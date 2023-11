Yoga & Sexualität

Yoga, Partnerschaft und Sexualität – geht das überhaupt? IST ES NICHT VIEL BESSER, ENTHALTSAM ZU LEBEN? Ist Sexualität etwa ein Hindernis auf dem spirituellen Weg? Hier einige yogische Ansätze, wie Spiritualität und Sexualität in einer Beziehung gelebt werden können.

Sexualität ist eine Energieform. Im Yoga wird das Prana, die Lebensenergie, in fünf Hauptenergieströme, die sogenannten Vayus, unterteilt. Dabei ist zum Beispiel Prana vayu die Energie, die hinter dem Atemsystem und dem Überlebensinstinkt wirkt; Apana vayu steuert die Ausscheidung, die sexuelle Energie und die Arterhaltung. Selbsterhaltung bzw. Arterhaltung gehören zu den ausgeprägtesten Instinkten im Menschen.

Wenn Apana vayu vom untersten Energiezentrum, dem Muladhara Chakra, aus aktiv wird, ist es die Energie hinter allen Ausscheidungsvorgängen. Wirkt Apana vayu jedoch vom zweiten Chakra aus, dem Swadhistana Chakra, dann manifestiert diese Energie sich als sexuelle Energie. Aus yogischer Sicht ist das eine sehr machtvolle Energie, nämlich jene schöpferische Energie, mit der neues Leben geschaffen wird und die letztlich hinter jeder kreativen Leistung und auch hinter dem ganzen Universum, der Schöpfung als Ganzes, steht. Diese Energie ist auch eine Manifestation von Liebe. Sie kann eine Grundlage zur Entfaltung aller Aspekte von Liebe sein. Diese Energie kann man nun entweder frei fließen lassen – in die Sexualität hinein – oder man kann sie kanalisieren – zum Beispiel als ein kreatives Kunstwerk oder in die Entfaltung von Talenten; oder man versucht, sie vollständig für spirituelle Zwecke zu transformieren. Ein Ziel von Energiearbeit ist es, einen Teil der Energie in Ojas (spirituelle transformierte Energie) umzuwandeln. Um den Geist in andere Bewusstseinsebenen zu bringen, benötigen wir große Mengen dieser spirituellen Energie. Nur mit Hilfe dieser Energie sind wir in der Lage, unsere wahre Seinsnatur zu erkennen und schließlich zur Selbstverwirklichung zu gelangen.

Apana vayu lässt sich zum Beispiel durch Pranayama (Atemübungen) in Ojas umwandeln. Eine ähnliche Wirkung erzielt man durch Mula bandha (Wurzelverschluß = Zusammenziehen der Beckenbodenmuskeln), Ashwini mudra (schnelles, mehrfaches Zusammenziehen und Loslassen der Anusschließmuskeln) sowie durch Umkehrstellungen, längeres Halten der Yoga-Stellungen, Meditation, Mantra-Rezitation und viele andere praktische Übungen aus dem Kundalini-Yoga.

Die vier Purusharthas – Bedürfnisse auf sattvische Weise befriedigen

Die Funktion von Apana vayu vom Swadhistana Chakra aus können wir im Rahmen einer auf gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung basierenden Partnerschaft auf sattvische (sattvisch = rein, klar, leicht, hell) Weise ausleben. Sexualität gehört zur ersten der vier Kategorien menschlicher Bedürfnisse, den sogenannten sinnlichen Bedürfnissen. Es wird empfohlen, die Bedürfnisse aller vier Kategorien auf sattvische, d.h. reine Weise zu leben, und auf rajasische (egoistische, gierige) und tamasische (rücksichtslose, träge, unwissende) Arten der Bedürfnisbefriedigung zu verzichten. Auch bei sattvischer Lebensweise ist es gut, Identifikation und Anhaftung zu vermeiden.

Diese vier Bedürfniskategorien, auf Sanskrit Purusharthas genannt, sind:

Anzeige



· Kama: Wunscherfüllung und Befriedigung der sinnlichen Bedürfnisse.

· Artha: der Wunsch nach Wohlstand, Wohlergehen, Macht und Einfluss in Beruf und Gesellschaft.

· Dharma: Pflichterfüllung. Das bedeutet seiner Verantwortung in Familie und Gesellschaft nachzukommen, und sich für politische und/oder wohltätige Zwecke zu engagieren usw. Zum Dharma gehört auch die Selbstentfaltung im westlich-humanistischen Sinne.

· Moksha: Befreiung.

