Wie Glück und Bewusstsein zusammenhängen

Glücklich zu sein, wünscht sich jeder, und die meisten haben verstanden, dass Glück nicht aus der Anhäufung materieller Dinge erwächst. Doch was sind die Grundbausteine echten Glücks?

Jeder Mensch will glücklich sein und es bleiben. Dass das gar nicht so einfach ist, wissen wir alle. Glück tut uns gut und fühlt sich gut an. Ist es einfach Zufall, dass einige Menschen glücklicher sind als andere? Nein, sagt die amerikanische Psychologin Dr. Andrea Polard. Sie hat in über 20-jähriger Suche in Religionswissenschaft, Psychotherapie, Philosophie und eigener spiritueller Praxis herausgefunden: Glück ist vor allem von der Entwicklung unseres Bewusstseins abhängig, von unserer aktiven Hinwendung zum Leben und der Achtsamkeit, mit der wir das Leben als Ganzes bedenken. Denn wir haben keinen inneren Autopiloten, der uns zum Glücklichsein führt: „Wenn wir nicht das Glück zu unserem Ziel erklären, bleiben uns nur wenige Optionen. Denn wenn wir nicht zufällig mit einer Erziehung durch vom Glück angetriebene Eltern gesegnet sind, sind wir aller Wahrscheinlichkeit nach zu einem Leben verdammt, in dem es ums bloße Überleben geht.“

Wir können uns dem Glück jedoch aktiv zuwenden und dabei zwei Ebenen beachten: „Einerseits müssen wir auf das Konkrete im Leben achten: unsere Hände schmutzig machen, Saat säen, Früchte ernten und mit Freunden und Familie teilen. Andererseits müssen wir auf das Leben als Ganzes achten: das Zusammenspiel von Hand und Erde sehen, von Pflanzen und Saat, Sonne und Früchten, Freunden und Familie. Keiner der beiden Wege ist, für sich allein genommen, ausreichend: Handeln wir ohne Bewusstsein, verfliegt die Zeit, und das Leben erscheint zu kurz. Bewusstsein ohne Handeln entwurzelt uns.“

Konkrete Erfahrung und Bewusstsein für das größere Ganze zusammenbringen

Dr. Polards Ansatz ist es, beide Bewusstseinserfahrungen zusammenzubringen: die konkrete, analytische Ebene der Handlung und die spirituelle, die stets mit dem Absoluten in Verbindung steht. Denn ein entwickeltes Bewusstsein kann seine Blickrichtung ändern, sich geschickt entweder auf das Ganze oder auf etwas Bestimmtes ausrichten und letztendlich so mit dem ganzen Spektrum des Lebens in eine große Beziehung treten. Solch ein Bewusstsein kann seinen Fokus einerseits eingrenzen, sich vollkommen auf einen anderen Menschen oder ein Ziel einlassen. Es kann aber auch seine Aufmerksamkeit weiten und sich auf das Leben als Ganzes einlassen, sich von äußeren auf innere Schwerpunkte verlagern. In den beiden Ebenen gibt es verschiedene Aspekte, die von uns kultiviert werden können und hier in aller Kürze vorgestellt werden.

Jeder Punkt ist natürlich in sich vielschichtig und kann hier nur als Überblick wiedergegeben werden. Unser Bewusstsein sollte idealerweise auf diese zwei unterschiedlichen Bewusstseinsebenen zugreifen können. Zusammen bilden sie die „zwei Flügel des Glücks“. Glück bedeutet dann in diesem Sinne die immer wieder neue Teilhabe am Leben, sowohl im aktiven wie auch im nichtaktiven Sinne.

