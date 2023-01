Wie Gähnen die Vitalität steigert

Das Gähnen ist ein Reflex, den wir oft verlegen unterdrücken. Warum herzhaftes Gähnen jedoch dem gesamten Organismus guttut und gerne zugelassen oder sogar hervorgelockt werden darf, erfährst du hier.

Jemand gähnt in unserer Gegenwart, und wir sind befremdet. Ist unsere Anwesenheit, unser Gespräch so langweilig, dass dieser Mensch seinen Mund weit aufreißt, seinen Atem auf seltsame Weise ausstößt und dabei vielleicht sogar noch urtümliche Laute von sich gibt?

Gähnen wird nicht gern gesehen, deswegen verkneift man es sich meistens und lässt es nur zu, wenn man unbeobachtet ist. Dabei tut es Körper, Geist und Seele ausgesprochen wohl!

Wohltuender natürlicher Impuls

Tiere tun es, kleine Kinder tun es … Staunenswert, wie sie sich nach einem Nickerchen recken und strecken, sich mit einem „Uaah!“ entspannt dem Alltagsbewusstsein öffnen und zu neuen Taten schreiten.

Gähnen ist etwas Instinktives und Natürliches. Es wirkt ansteckend – was du, lieber Leser, möglicherweise gerade merkst, während du dich mit diesem Artikel beschäftigst. Auf jeden Fall merkten es die 13 Teilnehmer eines Workshops mit dem Titel Spielformen des Atems Anfang Februar 2019 in Burghausen in Bayern: Dabei nimmt das absichtliche Gähnen einen wichtigen Platz ein. Schon bei der allerersten Runde greift es um sich. Hier fühlt sich aber niemand auf den Schlips getreten. Im Gegenteil, alle lassen sich gern darauf ein.

Geleitet wird das Seminar von Peter Cubasch aus Wien, einem Atemtherapeuten und Hochschullehrer, der sich seit etwa 2012 intensiv mit dem faszinierenden Thema Gähnen beschäftigt. „Kein anderer Körperimpuls kann so schnell Spannungen abbauen und uns vitalisieren wie das Gähnen“, lautet sein Credo. Er hat schon überraschende Effekte erlebt und beobachtet, zum Beispiel, dass er bei sich selbst durch bewusstes, wiederholtes Gähnen einen beginnenden Kopfschmerz abwenden konnte. Oder auch eine dramatischere Begebenheit: Eine ältere Frau hatte über einen längeren Zeitraum an quälenden Zahnschmerzen gelitten und für Behandlungen beim Zahnarzt Unsummen ausgegeben. Über regelmäßiges ausgiebiges Gähnen und seine segensreichen Begleiterscheinungen besserten sich ihr Leiden und ihre gesamte Lebenssituation in enormem Maße. Vermutlich waren die Schmerzen durch starke Verspannungen ausgelöst worden, was aber der behandelnde Arzt nicht in Betracht gezogen hatte.

Vitalreflexe bewusst auslösen – einfach, aber wirkungsvoll

Im Burghausener Seminar leitet Cubasch die Teilnehmer dazu an, ihre Kaumuskeln unter den Wangen an beiden Gesichtshälften mit den Fingerspitzen sanft, aber bestimmt zu betupfen, dann weiter zum Kinn, zum Kiefer, bis zu den Ohren zu gehen. Das fühlt sich gut an, sehr belebend, und es verleitet zum Gähnen. Dabei werden „Vitalreflexe“ ausgelöst wie Speichelfluss, feuchte Augen, feuchte Nase. „Sehr gut“, sagt Peter Cubasch. Weiter geht es mit dem Betupfen und Massieren des Schläfenmuskels, des Bereichs um die Augen, des gesamten Gesichts und von Hals und Nacken. In die kräftige, bei vielen verspannte Nackenmuskulatur darf mit mehr Power hineingefasst werden. Das anschließende sanfte Auflegen der Hände auf und rund um den Hals tut besonders wohl. Es entsteht ein Gefühl von Weite im Hals. Regelmäßiges Praktizieren dieser Übung kann verhindern, dass die Halsschlagadern eingeengt werden, und es kann möglicherweise einem Schlaganfall vorbeugen.

