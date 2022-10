Übungen an der Wand: In dieser Praxis hast du eine Unterstützung, die unter anderem für Balance- und Umkehrhaltungen sehr hilfreich ist. Vor allem aber schaffst du dir einen sicheren Raum, in den du dich an Tagen, an denen nichts zu gelingen scheint, geschützt zurückziehen kannst.

Kennst du diese Tage auch? Tage, an denen du dir wünschst, du wärst im Bett geblieben? Tage, an denen alles schiefläuft – das Wasser in der Dusche bleibt kalt, der Espressokocher versprüht seinen Inhalt in alle Richtungen, die Tomatensoße landet auf deinem Hemd. Tage, an denen du in der Bahn kontrolliert wirst und dein Ticket vergessen hast, dich mit deinem Partner streitest, und an denen deine beste Freundin eure Verabredung vergisst. Tage, an denen du in deiner Wohnung ankommst und in dich zusammenfallen möchtest wie ein Kartenhaus – und gehalten werden möchtest wie ein Baby. Was kann uns an so einem Tag auffangen?

Die Lösung liegt nicht weit von dir! Auch an solchen Tagen trägt und unterstützt dich deine Praxis – mit der Yogamatte an der längsten freien Wand in deinem Zuhause, mit einer Decke, Kerzenlicht und ruhiger Musik.

Eine Wand kann im Yoga als fantastisches Hilfsmittel für Balance- und Umkehrhaltungen dienen und uns einen Widerstand bieten. Im Yin Yoga wird die Wand unser größter Support und macht die Praxis auch denjenigen zugänglich, die beispielsweise mit Haltungen im Sitzen keinen guten Weg in die Asanas finden. Yin Yoga an der Wand ist perfekt, um eingeschränkte Beweglichkeit zu verbessern. Viele der Haltungen können außerdem bei empfindlichem Rücken oder bei Kniebeschwerden ausgeübt werden. Und auch der regenerierende Aspekt ist in der Yin-Yoga-Praxis an der Wand größer.

Die unendliche Güte hat so weite Arme, dass sie alles aufnimmt, was sich ihr zuwendet.

Dante Alighieri

Diese Praxis ist eine aktive Form der Eigenfürsorge und eine körperliche Manifestation des Mitgefühls für uns Selbst. Sie ist ein Annehmen all unserer scheinbaren Unvollkommenheit, unserer unbewussten Gewohnheiten, unserer Mängel, der Wunden und Narben. Wir übernehmen die Verantwortung für unser eigenes Wohlergehen, ohne auf eine Unterstützung von außen angewiesen zu sein, oder gar abhängig vom Außen zu sein. Und erschaffen für uns so wertfreien und nährenden Raum, der uns Geborgenheit und Rückhalt schenkt.

„Geborgenheit“ ist eines dieser deutschen Worte, die man nicht zufriedenstellend in andere Sprachen übersetzen kann. Wenn man nach einer englischen Übersetzung für „Geborgenheit“ sucht, bekommt man security oder a secure place angeboten, also „Sicherheit“ oder „ein sicherer Ort“. Auf Spanisch erhält man seguridad und sensación de protección – also „Sicherheit“ und auch „das Gefühl von Schutz“. Genau das ist diese Yin-Yoga-Sequenz an der Wand für uns: der Ort, an dem wir uns geborgen fühlen, an dem all die Anstrengungen des Alltags von uns abfallen dürfen, und wo wir uns im Hier und Jetzt getragen, beschützt und sicher fühlen können.

„Rück-halt“ trägt schon im Namen, was es bedeutet: Wir bekommen in dieser Sequenz sehr viel Rückendeckung am Boden. Erst am Ende gehen wir dann in einige Rückbeugen, dies ist nach der McKenzie-Therapie besonders empfehlenswert für die Wirbelsäule.

Dabei ist der Rückhalt in den Positionen ähnlich wie der eines Babys im Mutterleib: Es sind viele Berührungspunkte des Körpers mit dem Boden, mit Hilfsmitteln und mit der Wand gegeben, so dass ein Gefühl von Getragensein entstehen kann. Dieses Gefühl gibt dem Baby im Mutterleib das nötige Vertrauen, es erfährt bei jeder Bewegung Widerstand und Grenzen, und dadurch gleichzeitig das Gefühl von Sicherheit. Wenn diese Grenzen mit der Geburt wegfallen, kommt Unsicherheit auf – die Sicherheit entsteht dann erst wieder mit dem Getragenwerden. Und auch wir ersehnen dieses Gefühl des Getragenseins, wenn wir uns als Erwachsene unsicher fühlen, wenn wir einen dieser oben beschriebenen Tage erleben.

Die Unterstützung, die uns diese Sequenz an Wand und Boden anbietet, ist also dem Gefühl ähnlich, in einem schützenden Kokon gut aufgehoben zu sein, in liebevollem Rückhalt und in Sicherheit. Wie die Raupe sich in den Kokon einnistet, um dort ihre Kräfte für Neuaufbruch und Transformation zu sammeln, ziehen wir uns in dieser Sequenz zurück. In unserem geschützten Raum, dem imaginären Kokon, bündeln wir unsere Kräfte wieder neu. Welche Transformation wir nach dem Kräftesammeln dann anstreben – das ist jedem selbst überlassen. Vielleicht nutzen wir die Sequenz als einen Ort des energetischen Auftankens. Oder wir wachsen gar nach dem Rückzug in die Geborgenheit dieser Praxis über unsere vorherige Größe und Form hinaus, in ein bisher ungeahntes

Potenzial, einen Raum von mehr Weite. Wie die Raupe, die sich in einem Kokon zum Schmetterling verwandelt.

Wenn du eine weniger fordernde, aber sanft-achtsame Yin-Yoga-Sequenz wünschst, ist der Workshop aus Heft 107 das Richtige; wenn du eine befreiende Yin-Yoga-Sequenz mit öffnenden Rückbeugen suchst, könnte dir der Workshop aus Heft 108 gefallen. In Heft 109 findest du eine intensiv hüftöffnende Sequenz für Mut und Sanftmut. Für Herz, Brustkorb und Schultern übe die Praxis aus YOGA AKTUELL Spezial Nr. 7 zum Thema „Yoga und Liebe“.

Yin-Yoga-Sequenz

