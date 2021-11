Wahrhaftige Verbindung zu dir selbst: Diese von Hüftöffnern und herzöffnenden Haltungen geprägte Sequenz hilft dir, dich selbst ganz und gar zu spüren und vertrauensvoll deine innere Kraft zu finden. Die eigene Yogapraxis ist eine Reflexion des Lebens, wie wir es leben. Die Kunst ist, von innen nach außen zu leben, statt von außen nach innen – offen und flexibel, mit innerer Kraft; in Balance und Einheit mit dem Herzen, mit der Wahrheit und mit unseren Werten. Innere Stärke Wenn die äußere Welt für uns zu viel ist, tendieren wir dazu, uns in uns selbst zu verschließen, um uns zu schützen. Wir brauchen das, um uns wieder zu spüren, zu finden und uns regulieren zu können. Es erfordert oft eine enorme Kraft unserer inneren Ressourcen, um wieder rauszukommen, um aufzustehen und für die Welt im Außen bereit und präsent zu sein. Wie können wir uns selbst treu bleiben und dem inneren Barometer zuhören, bevor wir über unsere eigenen Grenzen gehen, uns verlieren und uns dann ins Verschließen flüchten müssen? Indem wir wahrnehmen, was wir wirklich brauchen. Um unsere Bedürfnisse wahrzunehmen, müssen wir uns erlauben, uns ganz zu spüren und uns in unserem Körper zu fühlen, müssen alle Sonnen- und alle Schattenseiten einladen. Gefühle wollen gespürt, anerkannt und wahrgenommen werden, sie sind Besucher und fließen durch uns hindurch. Wenn sich die Gefühle in unserem Körper zu sehr festgesetzt haben, kann eine Therapie Traumata heilen. Wenn wir erst einmal die Verbindung zu unseren Gefühlen verlieren, dann verlieren wir auch das Gespür dafür, was die Schmerzen verursacht hat und warum, sowie das Gefühl dafür, wofür wir uns begeistern und was uns im Leben bewegt. Yoga ist ein Check-in im jeweiligen Moment mit uns selbst, eine Praxis im Spüren und Zuhören, ein Präsenz- und Achtsamkeitstraining. Yoga ist eine Unterstützung und ein Regulierungssystem. Yoga durchdringt uns, […]