Wie wir in den Fluss kommen und kreative Blockaden überwinden können

Text: Dirk Bennewitz & Andrea Kubasch

Model: Caroline Höper

Kleidung: ADIDAS, Stella Mc Cartney

Fotos: Marco Grundt

Wie unterrichte oder übe ich kreativ Yoga?

Die Quelle Ihrer Kreativität ist Ihre persönliche Praxis. Als Lehrer üben Sie nicht nur für sich selbst, sondern für Ihre Schüler und für deren Wohl. Am einfachsten und schnellsten treten wir mit der Quelle unserer Kreativität in Kontakt, wenn wir in einen meditativen Geisteszustand kommen. Er verbindet uns mit der Ur-Lebenskraft, mit dem Prana des Lebens. In diesem Zustand können wir tief in uns hineinspüren und uns mit dem allumfassenden Bewusstsein verbinden. Der Kontakt zu dieser Energie wird dann möglich und erfahrbar. Viele Übende und Yogalehrer greifen in uninspirierten Zeiten auf DVDs, Online-Klassen oder Konferenzen zurück. Dabei werden ganze Klassen aufgezeichnet oder aufgeschrieben. Unserer Erfahrung nach führt das zu keinem Erfolg, denn die dort präsentierten Unterrichte sind vollständig auf denjenigen zugeschnitten, der sie leitet. Deswegen wird Ihre Klasse oder Praxis erst authentisch sein, wenn Sie Ihre eigenen Zutaten hinzufügen und einarbeiten. Ihre eigene Praxis ist die Zeit der Selbsterneuerung, sie soll dazu führen, dass Sie mehr geben können. Somit sind auch unsere hier vorgestellten Asana-Folgen dazu gedacht, Sie zu inspirieren und Ihnen Ideen zu geben, die Sie persönlich weiterentwickeln können.

In manchen Zeiten kontrolliert der Geist den Körper, zu anderen Zeiten übernimmt der Körper. Und zu noch anderen Zeiten gibt es eine Fusion, bei der Körper und Geist zusammenarbeiten. Dieser Punkt, der eine Verschmelzung von Körper und Geist durch den Atem beinhaltet, hat eine besondere Energie, eine besondere Qualität. Und an dieser Stelle beginnt Ihr kreativer Prozess. Sie sind dann wie Wasser im Fluss.

Limitieren Sie sich nicht selbst

Die Essenz des Yoga ist nicht körperliche Beweglichkeit, sondern die Qualität des Geistes, die Sie in Ihre Praxis einbringen. Unser Geist möchte gerne viele Fortschritte machen und immer „besser“ werden. Aber nachdem Sie die ersten Fortschritte im Yoga gemacht haben, kommen Sie immer wieder an einen Punkt, wo die körperlichen Fähigkeiten stagnieren. Sie treffen auf eine Art Plateau. Plötzlich brauchen Sie die gleiche Menge an Energie, nur um ein gewisses Maß an Leistung zu halten. An dieser Stelle beginnt der Geist schnell, das Interesse zu verlieren, und Sie üben weniger Yoga oder hören vielleicht sogar gänzlich auf.

Das geht so lange, bis Ihr Körper anfängt, sich zu beschweren, und Sie sich motiviert fühlen, wieder mehr Energie in Ihre Praxis zu investieren. Wenn wir, bewusst oder unbewusst, an „Fortschritten“ in unserer Praxis festhalten, verursachen wir eben diesen Zyklus. Ein Teil des Spiels von Yoga ist es, herauszufinden, wie wir die Yogapraxis ständig neu, frisch und innovativ gestalten können.

Es kann sein, dass jemand in einem lehrbuchhaften Asana steht oder sitzt. Das sieht ästhetisch wunderschön aus, muss aber nicht zwangsläufig etwas mit Yoga zu tun haben. Eine andere Person kann ganz weit von der fertigen Pose entfernt sein, aber trotzdem viel mehr in Kontakt mit ihrem Körper und dem, was dort geschieht. Wie wir alle wissen, ist Yoga ein Prozess. In mancher Hinsicht sind die Leistungen wie der Schaum auf einer Welle. Sie haben ihre eigene Schönheit, aber sie sind relativ substanzlos.

Ein weiteres Beispiel für die Rolle des Geistes während der Asanapraxis kann wie folgt aussehen:

Wenn ich morgens Yoga übe, beobachte ich meinen Geist, der zu mir sagt: „Ich möchte mindestens genauso beweglich sein, wie ich gestern war. Hoffentlich noch beweglicher, aber sicherlich nicht weniger.“ Der Geist nähert sich einem Asana mit einer Reihe von Erwartungen und mit einem erinnerten Maß an Beweglichkeit, das genauso wieder passen soll. Das Asana soll ein gutes Gefühl erzeugen. Es ist laut unserem Geistes erst dann richtig ausgeführt, wenn es unsere bisherige Leistung erreicht oder, besser, wenn es sie übertrifft. Der Geist kann nichts dafür, weil es das Wesen unseres Denkens ist, vergleichend zu sein.

