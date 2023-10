Yoga für ein wachsames Immunsystem

WICHTIG

Konzentration auf die Vibration der Töne im Körper

Nimm eine entspannte Rückenlage ein und breite die Arme auf Schulterhöhe aus, die Handflächen sind nach oben gedreht (Bild 7). Stell dir deinen Körper wie ein Kreuz vor: Der Längsbalken ist die Wirbelsäule mit dem Kopf, den Querbalken bilden die Arme. Lenk die Konzentration in die Herzmitte und schick deine volle Aufmerksamkeit in diesen Körperbereich. Lenk den Atem von der Herzmitte aus nach unten in die Beine und töne dreimal ein tiefes U, das du in deiner Vorstellung durch die Wirbelsäule bis in die Füße vibrieren lässt. Lenk den Atem von der Herzmitte aus bis zum Scheitel und töne dreimal ein hohes I, das du in deiner Vorstellung durch den Hals und den ganzen Kopf vibrieren lässt. Lenk den Atem von der Herzmitte aus in die gestreckten Arme und töne dreimal ein offenes A, das du in deiner Vorstellung durch Schultern und Arme bis in die Hände vibrieren lässt. Töne abschließend dreimal ein OM, das sich in deinem ganzen Körper ausbreitet. Spür kurz nach, bevor du abschließend die Knie an die Brust heranziehst und mit dem Rumpf zu beiden Seiten rollst.