Was ich immer schon fragen wollte!

Yoga – spirituelle Praxis oder Hilfe, den heutigen Stress zu bewältigen?

Der Vorwurf trifft schwer: Die Faszination der westlichen Kultur für den modernen Körperyoga habe zu einer Perversion der Tradition des Yoga geführt. Das Fitnessstudio könne nicht der Ort sein, an dem Yoga im ursprünglichen Sinn geübt werden sollte. Eine einst spirituelle Disziplin werde so durch den Westen in ein Fitnesstraining mit Body-Workout umgewandelt. Andere halten jedoch dagegen. Yoga für unsere heutige Zeit darf sich nicht auf jenseitige Welten ausrichten, sondern muss helfen, unsere ganz diesseitigen Probleme zu bewältigen. Wir brauchen heute keine mystischen Erfahrungen, sondern wollen fit werden, um mit den Belastungen der modernen Welt umgehen zu können. Wem ist Recht zu geben? Sollen wir Yoga als spirituelle Praxis üben oder als Hilfe nutzen, den heutigen Stress zu bewältigen?

Yoga für das Jenseits

Viele erleben die westliche Kultur als oberflächlich, ausschließlich auf die materiellen Werte der Leistungsgesellschaft orientiert. Schon seit der Zeit der Romantik blickt das Abendland so gerne nach Osten, dorthin, wo bekanntlich das Licht der Sonne aufgeht und vielleicht auch das Licht der Erleuchtung. Heilung vom Sinnverlust der Moderne wird aus dem fernen Indien erhofft, wo die Menschen, so glaubt man, schon seit Urzeiten den echten Yoga üben. Im Yoga der indischen Tradition wird der Leuchtturm gesehen, der uns in den Stürmen der verweltlichten Kultur des Westens die Richtung weisen kann. Für viele Menschen ist so die Unterscheidung zwischen dem auf Geld und materielle Werte orientierten Westen und dem aus erleuchteter Weisheit lebenden Osten ein lieb gewordener Gedanke geworden.

Wer jedoch heute nach Indien fährt, stößt zwar in den hinduistischen Tempeln überall auf ein lebendiges, religiöses Leben. Die Straßen von Mumbai, Delhi oder Kalkutta sind jedoch eher von Lärm und Luftverschmutzung geprägt als von Spiritualität und Erleuchtung. Selbst die Begeisterung größerer Bevölkerungsschichten im heutigen Indien für Yoga ist kaum mehr als 20 Jahre alt. Das ursprüngliche Wissen um Yoga war auch in Indien vergessen worden. Man kannte das Wort Yoga, verband damit aber Askese und Weltentsagung. Wenn Yoga geübt wurde, dann fast ausschließlich als asketische Praxis, um sich für jenseitige Welten zu öffnen. Noch heute kann man in Höhlen des Himalaya den manchmal nur mit Asche bekleideten Asketenyogis begegnen. Mit ihnen wollte und will aber auch der moderne Inder nichts zu tun haben.

Yoga für das Diesseits

Jetzt kommen die indischen Yogameister des 20. Jahrhunderts ins Spiel. Sie entdeckten das gewaltige, aber auch in Indien vergessene, diesseitige Potenzial des Yoga. Sri Yogendra, Svami Kuvalyananda oder der heute im Westen in den letzten 15 Jahren so populär gewordene Sri Krishnamacharya setzten dem traditionellen Asketenyoga einen körperbetonten Yoga für das moderne Indien entgegen. Die Meister griffen hierzu die bis dahin nur wenig beachteten Körperübungen des Hatha-Yoga auf. Man vereinfachte, entwickelte, veränderte und passte die Übungen an die Bedürfnisse des modernen Indiens an. So wurde deutlich, dass Yoga nicht Askese und Weltabkehr bedeuteten musste.

Insbesondere die Körperübungen konnten kraftvoll wirken und äußerst sinnvoll auch zur Förderung der Gesundheit von Körper und Geist eingesetzt werden. Manche dieser Pioniere des modernen Körperyoga begannen die heilenden Wirkungen der Übungen sogar naturwissenschaftlich nachzuweisen. Es waren diese großen Yogameister Indiens, die einen Denkwandel initiierten, an dessen Ende wir jetzt stehen, wenn wir „Yoga“ sagen und damit eine ganz diesseitig orientierte Körperpraxis meinen.

