Die Magie der Rituale

Wir brechen vollkommen gestresst unterm Weihnachtsbaum zusammen und vergessen den eigentlichen Sinn des Festes. Wo ist die Zeit für Innenschau geblieben? Wann haben wir uns den kleinen Ritualen in der Adventszeit wie dem Feiern der Wintersonnenwende oder dem Anzünden von Kerzen so richtig mit Muße hingegeben? Was brauchen wir, um magische Momente mit Sinn zu erfüllen? Die Antwort klingt profan: „Das Bewusstsein, dass Rituale uns guttun.“ Als altertümlich abgetan, wurden sie lange vernachlässigt, doch inzwischen werden sie als wesentlich für das Wohl des Menschen wiederentdeckt.

Die Tage um den Jahreswechsel, angefangen von der Wintersonnenwende (20. Dezember), über Weihnachten (24. Dezember) und Silvester (31.12.) bis hin zu den Raunächten, den 12 Nächten vom 25. Dezember bis einschließlich zum 6. Januar, sind voller Magie und Kraft, wenn wir uns dafür öffnen. In dieser Zeit geht es um Stillwerden, Innenschau, Loslassen und die Verbindung mit der Geistigen Welt. In dieser Zeit sind die Grenzen zwischen Diesseits und Jenseits besonders fein. Ordnung und Chaos ringen miteinander, und zahlreiche wilde und wohlwollende Geister ziehen durch die Lande. Es ist eine Zeit der Reinigung und des Wandels, der Besinnung und des Neubeginns. Rituale, die an diesen Tagen und Nächten durchgeführt werden, unterstützen diesen für uns so heilsamen Prozess.

Träger durch Raum und Zeit

Rituale gibt es seit Menschengedenken überall auf der Welt. Ihre Aufgaben sind unterschiedlich: Sie helfen uns, unser Leben besser zu strukturieren, Kraft für wichtige Entwicklungsschritte freizusetzen und Kontakt zu anderen Dimensionen und Weisheiten aufzunehmen, die uns Hilfe oder Schutz geben. Rituale können den Einzelnen, Gruppen oder im größeren Kontext auch Gemeinschaften und ganze Gesellschaften wandeln und stärkend wirken.

Schutzrituale sollen den Menschen vor Krankheit, Hunger, Unglück, den Elementen, Elend und Tod bewahren. Muscheln und Steine, Tierzähne, Klauen und Knochen wurden in alten Zeiten aufgefädelt und zum Schutz am Körper getragen. Felsgravuren und -zeichnungen weisen darauf hin, dass bereits sehr früh Schutz von höheren Wesen erbeten wurde. Darstellungen von tanzenden Frauen lassen vermuten, dass solche Rituale feierlich begangen wurden. Das Bedürfnis nach Schutz ist auch heute noch ein großes. So räuchern Bauern am Dreikönigstag rituell mit Wacholderholz oder Rosmarin den Stall aus, um dadurch Krankheiten von den Tieren wegzuhalten. Oder es ziehen Kinder als Sternsinger verkleidet durch die Straßen von Ortschaften und Städten und malen mit Kreide die Buchstaben K + M + B über die Eingangstüren, die für Kaspar, Melchior und Balthasar stehen. Sie sollen Bewohner im kommenden Jahr vor bösen Geistern und schlechten Energien bewahren.

Übergangsrituale unterstützen uns darin, einschneidende Entwicklungsphasen bewusst zu durchleben, wie zum Beispiel die Geburt eines Kindes, das Ende der Kindheit, das Eintreten in die Pubertät, die Heirat und die Elternschaft. Aber auch das Älterwerden und das Sterben können durch Rituale sehr bewusst durchlebt werden. Solche Phasen bringen nicht nur eine von außen offensichtliche Veränderung mit sich, sondern durch ihr bewusstes Er- und Durchleben kann auch innerlich ein tiefer Wandel geschehen. Denn für einen jungen Mann ist die Pubertät in seiner Entwicklung genauso einschneidend wie die Ehe für eine junge Frau, die Scheidung für ein Paar, das Klimakterium für eine ältere Frau oder der Tod, dem ein Greis in die Augen schaut. All diese veränderten Lebenssituationen führen dazu, dass alte Verhaltens- und Denkmuster nicht mehr greifen und wir eine jede dieser Phasen den Anforderungen entsprechend erleben und ausfüllen können – und auch müssen.

