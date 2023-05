Achtsames Üben, das frei von Leistungsorientierung ist und viel Raum für Individualität sowie zum Nachspüren lässt: Yin-Yoga-Praxis hilft beim sanften Loslassen von Widerständen.

Diese Yin-Yoga-Praxis fordert uns auf, Widerstände sanft loszulassen, während wir unsere Empfindungen und Grenzen sehr achtsam wahrnehmen. Zum anderen lädt sie dazu ein, sich ganz der sanften, heilenden Magie der einzelnen Haltungen hinzugeben. Wir lassen los, die Praxis trägt uns – und führt uns dabei zu jenen Orten und Räumen, die sich uns in diesem Moment erschließen möchten.

Yin und Yang

Leben erstrebt Balance. Zwischen Yang und Yin, zwischen Wettbewerb und Mitgefühl, zwischen Ambitioniertheit und Zufriedenheit.

Yin und Yang sind dabei Begriffe, die ganz allgemein zur Unterscheidung von allen Phänomenen benutzt werden können. So ist z.B. die kühle und im Schatten liegende Seite eines Berges dem Yin, die heiße und sonnenexponierte Seite dem Yang zugeschrieben. Alles Zurückgezogene und Introvertierte, Ruhende und Ruhige ist dem Yin, das Exponierte und Extrovertierte, Bewegte und Laute dem Yang zugeordnet.

Im Optimalfall sind Yin und Yang ausgewogen – dann können Wohlbefinden im Körper, Stille und Klarheit im Geist, Harmonie in den Emotionen entstehen. Jedoch wird unser Leben zunehmend mehr von Yang geprägt: Wir wachsen höher, schneller und weiter, sind immer an der Front (der sozialen Netzwerke) – mit mehr Leistungsdruck, mehr Geschwindigkeit und mehr Stress. Dies erklärt den wachsenden Bedarf nach einer ruhigen Yogapraxis mit mehr Yin, die als körperlicher, aber auch als geistiger und emotionaler Ausgleich und als Raum für Ruhe, Rückzug und Regeneration dient. Dabei ist die Praxis von Yin Yoga keineswegs eine neue Form des Yoga, sondern ein „Wiederentdecken“ des ruhigen und langsamen Übens von Yoga, das mit der yang-fokussierten Vinyasa-Welle aus dem Fokus geraten ist. Yin Yoga ist eine natürliche und heilsame Form der Yogapraxis, die Yogis seit jeher in ihre Praxis integrieren. Regelmäßig treffe ich beim Unterrichten von Yin Yoga auf erfahrene Yogapraktizierende, die schon lange genau so Yoga üben, da sich ihr Körper genau diese achtsame und hingebungsvolle Form der Yogapraxis wünscht.

Was ist Yin Yoga?

Yin Yoga ist eine einfache, nicht jedoch eine simple Praxis. Wir bleiben minutenlang in Körperhaltungen mit entspannter Muskulatur, während wir zulassen, dass die Schwerkraft den Körper nach und nach öffnet.

Die Kräfte, die im Yin Yoga auf uns wirken, sind die gewählte Haltung, die Zeit und das passive Loslassen – so dass die Erdanziehung auf den Körper wirken darf. So stimulieren und öffnen wir im Yin Yoga durch alle Schichten hindurch auch die tiefliegenden Bindegewebsschichten und die langen Faszienketten des Körpers.

Dabei üben wir mit einer funktionalen Ausrichtung und zugleich mit großer Achtsamkeit auf die anatomische Individualität des Einzelnen. Mit jeder Yogahaltung wollen wir ein gewisses Ziel erreichen – auf physischer, energetischer oder spiritueller Ebene. Das funktionelle Üben erlaubt dabei einen ästhetischen Spielraum: Es ist nicht wichtig, wie die Haltung aussieht, sondern wie sie wirkt. In den Haltungen gilt: Jeder darf, und keiner muss.

Dabei integriert Yin Yoga die traditionelle chinesische Medizin mit ihren Meridianen (= energetischen Leitbahnen) und hat so das Ziel, Körper, Geist und Seele in ihrem Zusammenspiel zu harmonisieren und in Balance zu bringen. Denn unser inneres Wohlbefinden kommt nicht aus unserer muskulären Kraft, sondern aus unserer Beweglichkeit und dem inneren „Im-Fluss-Sein“. Dabei kann man sich die Meridiane wie ein System aus Wasserkanälen vorstellen: Die Yin-Praxis reinigt diesen Kanal von abgelagerten Schlacken, die Yang-Praxis hingegen stimuliert den Flüssigkeitsfluss im Kanal. Gemeinsam mit einer aktiven Form des Übens – dem Yang – ergibt Yin Yoga eine komplette und ausgewogene Praxis, denn so, wie das Yang kräftigt und erfrischt, nährt und beruhigt das Yin.

Für wen ist die Yin-Yoga-Praxis besonders geeignet?