Warum es sinnvoll ist, zu gähnen Es stimuliert Wachsamkeit und Konzentration. Es optimiert die Gehirntätigkeiten und den Stoffwechsel des Gehirns. Es erleichtert das Abrufen von

Erinnerungen. Es fördert Mitgefühl und Sozialverhalten. Es erhöht die Achtsamkeit und die Fähigkeit, in sich selbst hineinzuhören. Es regt die Immunabwehr an und beugt zudem Leiden wie Zähneknirschen, Muskelverspannungen, Schlafproblemen und erhöhtem Blutdruck vor.

Wie einfach und gleichzeitig wirkungsvoll dies alles ist! Kostenfrei ist es sowieso. Jeder kann es ohne Mühen und Zeitverlust tun, zum Beispiel beim Musikhören oder Fernsehen – am besten nach der abendlichen Reinigungszeremonie, sprich, mit sauberen Händen und abgeschminktem Gesicht.

Dies ist nur einer von vielen Vorschlägen, die Cubasch in der Gruppe macht, zu denen er anleitet und die allesamt auf positive Reaktionen treffen. Eine der Teilnehmerinnen, die mit psychisch kranken Menschen arbeitet, sagt in der Pause, sie werde das Gähnen sofort in ihre Arbeit integrieren. Psychisch Kranke stünden häufig unter Stress und Anspannung. Ihnen werde das bewusste und „erlaubte“ Gähnen mit Sicherheit besonders viel bringen.

Peter Cubasch wird oft zu hochkarätigen Kongressen eingeladen. Dort und bei den Ausbildungen, die er anbietet, hat er viel mit Therapeuten, Psychiatern und Ärzten anderer Fachrichtungen zu tun, auch mit Yogalehrern und anderen Pädagogen. Sogar die Vorsitzende der Yoga-Vereinigung Österreich in Wien war schon dabei. Diese Fachleute geben gern an ihre Klienten, Patienten und Schüler weiter, was sie von ihm erfahren und bei ihm erleben. „Chasmo-Training®“ nennt er, was er vermittelt. Der Begriff leitet sich vom griechischen Wort chasma her, das untere anderem „offener Mund“ bedeutet. Er kam darauf durch seine Arbeit mit Lachyoga, den er in Indien beim Entwickler dieser Methode, dem Arzt Madan Kataria, erlernt hat und der ihm sehr am Herzen liegt. Er beobachtete, dass intensives Lachen häufig Gähnen auslöst. Dem wollte er auf den Grund gehen. 2016 erschien sein Buch, das als einziges Theorie und Praxis gleichermaßen behandelt.

Chasmologie ist die Wissenschaft vom Gähnen. Sie existiert erst seit Ende der 1970er Jahre. Aufgrund der Kürze dieser Zeit liegen auch bisher noch nicht sehr viele aussagekräftige und zuverlässige Studien dazu vor. Bis heute weiß man nicht einmal ganz genau, wofür Mutter Natur das Gähnen eingerichtet hat. Allerdings ist erwiesen, dass Gähnen bei Übergängen aller Art geschieht, nicht nur, wenn Menschen müde sind.

Erkenne Gähnen als etwas Kostbares

Das gesamte Gehirn (Stammhirn, Zwischenhirn und Großhirn) ist auf vielfältige Weise am Gähnen beteiligt, ebenso verschiedene Nerven. Der Gesichtsnerv beispielsweise, Nervus facialis, aktiviert zahlreiche Drüsen wie die Tränendrüse, er stimuliert die Produktion von Flüssigkeiten in Mund, Nase und Augen. Diese vitalen Vorgänge werden durch das Gähnen besonders angeregt. Wenn es hier zu fließen beginnt, stärkt das die Immun­abwehr, und das Wohlbefinden steigert sich. Für die Stimmbänder sind die Töne, die beim Gähnen entstehen, Balsam. Im Brust- und Bauchraum dehnt sich die Lunge, das Zwerchfell hebt und senkt sich, die inneren Organe werden massiert. All dies unterstützt das Atmen und regt das Herz-Kreislauf-System auf konstruktive Weise an.

