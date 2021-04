Was genau ist eigentlich Swara-Yoga? Und wie hängt dieser Yoga des Energieflusses mit der Atmung zusammen? Stefan Datt beschreibt eine umfassende Pranayama-Praxis und erklärt in diesem Kontext, was Swara-Yoga bedeutet. In der Dunkelheit des frühen Berliner Morgens saß ich neben meiner Meisterin zur Meditation. Von sechs bis neun Uhr übten wir stille Innenschau, Asanas, Pranayama, Mantras und studierten die spirituellen Schriften. Ich war der Koch des Ashrams und rundum glücklich. In Zukunft wollte ich nur genau das tun: meditieren, Yoga praktizieren und für andere Yogis kochen. Doch es kam anders: Das mystische Indien begann, mich zu rufen. Ein brennendes Verlangen entflammte in mir, mich in den Himalaya an die Ufer der Gangesquelle zurückzuziehen. Hier wollte ich tieferen Pranayama und Swara-Yoga, die Kontrolle über den Atem, erlernen und üben. Und hier beginnt meine Geschichte für dich, im Himalaya. Doch wie viel wissen wir über diesen Atemstrom, der für uns Leben bedeutet? Swara-Yoga ist eine spezielle Yogaform, die die Geheimnisse des Atems entschlüsselt, um die darin enthaltene Energie zu lenken und zu nutzen. Angekommen Ich sitze das erste Mal in meinem Leben zwischen den majestätischen Bergen des Himalaya am Ufer des wilden Ganges und fühle mich auf sonderbare Weise „angekommen“. Alles hier fühlt sich rein und erhaben an. Das Rauschen von Mutter Ganga ist erstaunlich laut und allgegenwärtig. Zuerst irritierend, wirkt es nach einigen Tagen wundersam beruhigend und initiiert das Gefühl von „Fließen“. Seit Jahrtausenden praktizieren Hatha-Yogis hier Energiearbeit und Meditation. An diesem spirituellen Kraftort der Yogis möchte ich von einem erfahrenen Yogameister mehr über Pranayama, die Atemtechniken des Yoga, lernen. Gleich am ersten Tag fragte ich den Yogameister neugierig, warum ich dieses innere Licht zwischen den Augenbrauen, von dem im Yoga immer gern gesprochen wird, nicht sehen kann. Er lächelte mich mit seinen funkelnden Augen an: „Wo kein Strom, da kein […]