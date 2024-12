Der Schamanismus des nördlichen Alpenraums

Adventszeit, Wintersonnenwende und das Julfest – hier erfährst du mehr über ihre ursprüngliche Bedeutung und ihre Verwurzelung in der Naturspiritualität unserer Ahnen.

Die Erde lehrt uns das Zyklische mit dem Wandel der Jahreszeiten. Sie lädt uns ein, mehr in Resonanz zu gehen mit dem, was natürlich ist, und dieses Zyklische auch in uns selbst zu entdecken. Die Veränderung der Jahreszeiten zeigt uns im Außen den Transformationsprozess, den auch wir in unserem Leben durchlaufen.

Die Feste und Rituale, die wir in der Advents- und Weihnachtszeit feiern, sind oft abgekoppelt und deshalb wenig nährend. Viele Menschen sind sogar extrem gestresst in dieser Zeit des Jahres, die eigentlich zu den ruhigsten gehören sollte. Wenn wir einen Blick zurück in die Zeit unserer Ahnen werfen, können wir den eigentlichen Sinn und die Bedeutung dieser Feste besser erfühlen.

Unsere Ahnen, die Menschen der vorchristlichen und matriarchalen Kultur des nördlichen Alpenraums, nahmen mit ihren Festen das magische und natürliche Geschehen, das zyklische Leben im Jahreslauf auf und begleiteten es mit ihrem rituellen Tun. Es ist diese tief in der Naturspiritualität gegründete Gemeinschaft, die die Grundlagen für die Festivitäten rund um die Advents- und Weihnachtszeit gelegt hat.

In der vorchristlichen Zeit wurden in dieser Jahreszeit die Dunkelheit, die Gebärkraft, die Mütter gefeiert. Es ist die Große Erdenmutter, die zur Wintersonnenwende das Licht in ihrem Schoß empfängt. Während der Adventszeit warten wir also auf die Ankunft des Lichtes, des Lichtkindes, das zur Wintersonnenwende zurückkommt.

Die Wintersonnenwende ist ein magischer Zeitpunkt und Wendepunkt: Wir feiern die längste Nacht und den kürzesten Tag des Jahres. Aus dieser heiligen Dunkelheit wird das Licht geboren – aus dem großen Bauch, aus dem dunklen Schoß von Mutter Erde. Die Weihe-Nacht am 21. oder 22.12. ist der Wiedergeburt des Lichtes aus dem dunklen Schoß von Mama Erde geweiht. Sie hieß früher Modraniht (Mutternacht). Daraus wurde dann die Weihnacht.

Wie aus der Erdgöttin Holle die Hölle wurde

Die dunkle Jahreszeit wird von der weisen, alten Göttin regiert. Wir kennen die Erdgöttin als Frau Holle (oder als Frau Percht). Frau Holle ist die Helle, die Glanzvolle. Sie ist die Göttin der Erde, und ihre Aufgabe ist es, die Samen und die ungeborenen Seelen zu schützen, und zwar in ihrem Bauch – der Erde. An ihrer Seite ist der Hirsch als männlicher Begleiter, der zur Wintersonnenwende die Sonne auf seinem Geweih wieder hervorbringt. Auf dieser Symbolik gründen auch die Weihnachtsdekorationen mit dem Hirsch als Motiv.

Interessant ist, was die Kirche aus dieser Geschichte gemacht hat: Aus Holle, der Erdgöttin, wurde die Hölle, englisch hell. Und die Dunkelheit galt als unHEIMlich, als böse. Dabei ist die Dunkelheit unser Heim – wir alle verbringen neun Monate in der Geborgenheit der Höhle der Gebärmutter. Aus Cernunnos, dem Hirsch(gott), wurde der Gehörnte, der Teufel.

Ursprung, Mythologie und christliche Interpretation

Es wird angenommen, dass vor der gregorianischen Kalenderreform 1582 der 13.12. als Tag der Wintersonnenwende galt. Der 13. Dezember, der Tag der Lucia, wird in Skandinavien und den slavischen Ländern heute noch gefeiert. Lucia ist ein Aspekt der Wintergöttin und wird als Lichtbringerin gefeiert.

Zur Zeit unserer Ahnen lebte man nach dem Stand des Mondes und dem lunaren Kalender. Mit der Einführung des julianischen und später dann des gregorianischen Kalenders, welche sich am Stand der Sonne orientieren, entstand eine Differenz von zwölf bzw. dreizehn Tagen, da das Mondjahr lediglich aus 354 Tagen besteht. Die Redewendung „zwischen den Jahren“ bezieht sich wahrscheinlich auf diese unterschiedliche Art der Zeitzählung.

Es geht also um die Ankunft des Lichts, das zur Wintersonnenwende wiederkehrt. Das Christentum hat aus dem Lichtkind das Jesuskind gemacht.

