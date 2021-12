1. Dezember: „Glück ist das einzige, das sich verdoppelt, wenn man es teilt.“

Albert Schweitzer, Arzt und Philosoph (1875-1965) 2. Dezember: Verwöhne deinen Lieblingsmensch heute mit etwas, was ihm/ihr besonders gut gefällt. 3. Dezember: Schenke dir eine kleine Fußmassage. 4. Dezember: Besuche dich heute selbst und genieße die Zeit mit dir! Vielleicht findest du ja Zeit für eine kurze, geführte Meditation zum Thema Selbstmitgefühl? 5. Dezember: Zähle vier Dinge auf, für die du dankbar bist. 6. Dezember: Mache 6 Menschen heute eine Freude. 7. Dezember: „Glück ist Liebe, nichts anderes. Wer lieben kann, ist glücklich.“

Hermann Hesse, Schriftsteller (1877-1962) 8. Dezember: Genieße eine Tasse deines Lieblingstee mit allen Sinnen. Schluck für Schluck. Manch dir bewusst, dass es ein großes Geschenk ist, dass Du Tee trinken kannst. 9. Dezember: „Das Geheimnis des Glücks liegt nicht im Besitz, sondern im Geben. Wer andere glücklich macht, wird glücklich.“

André Gide, Schriftsteller (1869-1951) 10. Dezember: Mache heute drei Menschen in deinem Umfeld glücklich mit einem Kompliment. Vielleicht strahlen ihre Augen heute besonders schön. Möglicherweise schmückt sie ein Kleidungsstück oder das Lachen, dass man dir gerade geschenkt hat, tut so richtig gut. 11. Dezember: Schenke dir und der Welt ein Lächeln. Besonders in solchen Momenten, in denen Sie sich gestresst fühlen, kann ein Lächeln tiefe Entspannung schenken und Glück versprühen. 12. Dezember: „Glück ist das Einzige, was wir anderen geben können, ohne es selbst zu haben.“

Carmen Sylva, Schriftstellerin (1843-1916) 13. Dezember: Genieße heute bewusst immer wieder 13 tiefe Atemzüge an der frischen Luft. Nimm dabei Anfang, Mitte und Ende der Einatmung wahr und ebenso bewusst Anfang, Mitte und Ende der Ausatmung. 14. Dezember: Schenke einem Menschen, den du liebst, heute deine Zeit. 15. Dezember: „Viele Menschen versäumen das kleine Glück, während sie auf das Große vergebens warten.“

Pearl S. Buck, Schriftstellerin (1892-1973) 16. Dezember: Weihnachten (Advent) heißt: die Tränen trocknen; das, was du hast, mit den anderen teilen. Jedes Mal, wenn die Not eines Unglücklichen gemildert wird, ist Weihnachten. Weihnachtsweisheit aus Haiti 17. Dezember: Einfach mal nix tun! Überall, wo Liebe die Welt bewegt, ist Weihnachten.

(unbekannt) In dem Sinne: Mach mal eine Pause! 18. Dezember: Schenke heute 9 Menschen ein Lächeln. 19. Dezember: „Glück ist kein Geschenk der Götter, sondern die Frucht innerer Einstellung.“ 20. Dezember: Widme dir heute 20 Minuten Zeit, um in Ruhe zu meditieren. Konzentriere dich dabei auf das Licht in dir und lasse es strahlen.

Erich Fromm, Psychoanalytiker (1900-1980) Hier kannst du mehr über die „7 Qualitäten für die Meditation“ nachlesen. 21. Dezember: Gönne dir heute etwas Gutes: heißen Glühwein. köstlichen Lebkuchen oder vegane Schlemmereien. Etwas, was dir gut schmeckt und Balsam ist für deine Seele – und dich glücklich macht für Augenblicke, Minuten oder Stunden. 22. Dezember: „Die höchste Form des Glücks ist ein Leben mit einem gewissen Grad an Verrücktheit.“

Erasmus von Rotterdam, Theologe (1466-1536) 23. Dezember: Schaue auf das Jahr zurück und erfreue dich bewusst an 23 schönen Momenten, die dich glücklich gemacht haben. Sollten andere Menschen daran beteiligt sein, danken ihnen mit einer kurzen Nachricht oder einer liebevollen Geste. 24. Dezember: Zähle heute Sekundenglück: Ein Sonnenstrahl. Ein Lächeln. Eine köstliche Tasse Kaffee. Ein gutes Buch. Ein tiefer Atemzug. Eine Umarmung, die von Herzen kommt. Ein gemeinsamer Heiligabend mit deinen Liebsten.