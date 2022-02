Eine spirituelle Reise von der Gebefreude bis zum Gleichmut. Charakter ist das, was vom Menschen übrig bleibt, wenn es ungemütlich wird.“ Jeder Mensch will möglichst glatt und angenehm durchs Leben kommen. Und wenn wir dann doch mit einem persönlichen Problem, mit einer existenziellen Grenze oder einer globalen Krise konfrontiert werden, dann wollen wir so schnell und so leicht wie möglich da wieder heraus. Vielleicht verschwenden wir in so einer Misere auch viel Energie und Zeit, um die Schuld in uns oder die Schuldigen außerhalb zu suchen und zu adressieren, machen andere oder Gott für unser Unglück verantwortlich, oder glauben, dass Chaos, Dummheit oder Bösartigkeit die Welt und unser Leben bestimmen. In jeder Hürde des Alltags, in jedem Stolperstein auf dem Lebensweg, in jeder fordernden Alltagssituation, in jedem Augenblick, in dem wir auf die essenziellen Lebensfragen zurückgeworfen werden, liegt eine große und einmalige Chance. Die Samen des persönlichen Wachstums werden in den ruhigen Fahrwassern des Lebens kaum zur Entfaltung kommen. Kritische und ausschlaggebende Momente stellen uns vor entscheidende Weggabelungen. Hier werden wir dazu angehalten, in uns die Spreu vom Weizen zu trennen. Aber auch bei unseren Mitmenschen kann man – manchmal überraschend und enttäuschend – ihren wahren Charakter erkennen. Die einen stolpern und fallen tief, die anderen nehmen die Stolpersteine zum Anlass, um Gräben zu schließen und Mauern zu überwinden. Im Theravada-Buddhismus werden zehn bestimmte Tugenden als Paramita bezeichnet. Der Begriff beinhaltet, dass diese mentalen Qualitäten und Stärken dazu da sind, um uns an andere (para) Ufer (mita) der Weisheit und Leidfreiheit zu führen. Im Kontext des Pali-Kanons, der ältesten Sammlung der Lehrreden des historischen Buddha Siddhartha Gautama, werden dazu fünfhundertsiebenundvierzig Jataka-Erzählungen angeführt. Dies sind populäre moralische Lehrgeschichten, Fabeln und Mythen, die sich wohl auf frühere Existenzen und andere Daseinsformen des Bodhisattva beziehen. Egal ob du dich als Buddhist oder Buddhistin bezeichnest oder […]