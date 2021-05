Luxuriöse Retreat-Center und hippe Yogastudios neben alter landeseigener Kultur: Die Yogaszene in Mexiko ist bunt, modern und eingebettet in ein Land mit reicher kultureller und spiritueller Tradition, das nicht zuletzt auch mit traumhaften Stränden lockt. Mexiko hat sich seit der Pandemie zum beliebtesten Reiseort entwickelt. Denn hier warten nicht nur traumhaft schöne Strände, belebte Städte, Erholung in den Bergen, bunte Straßen und leckeres Essen auf den Reisenden, sondern auch luxuriöse Yoga-Retreats und geschichtsträchtige alte Maya-Stätten! Da das Land so groß und vielfältig ist, sollte man vor der Reise jedoch herausfinden, welcher Ort am besten zu den eigenen Bedürfnissen passt. Mexiko bietet für jeden Geschmack etwas: ob Backpacker, Hippie, High-End-Luxury-Fan oder digitaler Nomade – die Auswahl an faszinierenden Plätzen ist für alle schier endlos. Und das ist gut so! Denn das Land hat so viel zu bieten, da reicht ein Urlaub fast nicht aus, um alles aufzunehmen. Hier findest du eine Übersicht über die beliebtesten Yoga-Orte in Mexiko, um sich zu erholen und die Seele baumeln zu lassen, traditionelle Maya-Stätten kennenzulernen oder mehr über die Besonderheiten des Landes zu erfahren. Mexiko ist […]