Teil 5: Glaube – laut Swami Sivananda das Größte auf der Welt. Doch woran glauben Menschen im 21. Jahrhundert? Und was hat Glaube mit Yoga zu tun? Ich möchte gerne Yoga machen, aber bitte ohne OM-Singen, Beten oder sonst irgendetwas Religiöses.“ So – oder so ähnlich – hört sich das manchmal an, wenn jemand neu zu Sivananda Yoga kommt. Was antworten? Manchmal ist das gar nicht so leicht, denn natürlich hat Yoga etwas mit Glauben zu tun. Glaube ist Shraddha. Glaube ist das Größte auf der Welt. Selbst die höchste Vernunft basiert auf Glauben. Niemand kann Dinge beweisen, an die er nicht glaubt. Wer seine Zeit dem Yoga widmet, ja, selbst wer nur nach der ersten Probestunde wiederkommt, der glaubt bereits an etwas. Nämlich daran, dass Yoga irgendwie funktioniert. Dass es guttut. Und wer es ausprobiert, spürt den Beweis, vielleicht nicht immerwährend, aber spätestens am Ende der Stunde: Es fühlt sich irgendwie gut an. Man fühlt sich besser. Glaube ohne Verständnis ist blinder Glaube. Glaube führt zu der ultimativen Erfahrung. Woran eine Person intensiv glaubt, was sie erlebt, das wird sie. Die ganze Welt ist ein Produkt intensiven Glaubens. Woran glauben Menschen im 21. Jahrhundert? An die Wissenschaft, an Fake-News, an das Gute im Menschen, manchmal auch an das Schlechte. Viele Menschen glauben auch an Gott. Oder an Götter. Also an etwas Höheres, nicht Greifbares, jenseits dessen, was wir mit den Sinnen wahrnehmen können. Auch wenn Du die Sonne hinter den Wolken nicht sehen kannst, ist sie da. Auch wenn wir tagsüber keine Sterne sehen können, wissen wir, sie sind da. Auch wenn wir Gott nicht sehen können, existiert er, hinter allen Namen und Formen. Manchmal stecken wir in einer schwierigen Situation oder haben Geldprobleme. Auf mysteriöse Weise wird uns geholfen. Jeder hat so etwas wohl schon einmal erlebt. Und dann sagen […]