Eine ideale Partnerschaft hilft uns, unsere Bedürfnisse auf sattvische Weise zu leben. Sie ermöglicht es uns, Liebe auf allen Ebenen zu erfahren und auch zu geben. Schließlich dehnt sich die Liebe über Partnerschaft und Familie hinaus zur allumfassenden Liebe allen Geschöpfen gegenüber.

Im klassischen Indien ist die praktische Umsetzung dieser Idee ähnlich wie in der christlichen Kultur, nämlich in Form einer Ehe mit Kindern. Der einzige Unterschied besteht darin, dass das Sakrament der Ehe in Indien nicht bis zum Tode gilt, sondern lediglich bis ins hohe Alter, wie wir später noch sehen werden. Von einem moderneren yogischen Standpunkt wären, losgelöst von gesellschaftlichen Konventionen, auch andere Formen des Zusammenlebens denkbar, so z.B. auch homosexuelle Partnerschaften etc.

Normalerweise wird Sexualität als Grundlage einer Partnerschaft angesehen. Körperliche Liebe kann sich weiter zu emotionaler, geistiger und spiritueller Liebe entwickeln. Die Liebe in einer Partnerschaft wird schließlich zur Grundlage für selbstlose Liebe, also zur bedingungslosen, unbegrenzten Liebe. Man lernt, sich für den anderen zu öffnen, Opfer zu bringen und grundsätzlich mehr für andere da zu sein. Idealerweise geschieht dies natürlich beidseitig. Wenn beide füreinander da sind, ist dies ein wunderbarer Weg, an sich zu arbeiten und das Ego mehr und mehr zu überwinden.

Im folgenden gebe ich ein paar Anregungen, wie die Bedürfnisbefriedigung in einer Partnerschaft bei allen vier Purusharthas gelebt werden kann.

Kama: In einer Partnerschaft sollte das Bedürfnis nach sex­uellem Kontakt, aber auch nach Zärtlichkeit, Geborgenheit usw. befriedigt werden und zwar auf eine sattvische Weise. Das heißt, dass man in dem anderen nicht nur ein Sexobjekt sieht, sondern auf seine Wünsche und Bedürfnisse auf jeder Ebene eingeht.

Artha: Gleichzeitig ist eine Partnerschaft auch eine Wirtschaftsgemeinschaft, wobei jede Familie hierbei ihre Art der Aufgabenteilung finden muss.

Dharma: Dieser Aspekt be­deutet, auch für andere da zu sein. Eine Partnerschaft sollte sich nicht exklusiv auf die Zweierbeziehung beschränken. Das kann heißen, Kinder zu bekommen und sie großzuziehen. Dies ist eine ausgezeichnete Weise, das Ego zu überwinden und selbstloser zu werden. Die Grundliebe, die man für einander und für die eigenen Kinder entwickelt, sollte man dann auf andere Menschen weiter ausdehnen und sich für die Gesellschaft und das Gemeinwohl einsetzen; z.B. für Arme, Kranke und Bedürftige. Partnerschaft wie auch das eigene Leben bleiben unerfüllt, solange dieser Aspekt vernachlässigt wird. Sowohl für eine Partnerschaft als auch für die persönliche Entwicklung ist es nicht gut, wenn man sich von allem zu sehr abkapselt und sich nur noch aufeinander konzentriert. Dies erzeugt einen ungeheuren Erwartungsdruck an den Partner. Und kann denn ein einzelner Mensch alles gleichzeitig sein?

Das Lebensmotto “My home is my castle, und ich muss mich gegen alle Einflüsse von außen wehren”, sollte also losgelassen und in das Gegenteil verwandelt werden. Dies bedeutet mein Heim und meine Familie ist die Grundlage für alles andere; wie eine Zelle, von der aus man wachsen und sich weiter entfalten kann.

Moksha: Der vierte Aspekt bedeutet, dass eine Partnerschaft auf dem Weg zur Einheit, zur letztendlichen Befreiung förderlich sein kann. Indem sich die Egos aneinander reiben, kommt das Tiefere zum Vorschein. Der eine wird somit von dem anderen auf dem spirituellen Weg unterstützt, da unser Gegenüber automatisch die Funktion des Gurus, oder des Lehrers für uns einnimmt. Idealerweise gehen hierbei natürlich beide Partner bewusst den spirituellen Weg und unterstützen sich gegenseitig. Wer eine solche spirituelle Partnerschaft sein Eigen nennt, kann sich sehr glücklich schätzen. Doch können auch hier Probleme auftreten. Zum einen inspirieren sich die Partner auf dem spirituellen Weg nicht immer gegenseitig, sondern liefern sich Entschuldigungen, nicht zu praktizieren, oder machen den anderen dafür verantwortlich, dass es auf dem Weg nicht so voran geht, wie man sich das eigentlich wünscht; zum anderen ist bei jeder Partnerschaft natürlich die Gefahr einer starken Anhaftung an den Partner gegeben und statt einer Grundlage für mehr Liebe, kann es leicht die Grundlage für emotionale Schwierigkeiten werden. Doch sind die Schwierigkeiten im Leben dazu da, dass wir daran lernen und wachsen.

