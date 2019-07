Kinder lieben Lieder, Sprechverse und Bewegung. Und sie lieben Yoga, besonders dann, wenn die Yogastunde kindgerecht und spielerisch aufgebaut ist. Das erfordert ein hohes Maß an Kreativität und Imagination. Das neue Kinderyogabuch aus dem KiYoMaMu Verlag hält neue Inspirationen für Kinderyogalehrer, aber auch eine Yogastunde zum Selbermachen für Zuhause bereit.

Yoga im Zirkus und daheim

Als Schauplatz für die neue Kinderyogareise von Kinderyogalehrerin Leila Kadri Oostendorp dient die Zirkuswelt. Das liebevoll illustrierte und zusammengestellte Buch inkl. CD mit motivierender Musik und Liedern komponiert von Philipp Stegmüller führt Kinder auf einem Pfad durch den Zirkustraum. Dieser führt die Kids von den ersten OM-Klängen über den Sonnengruß der Tiere bis hin zur Entspannung im Seifenblasentraum und streift dabei verschiedene Asana-Sequenzen, aber auch Pranayama-, Massage- und Acro-Yoga-Übungen.

Die Kompositionen auf der CD wurden mit Naturtoninstrumenten aus der ganzen Welt produziert. Die eingängigen Lieder verbinden Asana und Musik gekonnt und laden zum Mitsingen ein. Aus der Vielfalt der vorgestellten Yogasequenzen stellen wir heute den Sonnengruß der Tiere vor.

Manege frei für den Sonnengruß der Tiere:

Übe zunächst alle Haltungen einzeln. Wenn du alle ausprobiert hast und du dich gut damit fühlst, starte das Lied dazu und lausche den Anleitungen und der musikalischen Begleitung. Mithilfe der Bilder kannst du die Yoga-Positionen besser nachvollziehen.

Noch mehr Online-Kinderyoga mit Leila gibt es zum Beispiel bei dieser geführten Kinderyoga-Stunde durch den brasilianischen Regenwald.

Kinderyoga mit Leila Kadri Oostendorp

Die gebürtige Brasilianerin und ausgebildete Kinderyogalehrerin (KYA) Leila Kadri Oostendorp unterrichtet Kinderyoga in München und bietet seit Jahren exklusive Yoga-Aktivitäten für Kinder ab 4 Jahren und deren Eltern an. Sie ist die Gründerin der Kinder Yoga Welt in München sowie des KiYoMaMu Verlags ebendort.

Buchempfehlung:

Leila Kadri Oostendorp, Philipp Stegmüller: Zirkustraum. Yoga für Kinder zum Mitmachen mit musikalischer Anleitung. Illustriert von Nathalie Michel. KiYoMaMu, München 2018

Dieses Buch ist online und im Buchhandel für 24,50€ unter der ISBN: 978-3-9817236-2-5 erhältlich.

Musikkomposition: Philipp Stegmüller

Illustration & Gestaltung: Nathalie Michel

Fotos: Bernhard Brus

Weitere Infos www.kinderyogawelt.de