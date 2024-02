Wie verbringen Sie Weihnachten?

Tannenbaum oder Palmen­strand? Trubel oder stille Besinnlichkeit? Wir haben bei bekannten Persönlichkeiten der Yogaszene nachgefragt, wie sie die Feiertage begehen.

Young-Ho Kim

Ich werde die Weihnachtstage mit meiner Familie verbringen. Ganz unspektakulär mit meinen Kindern, meiner Frau und meinen Eltern! Ich war dieses Jahr ganz schön viel unterwegs (ca. 100 Nächte draußen). Daher schätze ich die Zeit zuhause umso mehr. Und diese „Quality Time“ mit meinen Liebsten ist für mich meine Yogapraxis, um mein Muladhara-Chakra zu stärken, denn meine Familie ist meine Wurzel. Nahrung für meine Seele!

Young-Ho Kim unterrichtet erfolgreich unter dem Motto „It’s only Yoga“ sowohl deutschlandweit als auch international. Er ist Begründer des Inside Yoga Studios in Frankfurt sowie der Konferenz unter gleichem Namen.

Internet: www.meister-kim.de

Thomas Bannenberg

Weihnachten ist für mich das Fest der Familie. Eine gemeinsame Gelegenheit, sich zu treffen und zusammenzukommen mit den Menschen, die mir wichtig sind. Das sind nicht nur Familienmitglieder, sondern natürlich auch Freunde. Heiligabend gehört ganz unserer „kleinen Familie“ mit Zusammensitzen, Singen von Weihnachts- und anderen Liedern und natürlich einer „Bescherung“ – vor allem für unsere 10-jährige Tochter, gerne auch mit Freunden. Der erste Feiertag verläuft ähnlich, aber es ist auch der „Telefon-Tag“ mit unseren erwachsenen Söhnen und deren Familien. Am zweiten Feiertag treffen wir uns bei den Schwiegereltern, um nachmittags ganz entspannt mit ihnen die „Oma-und-Opa-Bescherung“ für unsere Tochter zu erleben. Abends treffen wir uns mit einigen der engsten Freunde und deren Freunden, so dass interessante Gespräche über, wörtlich genommen, „Gott und die Welt“ entstehen. Unser Glück ist, dass wir alle, Familie und Freunde, diese Feiertage nicht mit Erwartungen überfrachten, sondern dass die Freude am Zusammenkommen und die Neugier am Austausch mit anderen lieben Menschen im Vordergrund steht.