Eine besondere Herausforderung besteht immer dann, wenn nur einer der Partner bewusst auf dem spirituellen Weg ist. Der eine wird regelmäßig praktizieren wollen, seine Ernährung umstellen und vielleicht keinen Alkohol mehr trinken usw.. Doch kenne ich eine ganze Reihe gut funktionierender Partnerschaften, die nach ein oder zwei Jahren die Anpassungsschwierigkeiten überwunden hatten und auf einen guten Weg kamen. So lange der grundlegende Respekt, Liebe, Achtung und die Überzeugung da sind, dass der andere auf seine Weise ein guter Mensch und eigentlich auch spirituell ist, ohne es eben zu seinem Lebensstil machen zu wollen, kann man trotzdem miteinander wachsen. Für die meisten Menschen ist eine Partnerbeziehung das Normale und Wünschenswerte.

Enthaltsamkeit – Brahmacharya

Das Gegenteil der sattvischen Bedürfnisbefriedigung ist Brahmacharya, der gänzliche Verzicht auf sexuelle Liebe und Zärtlichkeit in einer Partnerbeziehung, um so Apana vayu vollständig in Ojas, also reine, spirituelle Energie umzuwandeln. Frei von emotionalen Bindungen und Verstrickungen kann die enthaltsame Person ihre ganze Energie für den spirituellen Weg und den Dienst an der Menschheit nutzen.

Dieser Weg ist für Menschen geschaffen, die kein starkes Bedürfnis nach partnerschaftlicher Beziehung haben. Sie können sogar ganz darauf verzichten und bewusst den Weg der Enthaltsamkeit und der Entsagung wählen, wie beispielsweise als Mönch, Nonne oder Swami. Diesen Ansatz kann man in den meisten spirituellen Systemen auf der ganzen Welt wiederfinden.

Wer also keine starken sexuellen Bedürfnisse hat, kann, um zur vollen Verwirklichung zu gelangen, auf die geringen Bedürfnisse verzichten und sein ganzes Leben Gott widmen. Gott ist dann der Partner. Anstatt die ganze Energie auf einen Partner oder die Familie zu richten, entwickelt man universelle Liebe allen Menschen und Wesen gegenüber. Oft trifft man hier Menschen, von denen eine große Herzenswärme ausgeht.

Doch ist es für viele Menschen nicht damit getan, einfach nur auf ihre Bedürfnisse zu verzichten. Natürlich meint man es im Augenblick, wo das Gelübde abgelegt wird, sehr ernst. Wünsche können jedoch nach einiger Zeit wiederkommen. Um nicht in Versuchung geführt zu werden, müssen sich dann viele distanzieren und sind am Ende frustriert oder resignieren. Oder sie haben dann doch eine Freundin oder einen Freund, was meistens Gewissenskonflikte und Leid mit sich bringt.

Für einige wenige ist das Mönchtum sehr leicht und sehr natürlich und für andere wiederum ist es die Partnerschaft. Für die Mehrheit bedeuten beide Alternativen sehr viel Arbeit. Grundsätzlich ist es jedoch auf beiden Wegen möglich, Verwirklichung zu erlangen.

Auch wer den Weg einer Partnerschaft geht, kann viele Gelegenheiten nutzen, eine Zeit lang enthaltsam zu leben; wenn man z.B. eine Weile vom Partner entfernt ist oder nach einer Trennung alleine lebt. Gefährlich für die Beziehung kann es dann werden, wenn ein Partner auf Sex verzichten will und der andere nicht. Manchmal geschieht es, dass während einer bestimmten Phase der spirituellen Praxis die sexuelle Libido verschwindet, weil Apana vayu vollständig sublimiert wird. Dann sollte man sehr einfühlsam sein und keinesfalls dem anderen suggerieren, dass man über Sex hinausgewachsen sei und ihn nicht mehr bräuchte. Ein solches Verhalten kann eine Partnerschaft leicht zerrütten. Vielmehr sollte man sich bewusst sein, dass die Libido nach ein paar Wochen oder Monaten (manchmal auch erst nach 1-2 Jahren) in der Regel wiederkommt. In einer guten Partnerschaft wird eine vorübergehende Unlust von dem anderen sicherlich verständnisvoll aufgenommen.

