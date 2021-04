Im kosmopolitischen Zentrum Israels ist die Begeisterung für Yoga groß. Ein Einblick ins Spektrum des Angebots, das zwischen Strandkultur und Nachtleben der Metropole am Mittelmeer auf die Matten einlädt. Ob im Kindergarten, in großen Hightech-Unternehmen oder für Soldaten im Militärdienst – Yoga ist heutzutage in nahezu jeder denkbaren Form im Alltag eines Israelis zu finden. Bereits David Ben Gurion, der erste Premierminister Israels, praktizierte täglich Yoga, was eine Statue von ihm im Kopfstand am Strand von Tel Aviv symbolisiert. Tel Aviv ist als zweitgrößte Stadt Israels das kosmopolitische Zentrum des Landes. Die Mittelmeermetropole ist jung, modern und dynamisch. Bekannt für ihr ganzjährig mildes bis heißes Klima, das rege Nachtleben und die bunte Strandkultur, ist Tel Aviv vor allem in den letzten Jahren zu einem äußerst beliebten Urlaubsziel von Touristen aus aller Welt geworden. Auch auf nationaler Ebene genießt die durch den nüchternen weißen Bauhaus-Stil charakterisierte Stadt hohe Beliebtheit. Besonders junge Israelis zwischen 20 und 35 Jahren, die sich nach ihrem zu absolvierenden Militärdienst nach Leichtigkeit und Hedonismus sehnen, zieht es in die 500.000-Einwohner-Stadt. Trotz hoher Lebenshaltungskosten und geringer Löhne pulsiert das öffentliche Leben. Die an jeder Ecke aus dem Boden sprießenden Cafés sind stets gut besucht und stellen kleine grüne Oasen des Genusses inmitten der hektischen und lauten Straßen dar. Tel Aviv, oder zu Deutsch „Hügel des Frühlings“, wird seinem Namen gerecht, und es fällt nicht schwer, sich hier den Sorgen des Landes zu entziehen. In der Stadt mit ihren Parks und der langen Strandpromenade gibt es zudem ausreichend Gelegenheit, dem stark ausgeprägten Gesundheitsbewusstsein der Israelis gerecht zu werden. Tel Aviv ist in Sachen Ernährung, Sport und Wellness im internationalen Vergleich ganz vorne mit dabei. Allein die über 400 veganen oder vegan-freundlichen Restaurants der Stadt sind ein Beweis für die Aufgeschlossenheit gegenüber einem gesunden Lebensstil. Ähnlich wie Veganismus ist auch […]