Bemerkenswert ist, dass von all dem Brauchtum zu Weihnachten in der Bibel nirgends die Rede ist! Die Wurzeln für die heutigen Weihnachtsbräuche liegen ganz klar viel weiter zurück und wurden, wie so vieles, von der Kirche übernommen und verdreht.

Das Weihnachtsfest geht vollständig auf das Julfest zurück. Es ist eine altnordische Feier, die insgesamt zwölf Tage andauert. Jul heißt so viel wie „Rad“ und steht für den Kreislauf der Sonne oder des Jahres. Das Julfest wird mancherorts am ersten Vollmond gefeiert, der auf den Neumond nach der Wintersonnenwende folgt, manchmal auch in der Nacht der Wintersonnenwende. Dieses einzigartige kosmische Geschehen wird, wie gesagt, „Modraniht“ – „Mutternacht“ – genannt. In dieser tiefen Nacht wird das (männliche) Lichtkind geboren. Ab diesem Zeitpunkt werden die Nächte wieder kürzer. Es ist wie eine Erlösung aus der winterlichen Dunkelheit. Am 21./22. Dezember steht das Jahresrad für drei Nächte still, bis zum 24. Dezember. Dann beginnt es sich wieder zu drehen, und die Tage werden länger.

In der vorchristlichen Zeit wurde die Dunkelheit als weiblich-gebärende Kraft verehrt. Sie ist das Yin zum Yang. Die Göttin ist das ewig Beständige, das sich aus sich selbst erneuernde Prinzip. Ihr Gefährte stirbt im Herbst (meist zu Samhain) und ist das vergängliche Prinzip. Der Lichtgott wird jedes Jahr im Bauch von Mutter Erde neu geboren. Das Licht wird aus der Erde geboren. Und wahrscheinlich sah das für unsere Ahnen so aus, dass das Licht am Morgen mit jedem Sonnenaufgang aus der Erde emporsteigt, und abends mit jedem Sonnenuntergang wieder in der Erde versinkt.

In der vorchristlichen Zeit wurde in dieser Jahreszeit die Mutter verehrt, die gebärende, weibliche Kraft, die neues Leben schenkt. Es gab diesen tiefen Respekt für das Weibliche, das Leben schenken kann.

Farben und Symbole dieser Zeit

Der Weihnachtsbaum

Immergrünes im Haus bringt Glück und erinnert an die Kraft des Lebens, ist Hoffnungsträger. Und so werden die Räume geschmückt mit Zweigen von Eibe, Fichte, Tanne, Stechpalme, Efeu oder Wacholder – ihnen werden schützende und heilende Kräfte zugeschrieben. Der Weihnachtsbaum ist ein Abbild von Yggdrasil, dem Welten- oder Lebensbaum. Allerdings ist der Weihnachtsbaum erst ab ca. dem 17. Jahrhundert überliefert, Christbaumschmuck erst ab ca. dem 18. Jahrhundert – damals waren es Äpfel und Nüsse (sie sichern das Überleben im Winter, weil sie lange gelagert werden können), getrocknete Scheiben von Orangen als Symbol für die Sonne, Kerzen als Symbol für das Licht, Sterne als Symbol für das Universum, der Fliegenpilz als Symbol für das Visionäre dieser Zeit usw.

Der Adventskranz

Die Kulturanthropologen legen die Herkunft des Kranzes in die jüngere Steinzeit. Der grüne Kranz steht für den Urdrachen (ein Symbol für die Weiblichkeit), der sich in den Schwanz beißt und somit die Unendlichkeit, das Rad des Lebens und das Immer-Wiederkehrende in der Natur symbolisiert.

In diesem Kreis gibt es vier Kardinalpunkte. Das können die vier Himmelsrichtungen oder die vier Sonnenpunkte am Himmelszelt sein: die beiden Sonnenwenden im Winter und Sommer sowie die Tag-und-Nachtgleichen im Frühling und Herbst. An diese Punkte werden die Kerzen als Symbol für die Sonne und das Licht gestellt.

Die Farben Grün, Rot, Weiß und Gold

Neben dem Grün sind auch die Farben Rot, Weiß und Gold typisch für dieses Fest. Rot symbolisiert das Menstruationsblut und steht für das weibliche Prinzip. Weiß symbolisiert den Samen und steht damit für das männliche Prinzip. Grün steht für die Natur und das Leben. Grün, Rot und Weiß sind zusammen Ausdruck von Harmonie und stehen für das Leben selbst. Das Gold symbolisiert das Licht und die Sonne als Lebensspenderin.

