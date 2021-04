Verbindung spüren: Der Körper als Tor für eine direkte Erfahrung des Seins, ganz und gar im Hier und Jetzt. Wenn ich über das Thema Embodiment nachdenke, spreche oder schreibe, stellt sich ein Gefühl von Überwältigung ein. Ich atme tief durch, spüre die Weite im Brustkorb – die Grenze meines Körpers, der sich ausdehnt, den Boden unter den Füßen und den Raum um mich herum. Ich bin hier. „ICH BIN HIER“ Komm in einen bequemen aufrechten Sitz. Schließ die Augen. Wiederhol innerlich das Mantra „Ich bin hier.“ Lass den Klang des Mantras durch deinen ganzen Körper hallen: Es fließt vom Kopf nach unten in den Brustkorb, in die Arme, bis in die Fingerspitzen, in den Bauch, durch die Beine bis in die Zehenspitzen, und wie ein Echo hallt es zurück zum Ausgangspunkt. In Wellen strömt der Klang durch dein inneres Meer, fließt durch all die inneren Räume, Schichten, Landschaften, umfließt all die Teilchen und Zellen. Spür die Verbindung von allem, was hier ist, in deinem Körper, mit deinem Körper. Dein innerer Raum im Raum um dich herum. Tauch tief ein in diese Erfahrung: vollständige Aufmerksamkeit, Präsenz. Ich bin hier. Ich sage mir: „Beginn hier.“ Jetzt fühlt es sich an, wie im offenen Meer zu schwimmen. Ein unendliches Gebiet, in dem alles mit allem verbunden ist. Ich atme und schwimme. Ich spüre die Bewegung. Mühelos gleitet die Unterwasserwelt vorbei, trifft auf den Himmel darüber, ich bin dazwischen, spüre Wasser und Luft innen und außen. Ich fühle mich frei und verloren zugleich. Sehe das Ufer, ein Ziel. Was ist Embodiment? Embodiment ist das Fundament für unser Hiersein. „Ich bin hier“ ist das Mantra. Dieses Mantra verbindet uns mit dem Sein, dem Sein im Raum, in der Zeit. Die spürbare Verbindung zum Körper, die Verbindung des Körpers zum Boden, zur Erde, die in jeder Körperhaltung […]