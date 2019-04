NEWS zur Krishna Das Europe Tour 2019

Der Sommer nähert sich mit Riesenschritten und mit ihm die lang erwartete Europa-Tour von Krishna Das mit Konzerten auch in Deutschland! Schon zwei Jahre liegt sein letzter Besuch bei uns zurück – zwei Jahre zu viel, wie viele seiner Fans vielleicht denken mögen. Doch für sie hat das Warten im Hochsommer nun ein Ende, wenn der weltberühmteste Kirtan-Musiker für vier Konzerte und zwei Workshops nach Deutschland reist. Tickets gibt es ab sofort.

Die Bhakti-Gang – Das sind Krishna Das’ Mitmusiker 2019

Begleitet wird der New Yorker Bhakti-Yogi von zwei bemerkenswerten Musikern: Während Arjun Bruggeman, wie schon bei den letzten Touren auch 2019 wieder die Tabla spielen wird, verspricht Mark Gormann am Bass den so berührenden wie unverkennbar-kehligen Gesang von Krishna Das mit der nötigen Tiefe zu untermauern.

Arjun Bruggeman

Seit rund 15 Jahren schon spielt Arjun Bruggeman an der Seite von Krishna Das gekonnt die Tabla und man kann getrost behaupten, KD’s Mantras und Songs wären ohne ihn nicht dasselbe!

Der gelernte Schlagwerker spielt auf Weltniveau und auch auf der Tabla sucht dieses Talent seinesgleichen. Sein Markenzeichen? Rhythmen aus Ost und West auf einzigartige Weise zu verschmelzen. Er stand schon mit Größen wie Sting, Jason Mraz, Trevor Hall, Michael Franti und Snatam Kaur auf den Bühnen dieser Welt. Sein Solo-Debut Album „Arjun“ erschien 2016. 2017 veröffentlichte er ein weiteres Album im Duo mit dem Jazzmusiker Mark Egan.

Im Juli und August 2019 kommt der wohl berühmteste „Kirtan Wallah“ weltweit zurück nach Deutschland! YOGA AKTUELL holt den in New York lebenden Chant-Star in vier deutsche Städte – in München, Frankfurt, Berlin und Hamburg wird er im Juli und August zurück zu alten Freunden und Fans kommen und sicherlich viele neue gewinnen. 2 exklusive Workshops (München & Berlin) bieten darüber hinaus Gelegenheit, noch tiefer in die eigene Chanting- und Bhakti-Praxis einzutauchen und die tiefgreifende Wirkung des Kirtan zu erfahren – Krishna Das ist wahrlich der Sound des Yoga!

Tourdaten für die Peace Of My Heart Tour 2019:

27.07.2019: München (Fürstenfeldbruck) LIVE IN CONCERT

28.07.2019: München (Fürstenfeldbruck) WORKSHOP

30.07.2019: Frankfurt LIVE IN CONCERT

03.07.2019: Berlin LIVE IN CONCERT

04.07.2019: Berlin WORKSHOP

06.07.2019: Hamburg LIVE IN CONCERT