Peter Cubasch schreibt in seinem Buch: „Es sind also elementare und lebenserhaltende Vorgänge, die durch das Gähnen stimuliert werden. Wenn wir diese immense Bedeutung erkennen, wird nachvollziehbar, warum wir das Gähnen nicht unterdrücken sollten. Eher können wir uns fragen, ob es ausreicht, auf einen gelegentlichen Gähnreflex zu warten, oder ob wir das Gähnen nicht viel öfter auch willkürlich hervorlocken sollten.“

Seine Mission und Vision im Zusammenhang mit dem Gähnen fasst Peter Cubasch so zusammen: „Dass Kindern in Schule und Elternhaus das Gähnen nicht mehr verleidet und verboten wird, sondern dass vielleicht im Gegenteil das Gähnen eines Kindes zum aktuellen Anlass für eine kleine Pause aller Anwesenden gemacht wird. Dass es generell, ganz unabhängig vom Lebensalter, aus der ‚Schmuddel-Ecke‘ herauskommt und als etwas Natürliches, Kostbares, der Gesundheit und dem Wohlbefinden Dienendes wertgeschätzt wird.“ Wer weiß, vielleicht ist diese Zeit ja bald gekommen!

Das Gähnen kultivieren Wer sich angewöhnt, dem Gähnen in seinem Alltag Raum zu geben, wird davon in sehr positiver Weise profitieren: Mit der Zeit kann sich der Schlaf verbessern, Verspannungen in Kopf, Nacken und Rücken können sich lösen, nächtliches Knirschen mit den Zähnen („Bruxismus“) kann sich verringern und vieles mehr. Zähneknirschen führt zu einer Verkrampfung des gesamten Körpers und ist extrem schädlich. Peter Cubasch empfiehlt, morgens beim Aufwachen und abends vor dem Einschlafen ausgiebig zu gähnen und sich dabei genüsslich zu dehnen und zu strecken. Tagsüber, zum Beispiel während der Arbeit am Schreibtisch oder im Haushalt, darf immer wieder eine kurze Pause eingelegt werden, während der sich der Körper streckt und als Folge davon ein Gähnen produziert. Eine ausgiebige Massage von Gesicht und Nacken lässt sich einfach und ohne jeden Zeitverlust in die Abend-Routine einbauen. Auch tut es wohl, sich dabei zu räkeln und Töne von sich zu geben. Das „Palmieren“, also das Verdecken der Augen und/oder Ohren mit zu Schalen geformten Händen, wirkt entspannend und löst Gähnen aus. Die Technik stammt vom amerikanischen Augenarzt William Bates (1860–1931), der einfache und sehr effektive Übungen zur Verbesserung der Sehfähigkeit entwickelt hat. Weitere Anregungen, um das Gähnen zu locken und es zu kultivieren, beschreibt Peter Cubasch in seinem Buch. Außerdem gibt es auf www.atemzeit.at unter der Rubrik „News“ mehrere kurze Videos dazu. Einige Übungen können so diskret vollzogen werden, dass man sie sogar, ohne Aufsehen zu erregen, in der Bahn oder im Flugzeug praktizieren kann.

Beim Gähnen hilft es übrigens durchaus, so zu tun, als ob. Das heißt, falls es sich nicht einstellen sollte, darf man einfach simulieren. Auch das bewirkt Positives. Wer Angst hat, er könne sich beim Gähnen den Kiefer ausrenken („Kiefergelenk-Luxation“), kann vorbeugend folgende Maßnahmen ergreifen: Einen Zeigefinger unter die Kinnspitze legen. Oder das Kinn in beide Hände stützen. So wird dem sich senkenden Unterkiefer eine Führung gegeben, ein Aushaken wird verhindert. Folgende kleine Maßnahmen eignen sich zur Verhinderung von unerwünschtem Gähnen: Die Stirn von oben nach unten streichen. Die Zähne fest zusammenbeißen. Die Nase zuhalten.

Peter Cubasch ist ausgebildeter Sport-, Tanz- Musik- und Atempädagoge und hat einen Master of Science in Psychotherapie. Außerdem hat er eine Ausbildung in Lachyoga. Er war Lehrbeauftragter u.a. an der Donau-Universität Krems und an der Universität der Künste in Berlin. Zusammen mit seiner Frau führt er eine Praxis für Paar- und Psychotherapie in Wien. Im gesamten deutschsprachigen Raum, europa- und weltweit hält er Seminare. Sein Buch Gähnen kann bei ihm selbst, bei Amazon und in Buchhandlungen bestellt werden.

www.cubasch.com