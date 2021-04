Harmonisierung des Nervensystems, gute Durchblutung und Beweglichkeit – all diese Benefits der Asana-Praxis tragen zur Stärkung der Abwehrkräfte bei. Auch die hier gezeigte Sequenz unterstützt auf diese Weise das Immunsystem. Steh auf und sei frei!“ Das war das Motto meines Yogalehrers Selvarjan Yesudian, das mich seit vielen Jahren begleitet. Den Blick auf die positiven und aufbauenden Kräfte zu richten, ohne den Ernst der aktuellen Situation zu verleugnen, erscheint mir besonders wichtig. In Bezug auf unser Immunsystem bedeutet das, den Blick nicht nur auf das Virus zu richten, sondern auf den „Wirt“, also auf uns und unsere Selbstheilungskräfte. Das Immunsystem zu stärken, ist für junge Menschen genauso wichtig wie für Ältere, deren Immunsystem natürlicherweise etwas schwächer wird. Die gute Nachricht ist, dass wir sehr viel für eine gesunde Abwehrkraft tun können. Der Yogaweg ist dabei von großer Bedeutung. Die vielfältigen Übungen führen zu einer Stabilisierung auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene und wirken so auf ganzheitlicher Ebene heilsam. Was du von diesen Übungen erwarten kannst verbesserte Durchblutung und intensivere Sauerstoffversorgung des Körpers Abbau von Stressshormonen durch Entspannung auf körperlicher, emotionaler und mentaler Ebene intensivere Körperwahrnehmung, früheres Erkennen möglicher Krankheiten Freude an der Bewegung und am eigenen Körper Stärkung von Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl, bessere Abgrenzung allgemeine Harmonisierung des Immunsystems Das Immunsystem – ein Teamplayer Unser Immunsystem ist eines unserer am stärksten vernetzten Organsysteme. Psyche, Gehirn und Immunabwehr arbeiten mit allen Bereichen unseres Körpers eng zusammen, mit dem Ziel, Gefahren abzuwenden und uns gesund zu erhalten. In einem genau abgestimmten Zusammenspiel müssen Gehirn und Drüsen, Haut, Knochenmark, Hormone und Botenstoffe mit einer riesigen Armee von weißen Blutkörperchen kooperieren. Haut und Schleimhaut, die zur ersten Immunbarriere gehören, sorgen dafür, dass Erreger nicht eindringen oder schnell wieder nach außen befördert werden. Ist dies nicht möglich, werden verschiedene Zelltypen des Immunsystems aktiv, die in den Blutgefäßen […]