Ashramas – Die vier Lebensphasen des Menschen

Das klassisch indische Konzept der vier Lebensphasen eines Menschen kombiniert Entsagung und sattvische Bedürfnisbefriedigung miteinander. Es besagt, dass der Mensch verschiedene Lebensphasen durchläuft, in denen unterschiedliche Dinge wichtig sind und erfahren und gelebt werden wollen. Die erste Phase beginnt zwischen dem zehnten und vierzehnten Lebensjahr und endet zwischen zwanzig und fünfundzwanzig Jahren. Sie wird als Brahmacharya, als Schülerschaft bezeichnet. Die zweite Phase heißt Grihastya und meint das Berufs- und Familienleben. Diese Periode dauert zwischen dem zwanzigsten und fünfundzwanzigsten Lebensjahr bis ungefähr zwischen dem fünfzigsten und sechzigsten Lebensjahr an. Daran anschließend, bis ca. zwischen dem siebzigsten und fünfundsiebzigsten Lebensjahr, beginnt der Vanaprastha, der Vorruhestand. Die dann noch verbleibende Lebensspanne bis zum Tode ist schließlich dem Sannyasa, der Entsagung gewidmet.

1. Brahmacharya – ca. 10. – 25. Lebensjahr

Brahmacharya hat verschiedene Bedeutungen. Zum einen bedeutet es sexuelle Enthaltsamkeit. Im Rahmen der fünf Yamas (ethisch-moralische Grundlagen im Zusammenleben mit anderen) bedeutet Brahmacharya in etwa die Vermeidung von sexuellem Fehlverhalten. Im Rahmen der vier Ashramas ist Brahmacharya die Lernperiode, wo der Schüler sein Elternhaus verlässt und bei seinem Lehrer lebt. Man kann sich dies durchaus als eine Art Internat vorstellen. Der Brahmachari lebt also bei seinem Lehrer, arbeitet für ihn und erlernt dabei einen Beruf, entwickelt seine Berufung und alle Grundlagen eines spirituellen Lebens. Während dieser Zeit lebt der Brahmachari enthaltsam und wandelt so die Energie des Apana vayu in Ojas, in spirituelle Energie um.

Als spirituelle Hauptpraktiken in dieser Periode gelten Pranayama (Atemübungen), Asanas (Yoga-Stellungen), Rituale, Mantras und Karma-Yoga, also dem Meister zu dienen und notwendige Arbeiten in Haushalt, Garten und Landwirtschaft zu erledigen. Die Schüler lernen auch zu meditieren. Da sich aber der Geist in jungen Jahren nicht so gut konzentrieren kann, ist Meditation in dieser Phase nicht der Schwerpunkt.

2. Grihastya ca. 25. – 60. Lebensjahr

Grihastya ist die zweite Phase, das Berufs- und Familienleben. Der Schüler kehrt nach Hause zurück und heiratet, wobei in Indien die klassische Heirat arrangiert wird. Idealerweise werden der Lehrer (Guru) und ein Astrologe von den Eltern zu Rate gezogen, um den geeigneten Partner oder die geeignete Partnerin zu finden. Natürlich sollten sich die beiden auch mögen. Also müssen eigentlich vier Seiten übereinstimmen. Da dies realistischerweise selten zutrifft, wurde in der Praxis der vierte Punkt oftmals weggelassen und die arrangierte Heirat überwog. Dem liegt die Vorstellung zugrunde, dass die Liebe zwischen zwei Menschen zunächst nicht da ist und erst entwickelt werden muss. Im Westen existiert die Vorstellung, dass die Liebe zuerst da sein müsse. In Indien lernen die Schüler, dass es eine wichtige Aufgabe in einer Beziehung ist, nach und nach Liebe füreinander zu entwickeln. Liebe ist etwas, was immer wieder wachsen kann, indem man Arbeit und Energie hineingibt. Und das ist eine Aufgabe, die man systematisch angehen muss.

