Yoga Aktuell 127

Veronika Freitag unterrichtet in Hamburg und hat ein feines Verständnis davon entwickelt, wie Yoga in vielen Facetten von innen nach außen wirkt. Mit YOGA AKTUELL sprach sie über Yoga als Weg zu sich selbst, über die Stärke, auch Ängste und Zweifel zulassen zu können, und über die Yogapraxis als Hilfe, sich immer wieder in der eigenen Mitte zu verankern. Veronika Freitag ist zertifizierte Anusara-Yoga®-Lehrerin und leitet das Studio JYOTI-YOGA Hamburg. Wie sie zum Yoga gekommen ist und was sie umtreibt, erzählt sie hier. Interview YOGA AKTUELL: Auf deiner Website schreibst du, dass du in deinem Leben lange auf der Suche warst. Wonach genau hast du gesucht? Veronika Freitag: Ich wusste nicht wirklich, wonach ich suche. Ich habe nur immer eine Sehnsucht gefühlt, ähnlich wie Heimweh, das ich als Kind hatte, wenn man mich zur Kur geschickt hat. Das Gefühl, dass etwas ganz Wesentliches fehlt. Egal, wie schön äußere Erlebnisse waren, egal, was ich gemeistert oder erreicht habe – die Sehnsucht blieb. Inzwischen weiß ich, dass ich auf der Suche nach einer Art universeller Verbindung war, und Yoga begleitet mich auf meinem Weg zur Erfüllung dieser Sehnsucht. Ein bisschen weiter unten schreibst du dann, eine der wichtigsten Einsichten auf deinem Yogaweg war, dass es nichts zu suchen gibt, sondern dass es darum geht, die lebendige Schönheit (Shri) in dem zu erkennen, was ist. Gab es einen bestimmten Auslöser, eine bestimmte Erfahrung, die zu dieser Einsicht geführt hat? Diese Einsicht kommt immer wieder, und ich frage mich, wie oft ich sie noch haben muss, wenn ich Schleife um Schleife drehe und mich immer wieder darin erlebe, dass ich auf der Suche bin. Die Einsicht kommt spontan; ohne dass ich irgendetwas dafür tue, manifestiert sich ein anderes Bewusstsein, und ich spüre pure Lebendigkeit, Pulsieren, Freude, tiefe Berührung und Liebe und erinnere mich: Es […]