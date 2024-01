Der tiefere Sinn eines globalen Impfzwangs

In der immer wieder aufbrandenden Diskussion über das Thema Impfen wird ein wichtiger Aspekt häufig übersehen: Impfungen stellen nicht nur einen massiven Eingriff in das körperliche Gleichgewicht dar, sondern beeinflussen auch die spirituelle Entwicklung und die geistige Freiheit des Menschen.

Von einer Zufälligkeit bezüglich des in der letzten Zeit von der Politik geforderten und viel diskutierten Impfzwangs zu sprechen, wäre leicht untertrieben. Es ist sicherlich kein Zufall, dass immer mehr Politiker lautstark eine Zwangsimpfung fordern. Um diese Forderung zu untermauern, werden traurige Fälle – wie z.B. der tragische Todesfall eines kleinen Jungen in Berlin, der den Masern zugerechnet wurde – öffentlichkeitswirksam angeführt. Sogleich forderten Stimmen innerhalb der CDU in diesem Kontext, einen Impfzwang einzuführen. Aber auch in der Schweiz sind mit dem seit 1. Januar 2016 gültigen neuen Epidemiengesetz die Hürden für gesundheitliche Zwangsmaßnahmen deutlich gesunken.

Immer mehr Menschen begreifen jedoch, dass der gegenwärtig eingeschlagene Weg unserer Gesellschaft – wie der massive Ausbau von Sicherheitsmaßnahmen, die zunehmende Einschränkung der Grundrechte und vieles mehr – eben nicht zu persönlicher Freiheit führt, sondern geradewegs in eine Massenhypnose durch Manipulation und die Erzeugung von Abhängigkeit.

Um die Bewusstwerdung zahlreicher Menschen zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, werden die verschiedensten Mittel eingesetzt, unter anderem auch das der Impfung. Impfungen im Säuglingsalter können jedoch einen nachhaltigen gesundheitlichen Schaden bewirken und die individuelle, ganzheitliche und freie Bewusstseinsentwicklung des Menschen hemmen.

Sensible Menschen sehen es einem Kind oft schon an den Augen an, ob es geimpft ist oder nicht. Ein fehlender Glanz oder die fehlende Klarheit des Blickes können deutliche Signale sein, dass die Impfungen einem Kind den Blick getrübt haben. Dies muss für die Zukunft nicht zwingend negativ sein, denn vor allem der kindliche Organismus besitzt eine sehr starke Regenerationskraft, wodurch einiges wieder ausgeglichen werden kann. Jedoch leider nicht alles. Durch die heute meist übliche oberflächliche Lebensweise, die auf Konsum und Aktivität ausgerichtet ist, werden die Selbstheilungskräfte unserer Kinder zusätzlich geschwächt. Dadurch sind chronische Krankheiten vorprogrammiert. Besonders dann, wenn allzu leichtfertig symptomunterdrückende Mittel verabreicht werden.

Schutz oder Schaden?

