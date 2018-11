Zu geben, Liebe zu schenken, Aufmerksamkeit zuteil werden lassen – Weihnachten gibt uns jedes Jahr aufs Neue einen schönen Anlass, um uns wieder bewusst im Geben und gleichsam im Dankbarsein zu üben. 10 nachhaltige, erholsame und köstliche Geschenkideen mit Mehrwert findest du hier.

Anderen eine Freude zu bereiten, ein Lächeln in das Gesicht des Beschenkten zu zaubern und mit der Wahl des passenden Geschenks zu zeigen, dass der andere gesehen und seine Wünsche gehört werden … Mehr als das Geschenk an sich sind es die guten Gedanken, die dazu geführt haben und die liebevollen Wünsche, die damit transportiert werden. All das macht Weihnachten zum Fest der Liebe.

1. Natürlich und ursprünglich

Alternativ oder zusätzlich zur bereits vorhandenen Yogamatte ist ein Yogateppich ein schönes Geschenk für Yogis, die es gerne etwas traditioneller mögen und ohne großen Schnickschnack und auf einer natürlichen Unterlage Yoga üben wollen. Yogateppiche werden aus Baumwolle gefertigt und sind in wunderschönen Motiven erhältlich.

2. Dufte Fahrt

Ein praktisches Weihnachtsgeschenk für Pendler: Mit dem AutoBedufter von Primavera wird die Fahrt zur Arbeit zum Erlebnis für die Sinne. Dieses kleine Accessoire fürs Auto ist das ideale Geschenk für Langstreckenfahrer und Autoliebhaber. Pragmatisch, praktisch, parfümiert.

3. Entspannung & Aktivierung

Du möchtest jemanden mit Rückenschmerzen, Verspannung, Stress oder ähnlichen Beschwerden etwas Gutes tun? Für Linderung kann beispielsweise eine Akupressurmatte sorgen. Sie stimuliert die Akupressurpunkte und regt somit den Energiefluss an. Das Resultat? Erholung und Wohlbefinden.

4. Schöner wohnen

Affirmativer Wandschmuck verschönert den Wohn- oder Meditationsbereich ebenso wie die Wände eines Yogastudios. Beliebt sind mitunter Mandalas und yogische Symbole. Diese leuchtend bunten Yandala-Poster bringen Farbe in den Alltag und verbreiten mit ihren schönen Botschaften eine harmonische Atmosphäre.

5. Wohltuende Vibrationen

Yogis mit Hang zum Klang freuen sich über eine wunderschöne neue Klangschale. Das Hören wie auch das Spielen dieses uralten Klangkörpers wirkt schließlich entspannend auf unser System. Die Klangschalen von Abaton Vibra beispielsweise überzeugen mit hoher Qualität zum fairen Preis.

6. Liebevolle Verwöhnung

Eines der größten Geschenke unter Liebenden ist Zeit mit und füreinander. Als wunderschöner, romantischer Liebesbeweis eignet sich zum Beispiel eine liebevolle Massage. Schön, wenn sich das entsprechend hochwertige Massageöl bereits unter dem Weihnachtsbaum befindet und für Vorfreude sorgt.

7. Frischekick am Morgen

Frisch in den neuen Tag: Endlich selbst frische Obst- und Gemüse Smoothies mixen und das blitzschnell. Mit dem Personal Blender geht dieser Wunsch in Erfüllung. Ein Geschenk, von dem man eventuell auch selber profitiert, vorausgesetzt man lebt im selben Haushalt. Im Gegensatz zu vielen anderen Mixgeräten, punktet der Personal Blender mit seiner handlichen Größe und einfachen Handhabung.

8. Für Cineasten & Musikliebhaber

Yogisch interessierte Film- und Musikliebhaber freuen sich über eine mit Sorgfalt ausgewählte Yoga-DVD. Neben spannenden Dokumentationen rund um das Thema Yoga und Spiritualität ergeben aber auch Yoga- oder Meditations-DVDs zum Mitmachen eine schöne Geschenkidee. Eine große Auswahl bietet zum Beispiel der yogishop.

9. Gesunde Überraschung

Gesund und Gut? Das ideale Geschenk für Genießer, die mit gutem Gewissen naschen möchten, besteht aus biologischen, natürlichen Zutaten. Mit den Entdecker-Sets Geschenkboxen von All-Bio kann man sich das mühsame Zusammensuchen wertvoller Lebensmittel sparen und für eine köstliche Überraschung unter dem Weihnachtsbaum sorgen.

10. Gute Scheine

Unsichere retten sich zu Weihnachten mit Geschenkgutscheinen auf die sichere Seite. Den Merry Christmas Voucher von yogishop kannst du preislich individuell gestalten und personalisieren. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das ausgesuchte Geschenk dann auch Anklang findet.

Extra-Tipp: Must-haves!

Natürlich bietet sich als ultimatives Geschenk für einen Yogi eine brandneue Yogamatte an. Diese sollte jedoch den Ansprüchen und dem Geschmack des Beschenkten entsprechen. Bei so vielen Marken, Materialien und Designs fällt die Auswahl gar nicht so leicht. Am besten weißt du schon, welche Art von Yogamatte auf der Wunschliste steht: Reise Yogamatte, komfortable Schurwollmatte für zu Hause oder rutschfeste Studiomatte,… Du kannst dich trotzdem nicht entscheiden? Vielleicht bringt ein Yogamatten-Test Licht ins Dunkle.

Unsere Empfehlungen:

Wunderschöne Motive zieren zum Beispiel die Yogamatten von YOGOJA.

Nachhaltig und im schlichten Design punkten indes Hej Hej Mats.

Lustige Variante: Die natürlichen Jute-Yogamatten von Herzteil können mit individuellen Sprüchen versehen werden.

Eine riesige Auswahl an Yogamatten für jeden Geschmack und Yogastil bietet der Yogamatten-Experte Yogistar. yogistar.com