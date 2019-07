In dieser YOGA AKTUELL-Ausgabe erschienen:

Yoga Aktuell 101 – 06/2016

Lalla und Vilas Turske brachten Anusara Yoga 2004 nach Deutschland. Im Interview mit YOGA AKTUELL sprechen sie über den Ruf des Yoga, über eine Praxis jenseits von Maßregelungen und Zielvorgaben und über die intrinsische Güte des Universums. Die renommierten Yogalehrer Lalla und Vilas Turske teilen ihr Wissen in Immersions, Workshops sowie Klassen mit ihren Schülern und bilden seit über 10 Jahren Lehrer aus. Grundlage des Anusara Yoga, den sie unterrichten, ist die Philosophie des kaschmirischen Shivaismus, der sich beide mit ganzem Herzen verschrieben haben. Interview Lalla, Vilas, was waren eure ersten Berührungspunkte mit dem Yoga? Vilas: Mein Ausgangspunkt war eine schwere Verletzung. Vorher hat mich Yoga überhaupt nicht interessiert. Im Moment der höchsten Verzweiflung wurde Yoga zu einem Strohhalm, an dem ich mich festhalten konnte. Ich habe mich damals an eine Anusara-Yogastunde in einem Studio in Los Angeles erinnert. Ich ahnte, dass dies ein Ansatz sein könnte, um aus dem Dilemma der schweren Verletzung und der damit verbundenen Immobilität herauszukommen. Das hat mich zum Yoga geführt. Lalla: Eine Freundin hat ein Yogabuch in unserem Gästezimmer vergessen. Ich habe mir dieses Buch angeschaut und wollte die in den Bildern gezeigten Übungen unbedingt nachmachen. Als ich das versuchte, stellte ich fest, dass ich gerade einmal stehen konnte, aber meine Bewegungsmöglichkeiten weit von den Bildern in dem Buch entfernt waren. Ich konnte mich nicht mal vorbeugen. Es ging nichts! Dennoch hat es mich so fasziniert, dass ich gemerkt habe: Das möchte ich tun. Das berührt mich! Heute würde ich sagen, Yoga ruft, und mich hat er ganz stark gerufen. Im Moment der höchsten Verzweiflung wurde Yoga zu einem Strohhalm, an dem ich mich festhalten konnte. Wie kam bei euch der Wunsch auf, zu lehren? Lalla: Es war zunächst einmal eine wunderbare Bekanntschaft mit großartigen Lehrern, allen voran Mary Romeu und Anthony Benenatti. Aus […]