Wenn Sie sich auf diese Art und Weise Ihrer Übungspraxis nähern, laufen Sie Gefahr, das Feedback und die Kreativität Ihres Körpers zu ignorieren, während Sie unbewusst einem Bild oder einer Vorstellung hinterher rennen. Diese Bilder limitieren Sie und Ihre Kreativität; Ihr Geist bleibt stecken und Ihr Körper wird fest und kann sich leichter verletzen. Sie können dann nicht anders, als sich von außen mit visuellen Medien inspirieren zu lassen. Haben Sie jemals bemerkt, dass, wenn Sie Schmerzen in einem Asana erleben, Ihre Aufmerksamkeit stark geschwächt ist? Menschen neigen dazu, in Asanas so weit wie möglich zu drücken, so lange zu halten, wie sie können, und durch den Schmerz hindurchzugehen. Wenn Sie stattdessen die Haltung verwenden, um den Körper auf liebevolle und kreative Art und Weise zu öffnen, anstatt den Körper nur zu verwenden, um die Haltung zu erreichen, werden Sie sich langsamer bewegen – aber Sie werden an dem wirklichen kreativen Prozess des Yoga beteiligt sein.

Wenn Ihre Yogapraxis schmerzhaft ist, wird sie nur zu einer lästigen Pflicht, anstatt zu einer echten schöpferischen Freude, wie es eigentlich sein sollte, und Sie werden alle möglichen Gründe suchen (und auch finden!), um Ihre Übungspraxis zu vermeiden.

Die Balance von Kontrolle und Hingabe

Die Hauptursache von Verletzungen im Yoga sind Gier oder Unaufmerksamkeit, und manchmal ist es eine Kombination aus beiden. Das Problem mit den Verletzungen ist, dass wir uns in diesem Fall als Versager betrachten und sie nicht aufrichtig als Chance zu nutzen lernen oder einen neuen kreativen Prozess starten. Wenn Sie auf kreative Art und Weise neue Haltungen erfinden, ist eine Verletzung keine Tragödie, sondern ein Zeichen dafür, dass Sie Alternativen für Ihre Yogapraxis entwickeln. Bleiben Sie also geduldig. Grundsätzlich beinhaltet die persönliche Yogapraxis einen komplizierten Tanz zwischen Kontrolle und Hingabe. In jedem Augenblick haben wir in einem Asana die Wahl: Soll ich mich anspannen, entspannen, kontrollieren oder sollte ich loslassen? Die meisten von uns gehen den Kontrollweg, weil er uns das Gefühl gibt, dass wir etwas tun – wir gehen in die Muskulatur, und das Bewegen schenkt uns Energie. Es ist viel schwieriger zu lernen, loszulassen und zu empfangen, damit die körperliche Weisheit uns bewegt und uns kreativ führt. Balance von Kontrolle und Hingabe ist der Schlüssel für die Fähigkeit, den Körper und den Geist in den schöpferischen Schwung zu bringen, und für die Fähigkeit, sich so zu bewegen, dass Yoga eine Bedeutung bekommt und erfinderisch ist und bleibt.

Offene Positionen

Im vorangegangen Teil unserer hier vorgestellten Serie (siehe YOGA AKTUELL – Heft 82) haben wir uns aufgewärmt und alle schwereren Teile in einer einfachen Art und Weise vorweggenommen. Wir bleiben bei der Shiva- Linga-Mudra, die wir bereits zur Zentrierung unseres Prana im vorangegangen Teil eingesetzt haben. Vor der Ausführung der anschließenden Positionen empfehlen wir Ihnen, zwei bis fünf Runden Sonnengrüße zu machen. Damit kommen Sie langsam in Ihren atemgelenkten Bewegungsfluss und fokussieren Ihren Geist auf die kommenden Asanas. Im Power Yoga Germany Kata Flow konzentrieren wir uns jetzt auf Asanas, die Ihre Hüften in stehenden Positionen öffnen. Dabei ist die Ausrichtung des Beckens vorrangig parallel zum langen Mattenrand, und die Beine zeigen voneinander weg. Diese Körperhaltung kommt in unserem Bewegungsalltag eher selten vor, deswegen legen wir in diesem Teil der Sequenz einen besonderen Schwerpunkt darauf.