Aber nicht nur die Entwicklung des Gesundheitsyoga startete in Indien, sondern auch die Öffnung für die moderne Fitnesswelt. Als erster ist Bishnu Charan Ghosh zu nennen, der von seinem nach Amerika ausgewanderten Bruder Paramahamsa Yogananda in den Yoga eingeführt wurde. Es war Gosh, der zu den Pionieren des modernen Fitnessyoga zu zählen ist, als er in den 1920er Jahren eine auf den Körperübungen des Yoga basierende Bodybuilding-Technik entwickelte. Durch Yoga wurde Bodybuilding ohne die Zuhilfenahme von Gewichten oder speziellen Apparaten möglich. Sein Schüler Monotosh Roy gewann durch Yoga als erster Inder 1951 sogar einen Mister Universum-Titel. Das von Gosh im indischen Kalkutta gegründete Studio existiert bis heute unter dem Namen „Ghosh Yoga College“, und es ist keineswegs das einzige Fitnessstudio, das in den Großstädten des modernen Indien Menschen aus der stressgeplagten indischen Mittelschicht anzieht.

Yoga als Körperpraxis dient somit nicht nur in den Ländern des Westens, sondern auch im indischen Mutterland als wichtige Hilfe, mit dem Stress und den anderen Belastungen der Leistungsgesellschaft umgehen zu können. Die Körperübungen können die Bewegungsarmut des oft von monotonem Sitzen geprägten Alltags des modernen Menschen ausgleichen. Yoga konnte seine heute weltweite Popularität wahrscheinlich nur dadurch erreichen, dass seine Körperübungen heute eine dankenswerte Unterstützung bei der Bewältigung der Belastungen insbesondere in den städtischen Kulturen in West und Ost leisten.

Können wir heute aber tatsächlich nur zwischen den beiden genannten Alternativen wählen? Kann Yoga tatsächlich einerseits nur zur Stressbewältigung im Diesseits dienen oder andererseits als asketische Praxis, um sich Verdienste im Jenseits zu erwerben? Liest man die Texte der indischen Yogameister des 20. Jahrhunderts genauer, so zeigen sie, dass Yoga als Körperpraxis nicht zwangsläufig seinen ursprünglichen, spirituellen Sinn verlieren muss. Es wird deutlich, dass wir nicht beim säkularisierten und auf die Bedürfnisse der heutigen Leistungsgesellschaft reduzierten Körperyoga stehen bleiben müssen. Der heutige Fitnessyoga kann zur spirituellen Praxis als Bewusstseinsschulung weitergeführt werden.

Spirituelle Praxis als Bewusstseinsschulung

Um den Weg des Yoga zu vertiefen, und so für seinen ursprünglichen Sinn zu öffnen, ist es keinesfalls nötig, die Körperübungen hinter sich zu lassen. Es kommt nicht auf die Art der Übung an, sondern auf die geistige Haltung, mit der geübt wird. Alle Übungen des Yoga, von der Körperpraxis über die Atemübungen bis zur Meditation, können zur Bewusstseinsschulung weiterentwickelt werden. Nun geht es nicht nur um Technik, sondern auch um Gelassenheit, nicht nur um Machen, sondern auch um Loslassen, nicht nur um Tun, sondern auch um Hingabe, und letztlich nicht nur um Anstrengung, sondern auch um ein Sichtragenlassen von einer umfassenderen, spirituellen Kraft.

Yoga wird spirituell, und dies im ursprünglichen Sinn des Wortes. Das Wort ‚spirituell‘ geht auf den lateinischen Begriff „spiritus“ zurück, mit „Leben“ oder „Geist“, besser noch mit „göttlichem Leben“ oder „göttlichem Geist“ zu übersetzen. Im Sanskrit wird gerne von „atmajnana“ gesprochen, von der Bewusstheit für das wahre Selbst. Gehen wir den Weg des Yoga weiter und öffnen uns für Yoga als spirituelle Praxis, wandeln sich die Übungen zur Schulung des Bewusstseins und der Achtsamkeit für Leben und Geist des wahren Selbst. Die Übungen fördern das Bewusstsein für das, was eigentlich und ursprünglich guttut. Wenn so die spirituelle Kraft des Hier und Jetzt erwacht, kann sich die Getriebenheit des „Schneller, Höher und Weiter“ der heutigen Leistungsgesellschaft auflösen. Eine ganz neu verstandene Langsamkeit im Sinne eines bewussten Tuns wird zum Geheimnis des echten Fortschritts. Spirituelle Praxis und Stressbewältigung bilden keine Alternativen. Diejenigen, die durch Yoga ihre Stressbelastung zu bewältigen suchten, werden in der Weiterführung des Yoga zur spirituellen Praxis ihre Bedürfnisse in weit umfassender Weise erfüllt sehen, als sie dies am Anfang erhofft hatten.