Langsam neigt sich das Jahr dem Ende zu und die ersten Termine für 2019 trudeln ein. Ob Workshopreihen, Retreats oder der nächste Zahnarzttermin – Es ist allerhöchste Zeit für einen neuen Jahreskalender! Doch die Auswahl ist überwältigend groß. Deshalb stellen wir hier einige schöne Exemplare zum Thema Yoga und Achtsamkeit vor.

Ganz klar, Jahreskalender sind Geschmacksache. Ob klein und handlich oder groß und umfangreich zum an die Wand hängen … Diese wunderschönen Jahresbegleiter öffnen dir die Tür zu mehr Achtsamkeit und Glück im neuen Jahr:

Achtsamkeitskalender

Der liebevoll gestaltete Achtsamkeitskalender von Doris Iding ist das perfekte Geschenk für alle, die täglich Achtsamkeit praktizieren möchten: Neben zahlreichen Tipps und Übungen bleibt viel Platz für Notizen und Termine. Darüber hinaus leiten motivierende Zitate anregend durch das Kalenderjahr. Toll sind vor allem die kleinen Übungen für jeden Tag.

www.droemer-knaur.de

Glücksjahr 2019 für Körper, Geist & Seele

2019 wird ein Glücksjahr! Davon sind Glückscoachin Silja Mahlow und Ayurvedaköchin Anita Slowig überzeugt. In ihrem Kalenderbuch Glücksjahr 2019 für Körper, Geist & Seele trifft das Wissen der modernen Psychologie auf die uralte Tradition des Ayurveda und Yoga. Garniert werden die Inspirationen für jeden Tag mit köstlichen ayurvedischen Rezepten. Alles in allem ein gesunder Begleiter durch ein glückliches Jahr!

www.musketier-verlag.de

Achtsamkeits-Momente 2019

Das diesjährige Kalenderprojekt von Ulrich Kaiser dreht sich darum, auch im Arbeitsalltag bewusst achtsame Momente zu erfahren. Jeden Monat lädt eine andere Frage dazu ein, innezuhalten und Innenschau zu betreiben. Bonus: ein heraustrennbares Minibüchlein mit vertiefenden Impulsen.

www.kaiserwerbungunddesign.de

Jeden Tag ein Stück vom Glück: Ein Jahresbegleiter

Das Glück liegt in den kleinen Dingen. So auch in diesem Kalender des Harenberg Verlags mit 365 Tipps und Ideen für ein erfülltes Leben. So hat man Jeden Tag ein Stück vom Glück. Mit seinen konkreten Anleitungen und Mitgestaltungsmöglichkeiten hält dieser Kalender dazu an, jeden Tag in vollen Zügen zu leben.

www.harenberg-kalender.de

Namaste Yoga-Kalender 2019

Jede Woche eine Asana-Anleitung, Yogawissen oder eine schöne Inspiration – der Yoga Kalender 2019 von LOVE IS KEY YOGA ist der ideale Begleiter für alle, die viel unterwegs sind: Das kleine Taschenformat ist überaus praktisch und lässt dennoch viel Raum für Termine und Notizen.

www.yoga-kalender.de

Buddhas 2019