Auf der konkreten Ebene sind das folgende „Werkzeuge des Glücks“: Einsatzkraft: Freudigen Eifer entwickeln, gute Ziele verfolgen und aktiv am Leben teilnehmen – aus Liebe zur Tätigkeit selbst. Kompetenz entwickeln: Wir fühlen uns in dem Ausmaß lebendig, in dem wir uns entwickeln. Sich von dem Wunsch tragen lassen: Ich möchte mein Potenzial erfüllen, Talente herausbringen und meinen Geist wachsen lassen. Verbundenheit: Sich mit anderen Menschen –

Freunden und Liebespartnern – verbinden können, aktiv auf andere zugehen können, gute Beziehungen aufbauen. Selbstvertrauen: Wir können die Fähigkeit, uns selbst anzuerkennen und unser bester Freund zu werden, gezielt fördern.

Auf der spirituellen Ebene sind es folgende „Pfade zum Glück“: Aufnahmefähigkeit: Unser Denken betrachten, innere, geistige Verhärtungen lösen, mit Ungewissheit umgehen lernen – durch die Praxis der Meditation. Stille: Den Geist zur Ruhe kommen lassen, sich mit der Welt „eins“ fühlen, loslassen lernen. Vertrauen: Sich an etwas anlehnen können, das größer ist als unser individuelles Selbst. Unbeschwertheit: Die Welt von ganzem Herzen annehmen und Erwartungen loslassen, einfach und offen werden, für den Augenblick leben.

YOGA AKTUELL hat mit Dr. Polard gesprochen, um von ihr mehr zum Thema Glück zu erfahren.

Interview

YOGA AKTUELL: Warum ist das Thema Glück so wichtig geworden in Ihrem Leben?

Dr. Polard: Ich bin in einem sehr unglücklichen Zuhause aufgewachsen und habe mir immer die Frage gestellt, ob jemand mit einer solchen Geschichte glücklich sein kann. Ich hatte viel Angst – heute weiß man übrigens, dass sich Angst und Glück ausschließen. Ich habe früh nach Antworten gesucht, wie ich meine Angst und meine Traumata überwinden kann. Mit 16 habe ich beschlossen, Psychologin zu werden. Dann habe ich bereits früh angefangen zu meditieren – ich war ein sehr spirituelles Kind. Die Frage, ob ich glücklich sein kann, wurde so etwas wie mein persönlicher Zen-Koan. In einem lebensverändernden, spirituellen Moment habe ich dann plötzlich gemerkt, dass ich glücklich war – und zwar in dem Sinne, dass ich mich plötzlich tief mit dem Leben verbunden fühlte, verbunden mit dem ganz normalen Alltag, den Menschen, dem Ganzen.

Erst Jahre später habe ich erkannt, dass dieses Erlebnis „Erwachen“ genannt wird. Es war wie das Gefühl eines grundsätzlichen Vertrauens ins Leben, wo alles andere, was man mit Sprache definieren kann, in den Hintergrund tritt. Dieses Gefühl der vollkommenen Liebe zum Leben habe ich dann nie mehr verloren. Natürlich gibt es immer wieder schwierige Phasen im Leben, Unrecht, Ungerechtigkeit in der Welt – das sieht man alles weiterhin und reagiert auch darauf, aber darunterliegend gibt es eine grundsätzliche Bejahung des Lebens. Mich hat dieses Vertrauen ins Leben effektiver darin gemacht, mich für das Leben einzusetzen. Zwanzig Jahre meines Lebens habe ich der Frage „Was ist mir eigentlich passiert?“ gewidmet. Letztendlich habe ich versucht, intellektuell zu verstehen, was ich intuitiv empfunden habe. Natürlich ist eine solche Erfahrung jenseits des persönlichen Willens. Aber: Nichtdestotrotz gibt es einige Bedingungen, die wir schaffen können, Fähigkeiten, die wir erlernen, und Angewohnheiten, die wir verlernen können, um unsere Teilhabe am Leben – das wirkliche Glück – wahrscheinlicher zu machen.

Warum genau schließen sich Angst und Glück aus?

