Heute möchte ich über das „Unfassbare“ sprechen. Das Unfassbare ist nur schwer in Worte zu fassen. Deshalb ist hier allenfalls eine vage Annäherung möglich. Das Unfassbare ist natürlich nicht zu riechen und auch nicht zu schmecken. Außerdem ist es unsichtbar. Es ist nicht anfassbar und ebenso wenig hörbar. Und es lässt sich auch nicht erdenken. Vorstellungen perlen davon ab wie Tautropfen von einer Lotusblüte. Die Naturwissenschaften haben sich daran die Zähne ausgebissen und ließen es als inexistente Spinnerei links liegen. Die Geisteswissenschaften haben sich ihm mit unzähligen Theorien und Vorstellungen genähert, verharren jedoch in kühler, intellektueller Distanz dazu. Faktenchecker meinen, im Unfassbaren gefährliche esoterische Tendenzen zu erkennen, und warnen davor. Die Quantenphysik ist auf ihrer Forschungsreise damit in Berührung gekommen, stolpert jedoch seit rund hundert Jahren über die eigene Verstandeslogik, wenn es darum geht, das Erforschte ins menschliche Bewusstsein zu integrieren. Und dennoch, trotz all dieses Schulwissens, ist es mir vertraut, ist dieses geheimnisvolle Unfassbare als großes Mysterium – als Lebe- und Liebewesen – allgegenwärtig pulsierend in allem und in jedem Geschöpf des Universums. Zu dem Unfassbaren können wir auch […]