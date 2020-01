Es gibt wohl kaum jemanden, der sie nicht kennt: Ähnlich wie Rückenschmerzen gehören auch Verspannungen und Schmerzen im Schulter-Nackenbereich zu den am weitesten verbreiteten Beschwerden. Die Ursachen sind vielfältig, das Gute ist aber, die Lösungsmöglichkeiten sind es ebenfalls. Inge Schöps zeigt in ihrem Buch Yoga for EveryBody die „33 wirksamsten Übungen“ speziell für den Nacken und die Schultern. Wir stellen heute eine kurze aber wirkungsvolle Sequenz daraus vor.

Spezifisch oder unspezifisch?

Wer an Schulter- und Nackenschmerzen leidet, sollte sich zunächst über die Schmerzursachen bewusst werden. Mediziner unterscheiden zwischen unspezifischen und spezifischen Schulter- und Nackenschmerzen. Rund 90 Prozent der Schmerzursachen sind unspezifischer Natur und damit ungefährlich – es handelt sich dabei überwiegend um fasziale und muskuläre Verspannungen, die oftmals nachhaltig verbessert und sogar behoben werden können. Zu den spezifischen Schulter- und Nackenschmerzen hingegen zählen Schmerzen, die zum Beispiel in Verbindung mit Verletzungen, Unfällen, Wirbelschäden, Krankheiten wie Arthrose oder auch Infektionen auftreten.

Nacken und Schultern in der Psychosomatik

Psychosomatisch wird das Schulter-Nacken-Syndrom oftmals mit Stress und Überforderung, aber auch dem Gefühl von Angst in Zusammenhang gebracht. Vor allem Menschen, die gefühlt zu viel Last „tragen“, sei es in einem verantwortungsvollen Beruf oder in der Familie, sind anfällig für Verspannungen in diesem Bereich des Körpers. Sie haben häufig das Gefühl, für alles und jeden verantwortlich zu sein. Chronischer Stress, Überforderung, emotionale Belastungen, Depressionen, Angst- und/oder Essstörungen können zum Beispiel wesentliche Gründe für eine Anspannung im Nacken und in den Schultern sein.

Erst die „Arbeit“, dann das Vergnügen

„Erst stärken, dann dehnen“ – ein Grundsatz, der auch bei verspannter Nacken-Schulter-Partie durchaus Sinn macht, wie Inge Schöps in ihrem Buch zu verstehen gibt. Am besten ist daher, vor allem bei akuten Verspannungen, immer in Bewegung zu bleiben! Achtsam und bewusst. Und hier kommt Yoga ins Spiel. Mit regelmäßigen Übungen zur Stärkung, Entspannung, Mobilisierung und Dehnung aus dem Yoga werden Nacken und Schultern langfristig fit gehalten und Schmerzen in diesem Bereich gehören im besten Fall schon bald der Vergangenheit an.

„Yoga for EveryBody“

Der Praxisteil im Buch gliedert sich in die vier Bereiche „Entspannen“, „Mobilisieren“, „Stärken“ und „Dehnen“. Denn, um den Schulter-Nacken-Bereich immer schön locker und gesund zu halten, sind nicht nur Entspannungs- und Dehnungsübungen hilfreich, zudem muss die Muskulatur gestärkt und müssen die Gelenke mobilisert werden.

Es ist gar nicht so einfach, chronisch verspannte Nacken- und Schultermuskulatur einfach mal so loszulassen und zu entspannen. Deshalb ist es sinnvoller, die Muskulatur erst einmal zu stärken und im zweiten Schritt zu dehnen. Wenn ein chronisch verspannter Muskel wieder lernt, sich bewusst anzuspannen, kann er auch wieder lernen loszulassen.

(Inge Schöps)

Zum Weiterlesen:

Inge Schöps: Yoga for EveryBody – schmerzfrei und entspannt in Schultern & Nacken. Die 33 wirksamsten Übungen, Knaur 2019

Jetzt kommt Bewegung ins Spiel: Wir stellen fünf Übungen aus Inge Schöps Buch vor, die deine Schulter- und Nackenmuskulatur dehnen und geschmeidiger machen. Sie wirken entspannend und lassen regelrecht alle Last von deinen Schultern gleiten. Wenn dich schon Verspannungen oder Schmerzen plagen, schenken sie dir rasch Linderung.

5 Übungen zur Dehnung der Schultern und des Nackens