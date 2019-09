Mit YOGA AKTUELL Plus kannst du den kompletten Beitrag lesen. Melde dich direkt hier an und profitiere u.a. von folgenden Vorteilen: Zugriff auf tausende exklusive Artikel, Beiträge und Interviews zu Yoga, Ayurveda, Gesundheit und Spiritualität

Von Hingabe und Zusammengehörigkeit – die aktuelle Generation der Festivals knüpft wieder an eine alte Kreiskultur an und erschafft große, bunte Familien. Längst geht es auf den modernen Festivals nicht mehr vorrangig um die Musikkultur – um die tollen Musiker und Bands, die sich hier präsentieren und das Geschehen von der Bühne aus dirigieren. Hier treffen sich Yogis, Künstler und Kunsthandwerker, Veganer, Aussteiger, Bohemians, Reisende, Suchende, Spirituelle … alle vereint in dem Wunsch nach Austausch, nach Verbindung, nach dem Zusammenschluss zu einer großen Familie. Festivals wie das Ananda Spirit Festival, das Ancient Trance Festival oder auch das Love & Peace Gathering in Deutschland, das BaliSpirit Festival oder Being Gathering in Portugal, und auch das Sound & Silence sowie das Envision Festival in Costa Rica sind die Vorreiter dieser neuen Festivalkultur. Aus tiefem Herzen singt die Festivalfamilie im Kreis: „We are circling together … singing our heart song … we are family, we are unity, this is celebration, this is sacred.“ Der Klassiker aus der Rainbow-Spirit-Kultur wird hier neu aufgelegt. Neue alte Kreiskultur Liebevoll nennen sich die Festivalfreunde Brüder und Schwestern. Wenn sie im Kreis zusammenkommen, stimmen sie sich erst einmal miteinander ein. Dabei berühren sich die Hände, die linke empfängt, die rechte gibt – so kann die Energie frei fließen, kreisen. Der Wunsch, ein besonderes Energiefeld aufzubauen, stellt sich bereits zum Zeitpunkt der Organisation ein. So hat beispielsweise das Team des bereits seit zehn Jahren stattfindenden Ancient Trance Festivals in dem kleinen Ort Taucha bei Leipzig eine gemeinsame Vision, die es mit dem Festival lebendig werden lässt. Dies ist ein Raum für inneres Wachstum, basierend auf einer Kreiskultur, deren Grundpfeiler Wertschätzung, Achtsamkeit, Respekt, Mitgefühl, Empathie und Liebe sind. Ein Raum, in dem Magie spürbar wird, und in dem Menschen zusammenkommen, um zu feiern und die Lebendigkeit des Seins zu genießen. Als Organisationsstruktur […]