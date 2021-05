Yoga gilt als wirksame Methode zur Vorbeugung und Therapie des weitverbreiteten Leidens. Ein pauschales Rückenheilmittel ist die Yogapraxis jedoch nicht, wie ein differenzierter Blick zeigt. Das moderne Leben ist kein Zuckerschlecken. Wir Menschen zeichnen uns gegenüber vielen anderen Arten durch eine äußerst hohe biologische Anpassungsfähigkeit aus. Wir sind in der Lage, flexibel zu reagieren, was vorhandene Nahrungsquellen und Umweltbedingungen angeht. Die rasanten Veränderungen unserer Lebenswelt seit der industriellen Revolution stellen sich allerdings derart umfassend dar, dass wir mit unserer genetisch bedingten biologischen Grundausstattung nicht mehr folgen können. Auf die inneren und äußeren Zustände, die wir heute erleben, sind wir schlichtweg nicht vorbereitet. Bewegungsmangel, ungesunde Körperhaltungen und hohe Stressbelastungen führen dazu, dass unsere Anpassungsfähigkeit an ihre Grenzen gerät – wir kommen aus der Balance. Psychische und körperliche Krankheitssymptome sind häufig eine Folge davon. So sind auch die zunehmenden Krankmeldungen aufgrund von Rückenschmerzen als eine Begleiterscheinung unseres Lebensstils zu verstehen. In einer elektronischen Querschnittbefragung von 2019/20, die das Journal of Health Monitoring durchführte, gaben 61,2 % der Befragten an, in den letzten zwölf Monaten unter Rückenschmerzen gelitten zu haben. So komplex die konkreten […]