Im Grihastya-Stand ist es die Aufgabe, ein sattvisches Leben zu führen. Das gilt sowohl für die Partnerschaft als auch für das Berufsleben. Im Beruf sollte man sein Bedürfnis nach Anerkennung und seine Talente ausleben; auch Karriere, Geld, Macht und Ansehen spielen eine Rolle – insofern diese einem ein Bedürfnis sind und auf sattvische Art und Weise gelebt werden können. Sattvisch heißt in diesem Zusammenhang, dass das Verhalten ethisch-moralisch vertretbar ist und man nicht auf Kosten anderer vorankommt. Hier ist es wichtig, sich an die Yamas zu halten, also nicht zu lügen, nichts für sich zu beanspruchen, was einem nicht zusteht und auf andere Wesen Rücksicht nehmen usw.

Für manche Menschen bedeutet ihr Beruf einfach nur Broterwerb. So lange man dabei nichts Unethisches macht, die Arbeit einem nicht zu viel Energie raubt und man daneben noch genügend Kraft für seine Yogapraxis, für soziales Engagement oder sonstige sinnvolle Freizeitbeschäftigungen hat, ist es als Existenzgrundlage vollkommen in Ordnung.

Für spirituelle Praktiken ist naturgemäß in der Grihastya-Phase weniger Zeit. Man sollte aber trotzdem täglich ein bis zwei Stunden Asanas, Pranayama und Meditation üben. Und vor allen Dingen ist es wichtig, die Spiritualität in den Alltag zu bringen; über Beruf und Partnerschaft an seinem Charakter zu arbeiten, seine Lektionen im Leben zu lernen, an den Aufgaben zu wachsen, für andere da zu sein, sowie das Göttliche mehr und mehr in allem zu sehen, also Karma- und Bhakti-Yoga zu praktizieren.

3. Vanaprastha ca. 60. – 75. Lebensjahr

Die dritte Stufe heißt Vanaprastha und meint das langsame Eintreten in den Ruhestand. Dieser Übergang findet allmählich statt, nicht abrupt wie im Westen, wo man bis sechzig oder fünfundsechzig Jahren seinen Acht-Stunden-Tag hat und danach von einem Tag auf den anderen damit aufhört, was für viele Menschen eine schwierige Umstellung bedeutet. Klassischerweise zieht man sich in Vanaprastha langsam aus seinem Beruf zurück; man übergibt das Geschäft oder den Hof an die Kinder oder die Nachfolger. Ebenso löst man sich langsam körperlich und emotional aus der Partnerschaft heraus, um sich später dann ganz zu trennen und so im hohen Alter in Sannyasa, Entsagung, einzutreten.

Meditation fällt in dieser Phase leichter. Da man nun ruhiger und abgeklärter ist, hat man mehr Zeit für die spirituellen Praktiken. In besonderem Maße sind jetzt wieder Asanas und Pranayama wichtig. Wenn man diese jetzt nicht praktiziert, verliert sich die Lebensenergie relativ rasch und dann ist Sannyasa, das Alter, nicht schön und angenehm, sondern eine unangenehme Phase, wo einem die Energie fehlt und man langsam krank wird. Statt sich mit der Selbst-Verwirklichung zu beschäftigen, ist man gezwungen, sich nur noch um seine körperliche Gesundheit zu sorgen. Daher werden gerade in der Vanaprastha-Zeit Asanas und Pranayama besonders wichtig. In manchen Teilen von Indien gilt Hatha-Yoga geradezu als Alte-Leute-Beschäftigung. Wenn also jemand mit fünfzig Jahren anfängt, Hatha-Yoga zu üben, entspricht das durchaus der klassischen yogischen Lehre. Natürlich ist es auch im Sinne der klassischen Lehre, schon von Jugend an zu praktizieren. In der Jugendzeit sollte man viel üben, so dass man auch fortgeschrittene Yoga-Stellungen beherrschen lernt. In Grihastha reduziert man die Praxis zunächst etwas; in Vanaprastha verbringt man wieder mehr Zeit damit und ist dann schließlich für Sannyasa bereit.

4. Sannyasa ca. 75. Lebensjahr bis zum Tod

Nach der allmählichen Lösung in Vanaprastha folgt in Sannyasa die physische Trennung vom Partner, sowie die Lösung und Befreiung von allen Anhaftungen.

Doch wird dies in Indien selten gemacht. Wenn zwei Menschen bis ins hohe Alter zusammen gelebt haben und die Beziehung funktioniert hatte, dann kam Sannyasa erst, wenn einer der Partner gestorben war. Wann immer die Beziehung jedoch nicht funktionierte, konnten beide Partner natürlich recht froh sein, in Sannyasa eintreten zu dürfen. Früher war dies die einzige Möglichkeit, sich zu trennen. Man konnte sich zwar nicht scheiden lassen, doch bestand immer noch die Möglichkeit, Swami (Mönch) zu werden.