Wenn man Angst hat, zieht man sich in sich selbst zurück, oder man greift an. Zieht man sich von der Welt zurück, kann man nicht mehr am Leben teilnehmen, und es ist gar nicht mehr möglich, glücklich zu sein. Auch die Empathie reduziert sich. Wir versuchen, alles festzuhalten. Loslassen können wir üben. Insgesamt gesehen, kann man lernen, flexibler zu werden. Wenn man mit dieser Stimmung zur Welt kommt, ist sie kein Jammertal mehr, sondern ein Zuhause. Man akzeptiert, dass Unsicherheit dazugehört. Daher ist das Gegenteil von Angst Vertrauen. Und als Menschen haben wir diese Möglichkeit auch in uns und können sie entwickeln – ein grundsätzliches Vertrauen ins Leben aufzubauen. Um zurück auf das Thema Glück zu kommen: Glück heißt auch, sich wirklich tief für den Moment zu öffnen, eine Beziehung mit dem jeweiligen Moment zu haben. Und diese Beziehung zum Moment verändert sich ständig, ist im Fluss.

Letztendlich muss man auch die recht subtile Angst vor Veränderung im Leben loslassen, die wir alle haben. Man könnte sagen, es geht nur darum, ob man eine Beziehung zum Moment aufnehmen kann. Es geht darum, den Moment so zu lieben, wie er sich gerade zeigt und entfaltet. Das sind alles verschiedene Formen, das Gleiche zu sagen: die Angst abbauen, eine Beziehung zum Moment zu haben, das Leben zu lieben.

Wie man an diese Punkte kommt – das muss jede und jeder für sich selbst klären. Manche Leute gehen durch den inneren Frieden zur Liebe, und manche müssen bei der Liebe anfangen und werden dadurch still. Für jeden ist der Weg anders. Es kommt darauf an, flexibel und offen zu werden.

Wie beeinflusst unser Bewusstsein unser Lebensglück?

Merkt man, dass man bestimmte rigide Vorstellungen vom Leben hat, die sich in bestimmten Symptomen äußern, dreht man sich im Kreis, hat wiederkehrende Zweifel, dann muss man genau da hingehen, in die Höhle des Löwen, und diese unangenehmen Gefühle konfrontieren und sehen lernen.

Probleme können also ein Zugang zum persönlichen Glück sein?

Psychologischer Schmerz ist eine Gelegenheit, eine Türe von mehreren Türen, die man sich öffnen kann: Indem man in den Schmerz hineingeht. Man fängt an, Schmerz zu sehen, läuft nicht mehr weg, sondern beginnt, Dinge zu klären. In manchen spirituellen Lehren heißt es: Wo ist das Selbst, das den Schmerz fühlt? Das finde ich nicht vorteilhaft formuliert, da man sich dann schuldig fühlt, dass man Schmerz empfindet. Ich glaube hingegen, dass in der Wunde eine unglaubliche Wachstumschance liegt. In dem Punkt, in dem wir Schmerzen haben, schließen wir uns ein und kapseln uns so vom Leben ab.

Irgendwann jedoch geht die Arbeit immer weiter ins Spirituelle, also weg vom Konfrontieren des psychologischen Schmerzes, hin zum Zulassen. Meditation ist da enorm hilfreich, weil wir in diesem Zustand üben können, nicht dauernd zu urteilen, in Kategorien zu denken, bestimmte Vorstellungen zu kultivieren. Das ist Teil unseres Lebens, aber man muss diese bestimmende Ebene auch verlassen können. Man wird ganz ruhig und schaut auf den sich ständig verändernden Fluss des Lebens. Dann wird das Gefühl des Selbst immer kleiner, und man darf sich dem Leben hingeben und anvertrauen, sich anlehnen. Das ist das Paradoxe daran, wie ich das Glück verstehe – dass das Konkrete und das Absolute beides gleichermaßen zum Leben dazugehören, aber dass das Wirklichere immer das Absolute ist und das Konkrete beinhaltet.

Vielen Dank für das Gespräch.

Literatur: Dr. Andrea F. Polard: Auf zwei Flügeln zum Glück. Sarasvati Edition, Manjughosha Verlagsgruppe