Das neue Bewusstsein dafür, dass diese Übergangszeiten im Leben eines Menschen eine wichtige Rolle spielen, verdanken wir dem Ethnologen Arnold van Gennep. Was für die Naturvölker nämlich selbstverständlich ist, war bei uns in Vergessenheit geraten: der transformative Wert solcher Zeiten. Van Gennep erkannte dies zu Beginn des letzten Jahrhunderts, als er zahlreiche Übergangsrituale bei Naturvölkern untersuchte. Er stellte fest, dass diese Zeiten in drei Stadien unterteilt werden, die typischerweise aufeinander folgen: Loslösung, Einweihung und Wiedereingliederung. Indianer, Afrikaner aber auch australische Naturvölker arbeiteten hier häufig mit solchen Elementen, die stark an die biologische Geburt erinnern. Im Stadium der Loslösung wurden heranwachsende Jungen von einem Ahnen, einer maskierten Gestalt oder einem Stammesgeist überfallen, von der schreienden Mutter getrennt und gewaltsam verschleppt. Durch diese vehemente Vorgehensweise wurde der Junge ganz bewusst aus seinem gewohnten Lebensraum entführt. Damit sollte symbolisch das Ende der Geborgenheit im Mutterleib durch einsetzende Wehen, den Überlebenskampf des Geburtsvorgangs – und durch weitere symbolische Praktiken dann der erlösenden Moment des Zur-Welt-Kommens dargestellt werden.

Van Gennep fand damals heraus, was die Wissenschaft in den letzten Jahren immer wieder bestätigt: Zeiten des Übergangs wie Schulanfang, Ausbildungsabschluss, Berufsstart, Heirat, Einzug in das selbstgebaute Haus, aber natürlich beispielsweise auch Verkauf oder Abriss eines Hauses und sämtliche Lebenskrisen können das gewohnte Selbstverständnis eines Menschen so derart bedrohen, dass jemand, der nicht zutiefst in sich selbst zu Hause und verankert ist, sich sehr hilflos und bedroht fühlt und infolgedessen mit großen Ängsten zu kämpfen hat. Was diese Situationen so bedrohlich macht, ist, dass wir das Gefühl haben, keine gewohnte äußere Struktur mehr zu haben und dadurch nicht mehr zu wissen, auf wen oder was wir uns verlassen können und wie wir selbst in einer solchen Situation mit neuen Herausforderungen umgehen sollen, um sie gut zu bewältigen.

Rituale reduzieren Angst

In Zeiten des Übergangs, in denen uns der gewohnte Halt nicht mehr trägt und ein neuer noch nicht da ist, können Rituale uns einen Rahmen geben, von dem wir uns gehalten fühlen. Sie bieten uns in der Zeit der Orientierungslosigkeit eine Struktur. Durch das erforderliche symbolische Handeln machen sie aus dem Opfer in der Haltlosigkeit einen Akteur. Sie reduzieren in einem hohen Maße Stress und Angst, weil wir während des Rituals das Gefühl haben, handeln zu können, anstatt einer Hilflosigkeit zu erliegen.

Eben weil Rituale eine so hohe Wirksamkeit haben, raten Psychologen und Soziologen heute, dass wir nicht früh genug damit beginnen können, Rituale in das Leben unserer Kinder zu integrieren. Diese lieben Rituale über alles. Sie geben ihnen Halt und vermitteln ihnen ein Gefühl von Verlässlichkeit, Struktur und Sicherheit. Besonders solche Rituale sind wirksam, die selbstverständlich im Alltag integriert sind wie das Zähneputzen nach dem Essen, das gemeinsame Mittagessen am Wochenende oder die Gute-Nacht-Geschichte vor dem Schlafen. Solche kleinen, alltäglichen Rituale sind auch wichtig für die Wertewelt des Kindes. Das Bewusstsein dafür ist laut Erkenntnis der Hirnforschung bereits im Alter von drei Jahren entwickelt. Eben dann, wenn Kinder lernen, zu unterscheiden und die Bedeutung von „ja“ und „nein“ kennen. Die Kinder- und Spielbuchautorin Susanne Stöcklin-Meier appelliert an Eltern, die eigenen Werte zu überdenken und solche, die ihnen am Herzen liegen, in ihrem Zusammenleben einzusetzen und durch Rituale zum Ausdruck zu bringen.

Entspanntes Zusammenleben: Rituale in der Familie

Rituale sorgen auch dafür, dass der Familienalltag entspannter abläuft, weil das Kind weiß, wann Lern- und wann Spielzeiten sind, und diese nicht täglich neu verhandelt werden müssen. Rituale fördern übrigens auch die Konzentration und damit das Lernen für die Schule sowie die Selbstständigkeit des Kindes und reduzieren Ängste. Forschungen an der Uni Heidelberg, dem Zentrum des weltweit größten Forschungsverbunds zum Thema Ritualdynamik, haben letztlich zusammenfassend herausgefunden, dass Gemeinschaft ohne Rituale nicht möglich ist, eben weil die streng geregelten Handlungsabläufe eines Rituals das Zusammenleben besser strukturieren, als Vorschriften es jemals könnten. Untersuchungen haben über all das hinausgehend auch noch gezeigt, dass ein Lebenswandel ohne Rituale das Gehirn überfordert und zu neurologischen Erkrankungen wie Migräne führen kann.