In der Sannyasa-Phase bereitet man den Geist auf den Tod vor. Man versucht nicht, wie es bei uns üblich ist, die Jugend nachzuahmen und etwa die zweiten Flitterwochen zu erleben. Während Sannyasa gewann man langsam Abstand und löste sich allmählich von der Welt. Die wichtigste Praxis in der Sannyasa-Zeit ist die Meditation. Man hat ein befriedigendes Leben gehabt, in Grihastya seine Bedürfnisse und Wünsche ausleben und seine Talente und Fähigkeiten entfalten können. Während der Bedürfnisbefriedigung erkannte man auch die Hohlheit der Welt und ist jetzt bereit, sich davon zu trennen. Energien wurden aufgebaut, der Geist sublimiert und von allen Verhaftungen gelöst. In diesem Zustand kann man meditieren und die Selbst-Verwirklichung erreichen.

In Amerika gibt es den Spruch “Better quit before you’re fired” – also: lieber selbst kündigen, bevor einem gekündigt wird. Jeder bekommt irgendwann einmal die Kündigung in diesem Leben. Und deshalb ist es gut, sich darauf vorzubereiten und nicht mehr nur den äußeren, vergänglichen Dingen nachzulaufen, bevor wir aus diesem physischen Leben hinausgeworfen werden.

Natürlich sind heute im Westen (und auch in Indien), diese vier Ashramas nicht so einfach zu leben. Das Konzept der vier Ashramas verdeutlicht jedoch eines: Im Leben gibt es verschiedene Lebensphasen, in denen Spiritualität auf unterschiedliche Weise gelebt werden kann und muss. Gerade die Übergangsphasen erfordern eine bewusste Neuanpassung des Lebens an die neuen inneren und äußeren Entwicklungen.

Roter Tantra

Tantra beruht auf der Shiva-Shakti-Philosophie, wo Shiva für reines Bewusstsein steht und Shakti für die kosmische, schöpferische Energie, die sich in allem Manifestierten, also in der ganzen Schöpfung ausdrückt. Ziel ist es, diese Shakti wieder zurückzuführen, symbolisch zu vereinen mit Shiva, dem reinen Bewusstsein, und so den Schöpfungsprozess für das Individuum quasi rückgängig zu machen und in den Zustand des reinen Seins zurückzukehren. Im weißen Tantra macht man das zum Beispiel mittels Atem- und Konzentrationsübungen. Im roten Tantra soll über die körperliche Vereinigung eine transzendentale Einheit erfahren und verwirklicht werden. Geschlechtsverkehr wird als spirituelle Praxis verstanden. Das Ziel hierbei ist, dass die sexuelle Energie im Geschlechtsverkehr nicht verloren geht, sondern bewahrt und umgewandelt wird. Dafür gibt es bestimmte Atemtechniken, Mudras und Mantras, die beim Geschlechtsverkehr ihre Anwendung finden. Der Mann lässt es z.B. nicht zur Ejakulation kommen und auch die Frau zieht ihre Energien nach oben.

Klassische Yogis bezweifeln jedoch, dass allein durch rot-tantrische Sexualität ein dauerhafter spiritueller Fortschritt erzielt wird, noch es für den spirituellen Fortschritt notwendig ist, auf “normale” Sexualität zu verzichten. Wenn beide Partner es wünschen, können rot-tantrische Praktiken das Sexualleben bereichern.

Zusammenfassung

Es gibt im Yoga unterschiedliche Modelle, wie Spiritualität und Sexualität in Beziehung stehen können. Doch letztlich gilt, dass jeder der Partner seine eigene yogische Lebensweise finden muss. Jedoch tut man gut daran, Sexualität in Bezug auf Spiritualität nicht über zu bewerten. Man kommt weder allein durch Enthaltsamkeit zur Selbst-Verwirklichung, noch führen tantrische Sexualpraktiken sofort zur Erleuchtung. Letztlich muss der Suchende sich immer wieder fragen, wie man alle Teile des Lebens spiritualisieren bzw. so leben kann, dass sie der eigenen spirituellen Entwicklung förderlich sind. Durch das regelmäßige Praktizieren von Asanas, Pranayama und Meditation erhält man einen Zugang zur inneren Intuition, die einen schließlich führen wird.