Neues Jahr, neues Glück! Hier stellen wir dir inspirierende, schöne und wertvolle Kalender vor, die dir helfen, gut durchs neue Jahr zu kommen.

Kalender für 2022

Wie wäre es mit einem Mondplaner für 2022?

Der Mond ist unser ständiger Begleiter. Er wirkt sich auf uns aus, ob es uns bewusst ist oder nicht. Es heißt, dass jede der vier Mondphasen, die wir im Verlauf eines Monats durchlaufen, ganz unterschiedliche Qualitäten hat. Somit gibt es für bestimmte Tätigkeiten günstige bzw. ungünstige Termine. In diesem Mondplaner, der sich ideal für den Schreibtisch eignet, findest du zahlreiche Tipps, wann du etwas tun oder lassen solltest. So heißt es, dass eine regenerierende Fußmassage bei zunehmendem Mond gemacht werden, eine ausleitende hingegen bei abnehmendem Mond wirksamer ist. Wenn du deine Haare bei zunehmendem Mond schneidest, wachsen sie schneller nach. Bei abnehmenden sind sie dichter. Auch Körperpflege, Gartenanbau, Geldanlagen werden vom Mond positiver oder negativer beeinflusst. Allerdings macht er aus uns keine besseren Geschäftsleute oder Liebhaber. Um dies zu werden, dürfen wir selbst aktiv werden. Aber mithilfe des Planers können wir ersehen, wann es sich lohnt sich für bestimmte Aktivitäten ins Zeug legen, wann wir übereilte Entscheidungen sein lassen sollten und wann wir unnötige Konflikte mit unseren Mitmenschen vermeiden sollten.

Infos zum Planer: Helga Föger: Mondplaner 2022. Heyne Ludwig Verlag.

Für mehr achtsame Momente in 2022

Achtsam kann man nie genug sein… Deshalb ist dieser Kalender eine gute Investition! Jeden Tag hält er eine Weisheit, ein Zitat, einen Impuls und eine Übung bereit. Eine bunte Mischung, die, wenn du die hier vorgeschlagenen Impulsen folgst, dein Leben einfacher, gelassener und schöner werden lassen. Die Übungen sind sehr kurz, was mir persönlich sehr gut gefällt. Die Zitate stammen aus den Köpfen von weisen Menschen. Ein schöner Kalender, der dich einlädt, jeden Tag ein paar Augenblicke innezuhalten, um die Kostbarkeit des Augenblicks intensiver zu erleben. Denn wir haben schließlich nur diesen einen Moment.

Hier geht’s zum Kalender: Eva Dotterweich. Zeit der Achtsamkeit 2022. Südwest Kalender.

Der Abreißkalender mit Fakten und Wissen rund um das Sparen und den Umweltschutz

Dieser Kalender hat es in sich! Auf jeder Seite gibt es viel Wissenswertes über unsere Erde, ihre Schätze und unseren Umgang damit. Wissenswertes hilft dabei, den Horizont zu erweitern und zu schauen, wo und was du sparen kannst.

So lernst du unter anderem, dass ein Auto, das 90 statt 110 Stundenkilometer fährt, bei gleicher Streckenlänge 23 % Kraftstoff und damit 23 Prozent der Sprittkosten spart. Oder: Vor 200 Jahren besaßen die Menschen im Durchschnitt etwa 150 Dinge, heute sind es in Deutschland ca. 10.000 Dinge. Die Tipps sind leicht umsetzbar und nützlich – zum Bespiel: Wenn du eine Zeitschaltuhr an den WLAN-Router anbringst, verbraucht er in der ungenutzten Zeit keine Energie.

Hier gibt’s noch mehr Tipps: Gerald Drews. Umwelt schonen & Geld sparen. Kalender 2022. Bassermann Verlag

Für schöne, surreale Augenblicke in 2022

Ich muss gestehen: Ich liebe die Kalender von Quint Buchholz. Der Künstler wurde 1957 in Stolberg bei Aachen geboren und studierte später Kunstgeschichte, Malerei und Grafik. Er illustrierte zahlreiche Bücher, in die nicht nur Kinder gerne abtauchen, sondern die auch bei Erwachsenen sehr beliebt sind. Was auch immer ich mir von Buchholz ansehen: Seine Bilder lassen mich eintauchen in surreale Welten, auf denen Fische durch die Luft fliegen, ein Leopard auf dem Rücken einer Schildkröte durch eine Stadt läuft oder eine Schnecke ein Häuschen mit beleuchteten Fenstern hat. Mit 12 Zeichnungen fängt der Illustrator die Melancholie des Augenblicks ein. Wunderschön! Wer seiner Fantasie freien Lauf lassen möchte, findet hier genug Inspirationen, um sich mal aus der gerade eher tristen Wirklichkeit zu stehlen.

Hier findest du mehr Informationen: Quint Buchholz: Augenblicke. Wandkalender 2022. Heye Verlag.

Eine tägliche Portion Happiness in 2022!

Wenn wir unsere Achtsamkeit umlenken – weg von dem Negativen, hin zu dem, was uns aufbaut und stärkt, können wir tiefe innere Zufriedenheit erlangen. Dieses Kalenderbuch ist eine wunderbare Unterstützung. Es bietet jeden Monat zahlreiche Möglichkeiten, tiefer in die Achtsamkeit und das Glücklichsein einzutauchen. Es enthält 16 Gute-Laune-Kärtchen, 2 Stickerbögen, eine doppelseite Einstecktasche und vieles mehr. Mit diesem Kalender in der Tasche steht einem achtsamen Leben nichts mehr im Weg.

Hier geht’s zum glücklichen Wochenkalender: Happiness blooms from within. Spiral Kalenderbuch A5, 2022 Heye Verlag.

Mit dem kleinen Yogi durch das Jahr

Dankbar kann man nicht oft genug sein. Besonders in solchen Zeiten, in denen die Welt uns immer wieder vor große Herausforderungen stellt, ist es gut, wenn wir uns auf die Dinge besinnen, die gut laufen, die wir haben und die uns stärken. Der kleine Yogi ist hier eine wunderbare Unterstützung. Seine liebevollen und weisen Botschaften gehen direkt ins Herz, – egal ob jung oder alt, groß oder klein. Sie lassen mich persönlich immer wieder achtsamer, zufriedener und gelassener werden. Dieses Buch ist eine Ermutigung, jeden Abend aufzuschreiben, wofür du dankbar bist. Wenn wir dies regelmäßig tun, sehen wir, dass da einiges zusammenkommt und wir sowieso schon viel mehr haben, als wir eigentlich brauchen.

Hier gibt’s mehr vom kleinen Yogi – Tag ein, Tag aus: Barbara Liera Schauer: Der kleine Yogi: Dankbarkeitstagebuch. Königfurth Urania, 2021.