Diese Praxis ist für viele, wenn nicht für alle Menschen geeignet: für die von Stress belasteten, die einseitig fokussierten Athleten, die von Schmerzen eingeschränkten und generell für alle, die dem Rad der Zeit unterliegen …

Im Alltag müssen wir sehr oft mit aller Kraft „dagegenhalten“ – oder zumindest meinen wir das. Gegen einen Chef, in einem Streit mit dem Partner oder in einem Wettlauf mit der Zeit. Wir stehen unter Leistungsdruck oder Perfektionswahn, meist von uns selbst (mit-)verursacht. Wir erfahren Stress und werden dabei innerlich hart. Im Geist, in den Emotionen und infolgedessen auch in unserem Körper setzen sich Spannungen und Blockaden fest. Das Gefühl von Härte und Undurchlässigkeit im Körper kennen aber nicht nur gestresste, sondern auch athletische Menschen – aus der einseitigen (Yang-)Praxis kann eine unausgewogene Anspannung entstehen. Der Körper sehnt sich nach einem Ausgleich, um den optimalen Energiefluss wiederherzustellen.

Und auch bei (chronischen) Schmerzen bietet der achtsame Yin Yoga eine Chance: In Forschungen wurde festgestellt, dass die Nervenendigungen in den Faszien am gleichen Ort entweder die Ausrichtung des Körpers und der Körperteile oder aber Schmerz ans Gehirn übermitteln können (= Propriozeption oder Nozizeption). Durch achtsames Üben und bewusstes Wahrnehmen können wir deshalb einen chronischen Schmerzzirkel unterbrechen – was laut Forschern besonders dafür spricht, die ruhigen und nicht leistungsorientierten Stile des Yoga zu üben, in denen wir sehr lange in Haltungen verweilen und sie spüren dürfen.

Gleichzeitig werden wir alle im Laufe unseres Lebens mit der steigenden Zahl von Kerzen auf unserem Geburtstagskuchen „trockener“: Der Körper speichert weniger Wasser (in gebundener Form), simultan findet eine physische Kontraktion statt – wir werden unbeweglicher.

Die Yin-Yoga-Praxis kann hier einen Ausgleich bieten: Minutenlang sinken wir tief in die entspannenden und öffnenden Haltungen, müssen nichts erreichen, nichts tun, und schaffen einen Ausgleich zu einem leistungsorientierten Alltag oder einseitiger Yang-Praxis. Wir können die engen und überbelasteten Bereiche im Körper mit großer Sensibilität in eine Öffnung bringen; Raum und Geschmeidigkeit entsteht, während wir, achtsam in den Haltungen verweilend, spüren, was da ist.

Loslassen

Dabei fordert uns die Praxis jedoch auch auf, unsere Komfortzone zu verlassen: Wir lernen, minutenlang ruhig in einer Haltung zu bleiben, ohne uns ablenken zu lassen. Dies ist eine gute Übung, um Körper und Geist in die Ruhe zu führen und zu lernen, Irritationen besser auszuhalten, sowohl auf körperlicher als auch auf mentaler Ebene.

Tipps zur Praxis von Yin Yoga Ort und Zeit:

Reduziere Ablenkungen an deinem Praxisort und bleib nur so lange in einer Haltung, wie sie sich gut anfühlt. Schmerzfreies Üben:

Stechen, Brennen und ein punktgenaues Empfinden sind nicht das Ziel der Praxis von Yin Yoga, ein flächiges Dehnungsgefühl ist in Ordnung. Der mittlere Weg:

Nicht zu viel und nicht zu wenig, so sieht die optimale

Intensität des Übens aus. Im Zweifelsfall gilt:

lieber weniger als mehr. Drei Schritte im Yin Yoga:

Geh in die für dich geeignete Intensität der Haltung, entspann dann die Muskulatur und erlaub dir im dritten Schritt Stille. Loslassen lernen:

Wir üben im Yin Yoga mit entspannter Muskulatur, dieses Loslassen müssen wir jedoch erst einmal lernen! Dabei hilft es, immer wieder in der Haltung zu spüren, wo noch Anspannung im Körper sitzt, um diese wieder loszulassen. Achtsames Üben:

Wenn dein Atem stockt, zittrig oder flatterig wird, übst du zu intensiv! Schau, ob die Haltung abgemildert oder mit Hilfsmitteln besser unterstützt werden kann. Individualität:

Wenn du die Haltung fühlst, dann bist du in der Haltung. Versuch, dich dabei nicht mit anderen zu vergleichen,

sondern vertrau deinem Empfinden. Anfängergeist:

Sei neugierig, lass dich von jeder Haltung an jedem Tag aufs Neue überraschen, bleib erwartungsfrei. Nachspüren ist wichtig

Lass dir Zeit, so lange in einer Ruheposition nachzuspüren, bis das intensivste Empfinden im Körper sich gelegt hat – geh erst dann in die nächste Haltung. Schau, wie es dir am selben Abend, in der Nacht und am nächsten Tag geht. Lern dich so auf achtsame Weise kennen.