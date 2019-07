In dieser YOGA AKTUELL-Ausgabe erschienen:

Yoga Aktuell 101 – 06/2016

Mit YOGA AKTUELL Plus kannst du den kompletten Beitrag lesen. Melde dich direkt hier an und profitiere u.a. von folgenden Vorteilen: Zugriff auf tausende exklusive Artikel, Beiträge und Interviews zu Yoga, Ayurveda, Gesundheit und Spiritualität

Digitaler Zugriff auf alle YOGA AKTUELL- Ausgaben ab 2015 Jetzt informieren und anmelden

Eine Meditation, die dich hinauf durch alle Chakras führt – und wieder zurück ins Herz, damit du voller Liebe, Weisheit und mitfühlender Kraft in der Welt sein kannst. Diese sehr tiefgründige Meditation dient der Selbstverwirklichung und dem Frieden. Praktiziere sie mit großer Wachheit und in einer gelassenen und heiteren Stimmung. Gib sie weiter, wenn du sie ausreichend praktiziert und verstanden hast. Mögen alle Wesen in Liebe und Weisheit erblühen und das Herz eines Buddhas erlangen. OM Shanti. Einstimmung Die sieben Chakras der ersten Energiehülle, des Bhava-Sha­rira (Ätherleib), sind feinstoffliche Organe, die ähnlich der Lunge dem Austausch dienen. Wie wir über die Lunge ein- und ausatmen, den Zellen des grobstofflichen Körpers, des Sthula-Sharira, Sauerstoff zuführen und Abfallstoffe ausscheiden, so werden in vergleichbarer Weise auch über die sieben Hauptchakras Energien ausgetauscht. Jedes Chakra hat dabei seine speziellen Aufgaben. Die Aktivität der Chakras geschieht aber nicht unabhängig von unserem Atem. Er hat ja nicht nur eine Mittlerfunktion innerhalb sämtlicher Organaktivität und zwischen Körper und Psyche, er ist auch der Mittler zwischen der grobstofflichen und der feinstofflichen Welt. Wie er auf der körperlichen Ebene Sauerstoff transportiert, so bringt er auf der energetischen Ebene Lebensenergie (Prana) zu den Bereichen, wo sie gebraucht wird. Die Chakras selbst kann er aber nur in ihrer Aktivität stärken, indem wir ihn bewusst dorthin lenken. Hiermit sind wir schon in dem sehr subtilen Geflecht der Tätigkeiten inner- und außerhalb des Körpers angelangt. Wir werden im Verlauf der Meditation erleben, dass letztlich alles mit allem verwoben ist und dass das Bewusstsein, und mit ihm untrennbar verbunden der Atem, immer die entscheidende, lenkende Rolle dabei spielt. Was ist das Bewusstsein? Was gibt ihm diese Macht? Das Bewusstsein ist das Tor oder der Dreh- und Angelpunkt zwischen dem Diesseits und dem Jenseits, zwischen der uns scheinbar bekannten materiellen Ebene und der für uns […]