Natur im Jahreskreis

Das Leben und die Lebenskraft der Pflanzen haben sich zurückgezogen oder liegen in den Wurzeln oder im Samen in der Erde. Wenn Schnee fällt, dann legt er über alles eine Decke der Stille und der Ruhe. Es ist dunkel und kalt. Die Bäume sind nackt und zeigen ihr Skelett. Nur die immergrünen Bäume und Sträucher, die Tanne, Fichte, Eibe und der Wacholder, schenken uns ihr lebendiges Grün. Sie wurden verehrt und stehen als Symbol für das Leben und das Lebendige. Viele Tiere sind im Winterschlaf.

Im zyklischen Leben lässt sich nichts überspringen oder abkürzen.

Alles hat seine Zeit.

Worum es geht

Unsere Aktivitäten und Kontakte werden reduziert und von draußen in die warmen Häuser verlegt. Der Mangel an äußerer Ablenkung und die langen, dunklen Nächte lassen uns nach innen blicken. So ist der Winter eine Zeit der Stille und Besinnung, aus der heraus wir neue Kraft schöpfen können. Es geht um Tiefe und Essenz. Um das Wesentliche.

So wie es eine Zeit für Ausdehnung und Entfaltung gibt, so braucht es auch Raum für Rückzug, wo wir in die Tiefe gehen und uns sammeln und regenerieren können. Im zyklischen Leben lässt sich nichts überspringen oder abkürzen. Alles hat seine Zeit. In der Dunkelheit entsteht neues Leben – im Schoß der Mütter genauso wie im Bauch von Mama Erde. Leben und Neues entstehen im Verborgenen, im Schutz und in der Geborgenheit.

Genauso, wie die Natur diese Pause braucht, um sich zu regenerieren und neue Kräfte zu sammeln, so braucht auch unser Geist die Stille, die Dunkelheit und die Abgeschiedenheit der winterlichen Weihenächte, damit neue Ideen und Visionen in uns heranreifen können. Denn auch wir sind Teil dieses natürlichen, mit der Erde, der Sonne und dem Mond verbundenen Rhythmus. Das wird in einer Zeit der künstlichen Beleuchtung, der Hektik und Elektronik, die uns eine andere Realität vorgaukeln, leicht vergessen.

Persönliche Themen

Zu Hause bleiben, still werden, es sich gemütlich machen.

Einen geborgenen Raum schaffen (wie eine Gebärmutter).

Wir werden in die Dunkelheit zurückgerufen, um dort zu verweilen, zu ruhen, uns zu regenerieren.

Hingabe ist jetzt die große Aufgabe.

In einen tiefen inneren Raum tauchen. Leer werden.

Wir sammeln Kraft für die nächsten Schritte.

Es ist eine Einladung, diese Zeit nutzen, um stiller zu werden, uns nach innen zu wenden und nachzuspüren, was wir wirklich wollen; zu spüren, was in uns erwachen will.

Wir gehen tief in den dunklen Raum der Innenschau, um von dort heraus zu schöpfen.

Wir können jetzt üben, uns mehr vom Leben führen zu lassen, statt es zu kontrollieren.

Wir erspüren, erträumen unseren Weg. Zwischen den Jahren ist die Zeit, Visionen zu empfangen für das Neue.

Die Idee ist, dass wir mit unseren Gedanken die Realität und die Zukunft weben. Und so wurden die Raunächte genutzt, um mit Visionen die neue Zeit/Welt zu kreieren.

Fragen und innere Ausrichtung

Zeit, innezuhalten und deinen Weg zu würdigen.

Zeit, dich in dir zu verwurzeln und in dir deine Heimat zu finden.

Zeit, dich auszurichten und loszulassen, was dir nicht mehr dient.

Zeit, dein inneres Feuer zu entfachen.

Abschluss

Es ist heute wichtig, dass wir neue Wörter finden. Vieles, was wir zu sagen gewohnt sind, bewegt sich in der Dualität. Gerade in der Spiritualität wird das „Licht“ so betont. Mit gewissen Formulierungen stärken wir die Pathologisierung des Dualismus. Das trennt uns vom Göttlichen. Es braucht eben BEIDES: Licht UND Dunkel.

Licht ist nicht nur gut. Dunkelheit ist nicht nur schlecht. In der Dunkelheit beginnt das Leben. Wir sind jetzt in der Gebärmutterzeit, in der etwas Neues kreiert wird. Wir dürfen zur Ruhe kommen und uns regenerieren.

Wir zünden Lichter an nicht GEGEN die Dunkelheit. Wir zünden Lichter an, um die Dunkelheit zu schmücken, um die Gebärmutter der großen Göttin zu schmücken.

Zünde das nächste Mal bewusst eine Kerze im Dunkeln an. Erkenne den Glanz, den die Dunkelheit im Kerzenschein bekommt, wenn Licht und Dunkel sich verbinden. Nimm diesem Moment bewusst wahr – diese Schönheit, wenn beide Pole zusammenkommen und eins werden.