesamten Tagesablauf. 10 Basenfasten-Regeln Gerne Rohkost – vorausgesetzt, man verträgt sie Rohkost nur bis 14 Uhr Abendessen bis 18 Uhr Gemüse schonend zubereiten nach Wohlfühlmenge essen keine wilden Mischungen dezent würzen aufs Bauchgefühl hören Obstanteil maximal 20 Prozent gründlich […]