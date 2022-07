Veganes Barbecue

Einfach, schnell und super-lecker: Auch jenseits der vielen neuen Convenience-Produkte lässt sich schmackhaftes pflanzliches Grillgut finden. Was sich besonders eignet und wie du daraus mit Marinaden, ausgewählten Ölen und ein paar Tipps echte Barbecue-Highlights zubereitest.

Für viele ist es die schönste Zeit des Jahres. Sommer, Sonne, Sonnenschein – und die Grillweltmeister bringen sich in Stellung. Vegan oder vegetarisch lebende Menschen stellen sich allerdings wieder einmal die Frage, was auf den Grill kommt. Es soll lecker sein, gespickt mit herrlichen Aromen und unkompliziert in der Zubereitung. Die Supermarktprospekte sind mittlerweile voll mit veganen Angeboten, jedoch handelt es sich dabei zumeist um hochverarbeitete Fertigprodukte. Wir haben uns auf die Suche nach einfachen veganen und tierleidfreien Alternativen für den Grill gemacht. Sie sind nicht aufwendig, schmecken gut und werden absolut natürlich zubereitet – eine wahre Freude für jeden Liebhaber von Gegrilltem, und ganz nebenbei noch frei von tierischem Cholesterin und ungesunden Fetten.

Eine wunderbare Alternative für den Grill sind Pilze in allen Formen und Variationen, allen voran Austernpilze und Kräuterseitlinge. Sie haben eine einzigartige Textur, die auch nach dem Kochen oder Grillen bissfest bleibt und dadurch eine wunderbare Option für all jene ist, die sich nicht mit den Beilagen am Salatbuffet zufriedengeben möchten. Besonders lecker werden die Pilze, wenn man sie über Nacht in einer feinen Soße mariniert. Das sorgt dafür, dass die Aromen besonders gut aufgenommen werden, und für ein einmaliges Geschmackserlebnis. Beispiele hierfür sind leckere Grillsoßen oder hausgemachte Kräutermarinaden aus Öl, frischen Wildkräutern, Salz und etwas Pfeffer. Damit die Marinade besser eindringen kann, empfiehlt es sich, die Oberfläche der Pilze mit einem scharfen Messer anzuritzen. Nach einer Nacht in der Marinade haben sich die Aromen dann optimal verteilt, und die Pilze sind fertig für den Grill.

Neben Pilzen machen auch bestimmte Gemüsesorten auf dem Grill eine gute Figur. Die Aubergine bietet sich in diesem Zusammenhang als perfektes veganes Steak an und darf ebenso wie die Pilze in einer schmackhaften Marinade baden, bis sie auf dem zischend heißen Grill röstet. Eine wichtige Rolle beim veganen Grillen spielen hochwertige Öle, da der Fettanteil in pflanzlichen Lebensmitteln meist sehr gering ist. Damit das Grillgut nicht zu trocken wird, hilft das Einstreichen mit Öl. Zum Grillen selbst sollte auf ein hochwertiges High-Oleic-Pflanzenöl zurückgegriffen werden. Das sind natürliche Öle mit einem hohen Rauchpunkt, die sich besonders gut für das Braten und Grillen eignen. High-Oleic-Sonnenblumen haben einen sehr hohen Ölsäuregehalt von 75 bis 93 %, und das ohne den Einsatz von Gentechnik. Für den Genuss und zur Verfeinerung von kalten Gerichten beim Grillbuffet eignen sich hingegen hochwertige kaltgepresste Öle am besten. Alles in allem stehen vegane Grillspezialitäten den Fleischvariationen in keiner Weise nach. Es sind im Wesentlichen die Gewürze, die beim Grillen den Ton angeben. Die beliebten Techniken des Marinierens, Räucherns und Röstens bleiben ganz bestimmt nicht den Fleischprodukten vorbehalten und gelten genauso für ihre pflanzlichen Pendants. Die veganen Leckereien vom Grill sorgen nicht nur für Gaumenfreuden, sondern lassen uns zudem im Einklang mit unseren Werten leben. Live and let live.

Veganes Barbecue – Rezepte