Yoga & Rituale

Auch im Yoga bilden Rituale einen wichtigen Bestandteil der Praxis. Eine Puja ist eines der häufigsten Verehrungsrituale für die Götter. Beseelt werden die Rituale durch das eigene Herzblut, mit dem eine Puja ausgeführt wird. Denn nur, wenn wir uns auf den gegenwärtigen Moment und die Durchführung des Rituals konzentrieren, kann die Verbindung mit den Gottheiten auch tatsächlich entstehen. Orientieren wir uns dabei an der Bhagavad-Gita XII 8–10 kann uns nichts mehr passieren: „Wenn du dein Herz einzig Mir zuwendest und dein Geist in Mir zur Ruhe kommt, so wirst du im göttlichen Bewusstsein wohnen. Dann gibt es keinen Zweifel. Gelingt es dir jedoch nicht, deinen Geist so zu beherrschen, dass er ganz in Mich versenkt ist, so finde mich durch häufige Andachtsübung. Ist dir jedoch auch diese häufige Praxis nicht möglich, so strebe wenigstens danach, bei allem Tun in Meinem Geist zu handeln, dann auch so wirst du Vollkommenheit erlangen.“

Türöffner zum morphogenetischen Feld

Rituale geben nicht nur Halt, sie können auch als Schlüssel für unsichtbare Felder, Kräfte und Welten dienen. Laut dem englischen Biologen Rupert Sheldrake eröffnen Rituale einem Menschen durch ihre jeweils spezifischen Elemente einen Zugang zu dem entsprechenden Erfahrungsfeld des anstehenden Wandels. So erhielt zum Beispiel der Junge im Rahmen des Pubertätsrituals Zugang zu dem energetischen Feld der Erwachsenen, wodurch er die Haltung und psychische Kompetenz eines Erwachsenen erwarb, ohne sich intellektuell damit auseinandersetzen zu müssen. Während wir heute weitgehend das Bewusstsein für das morphogenetische Feld und die universellen Kräften verloren haben, waren sich viele traditionelle Kulturen darin einig, dass die materielle Welt, die sogenannte Alltagswelt, die wir über unsere Sinne und mit unserem Verstand wahrnehmen, nicht die einzige Wirklichkeit ist.

So war im Hinduismus seit je her viel Platz für die Existenz von Göttern, körperlosen Geistwesen und Naturgeistern. Hindus wissen, dass es für eine Transformation wichtig ist, sich mit eben diesen Welten zu verbinden. Aus diesem Grund gibt es bei ihnen ein breit angelegtes spirituelles und rituelles Leben, um Kontakt mit den Göttern und Geistwesen aufzunehmen, von ihnen Beistand, Informationen und Führung zu empfangen und mit Hilfe dieser Wesen Einfluss auf den Lauf der Dinge zu nehmen. Dabei kommt den Ritualen die Aufgabe zu, die Trennung dieser Welten aufzulockern. Denn jedes bewusst und aufrichtig durchgeführte Ritual eröffnet einen Kanal, durch den die geistige Welt in die materielle Welt einströmen kann, um dort ihre Kräfte zur Wirkung zu bringen. Schließlich gibt es Wesen, die den tiefen Wunsch haben, uns in unserem Leben zu helfen, aber nicht tätig werden können, wenn sie nicht von uns darum gebeten werden. Ein Ritual ist daher eine Einladung an die geistige Welt, uns helfend beizustehen. Der westafrikanische Schamane Dr. Malidoma Somé meint dazu: „Mit Ritualen verrichten wir keine Wunder. Wir sprechen damit nur eine Sprache, die von der übernatürlichen Welt als Ruf interpretiert wird, stabilisierend in ein Leben einzugreifen. Wir ergreifen die Initiative in einem Prozess, wissen aber, dass der Erfolg nicht bei uns liegt, sondern in den Kräften, die wir in unser Leben hineinrufen. Das Kraftfeld, das wir in einem Ritual aufbauen, stammt also von den Geistern, nicht von uns.“

Rituale unterstützen uns also, die Existenz von Wesen einer nichtmenschlichen Seinsweise anzunehmen. Ob sich in unseren Breitengraden geweihte und ordinierte Amtsinhaber unserer abendländischen Kirchen, die Rituale vollziehen, noch daran glauben und sich dessen bewusst sind, dass sie damit in einer hoch wirksamen Weise höher entwickelte geistige Kräfte in unser Leben rufen, ist fraglich. Hinduistische Brahmanen sind sich dessen schon bewusster, dass sie im Ritual die Energien der Gottheiten einladen. Deshalb spielen sie bei ihnen auch eine so wichtige Rolle. Denn – so wissen Gurus und Brahmanen – von Kali, Krishna, Sarasvati oder Ganesha, um nur einige der Götter zu nennen, gehen starke, mitunter magische Kräfte aus. Erfahrene Yogis wissen, dass die Götterwelt Indiens einen kostbaren Schatz für jeden Menschen bietet, der an die Kraft dieser Gottheiten glaubt und der sich von ihnen mit Hilfe von Ritualen unterstützen lassen will. Für jeden von uns ist also genügend Unterstützung aus der Welt der Götter und Wesenheiten vorhanden. Wir brauchen uns nur durch die magische Kraft der Rituale für sie zu öffnen.

