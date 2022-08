Stammen unsere Eingebungen aus einer höheren Quelle oder sind es nur unterbewußte Eindrücke, die unser Leben bestimmen? Wie unterscheidet man wahre Intuition von bloßer Einbildung.

Die drei Ebenen des Bewusstseins sind eines der interessantesten Themen, um die Funktionsweise des Geistes zu verstehen. Am besten hat sie der Weise Patanjali in den Aphorismen der Raja-Yoga-Sutras festgehalten. Mein Lehrer Swami Vishnu-devananda war selbst ein großer Raja-Yogi, der über Asanas und Pranayama hinaus eine tiefe Kenntnis der geistigen Techniken des Raja-Yoga hatte. Während der schönen Sommer im Sivananda-Ashram in Kanada studierte er mit uns die Lehren Patanjalis über die verschiedenen Bewusstseinsebenen. Dabei betonte er immer wieder den Unterschied zwischen Unterbewusstsein und Intuition; denn oft wird etwas als Intuition betrachtet, was jedoch nur eine Reflexion des Unterbewusstseins ist.

Die drei Bewusstseinsebenen im Astralkörper

Patanjali erklärt drei verschiedene Ebenen des Geistes: das Unterbewusstsein, das Bewusstsein und das Überbewusstsein (oder Intuition). Über den dreien steht die Erkenntnis des Selbst. Dies ist keine Bewusstseinsebene mehr, sondern die Ebene des so genannten Selbst-Bewusstseins, welches absolutes Bewusstsein der Einheit mit dem Ganzen bedeutet und auch als Samadhi oder Nirvana bezeichnet wird. Da diese Erkenntnis über den Intellekt hinausgeht, kann sie nicht mehr mit Worten erklärt werden.

Viele Zustände, die noch beschrieben und erfasst werden können, sind im Astralkörper, nicht im physischen Körper. Wir nehmen sie mit, wenn wir den Körper verlassen und in andere Ebenen eingehen. Dies entspricht auch der Nahtod-Erfahrung, bei der man zwar noch mit dem Körper verbunden, sich dessen aber nicht mehr bewusst ist. Vielleicht hat man bereits selbst diese Erfahrung gemacht, oder man kennt Menschen, die z. B. erlebt haben, wie sie auf dem Operationstisch unter Narkose oder im Koma die Ärzte sahen oder hörten. Der physische Körper ist in diesem Augenblick sozusagen „geparkt“ und nicht mehr Teil des Bewusstseins. Das eigentliche Bewusstsein ist im Astralkörper und funktioniert weiter. Der Astralkörper umgibt und durchdringt die starke physische Hülle, die aus den fünf Elementen besteht.

Dieser feine Lichtkörper überdauert den physischen Körper, und somit geht unsere Existenz auch über den physischen Körper hinaus. Auf dieser Erkenntnis basiert die ganze Yoga-Philosophie. Die Weisen sagen uns: „Mensch, sei weise, lebe nicht in der Maya, in der Illusion, die dir eingibt zu glauben, dass Du der Körper bist“.

Unterbewusstsein und vergangene Leben



Das Unterbewusstsein ist Teil des Astralkörpers. Wenn wir uns klarmachen, dass es mehr als ein Leben gibt – laut den Veden sind es Tausende von Leben – und dass die verschiedenen Erfahrungen der einzelnen Leben im Unterbewusstsein gespeichert sind, dann ist diese Bewusstseinsebene leichter zu verstehen. Es heißt, dass man alle Erfahrungen, die man jemals gemacht hat, auch wieder erfahren kann, und dass alle Talente, die man einmal entwickelt hat, im Unterbewusstsein gespeichert sind. Am Beispiel von Mozart sehen wir, dass das, was er spielte und wusste, als tiefe Eindrücke aus dem Unterbewusstsein hervorkam. Die modernen Yogis vergleichen es gern mit der Computertechnologie: Alles ist auf der Festplatte gespeichert, und man kann es auch wieder löschen. Beim Computer passiert dies oft aus Versehen. Im Yoga dagegen macht man dies mit sehr bewussten Techniken. Wenn es dann gelöscht ist, fühlt man sich wie von einer Last befreit.

Samskaras

Wenn man jung ist, ist man noch voll im Geschehen der Welt. Wird man jedoch etwas älter und ruhiger, tauchen Gedanken auf wie beispielsweise: Wieso ist mein Leben so verlaufen? Warum passieren gewisse Dinge immer wieder? Wieso fühle ich mich an manchen Orten wohler? Weshalb zieht es mich zu bestimmten Menschen mehr hin? Wie kommt es, dass ich gewisse Talente habe? Weshalb habe ich überhaupt Lust, gewisse Dinge zu tun und andere zu lassen? Patanjali erklärt dies in den Raja-Yoga-Sutras als tiefe Eindrücke aus vergangenen Leben. Sie werden Samskaras genannt und sind wie Sandbänke im Unterbewusstsein von vergangenen Leben angehäuft. Sind diese Eindrücke noch sehr frisch, leuchten sie stark wie ein Diamant im Dunkeln; und dieses Licht reicht oft in das nächste Leben hinein.

Instinkt und Unterbewusstsein

Wir sind uns dessen aber nicht bewusst und schlafen sozusagen mit offenen Augen. Wir erkennen die Realität des Lebens nicht, weil unsere Sinne uns ständig verschleiern und uns nur das sehen lassen, was wir uns im Moment wünschen. Somit ist das Unterbewusstsein ein starkes Instrument, das uns führt. Wir aber glauben, dass alles aus unserem eigenen Intellekt kommt oder dass wir aus einer großen „Intuition“ heraus etwas denken, sprechen oder tun. Wir meinen, etwas ganz Besonderes zu denken; aber es ist eigentlich nur dieser stille Diamant, der im Unterbewusstsein leuchtet und Eindrücke aus vergangenen oder aus dem gegenwärtigen Leben hervorholt.

Der Instinkt führt uns immer wieder zurück zur Erfahrung der Sinne. Und instinktives Verhalten kann man sehr gut in der Tierwelt beobachten. So geben auch die Yogis oft Beispiele von Tieren. Viele Asanas haben Tiernamen; denn wenn man Tiere beobachtet, erkennt man auch einen Teil von sich selbst darin. Auch die moderne Psychologie bezieht sich in ihren Begriffen auf die Tierwelt: Die Angst, der Kampfinstinkt, das Revier-Denken – all das haben die Tiere auch. Wir haben zwar die Intelligenz, die den Tieren fehlt, womit wir zusammen mit dem aufrechten Gang und unseren geschickten Händen viel kaschieren können. Alles wirkt dann sehr elegant, und wir nennen es „gesellschaftliche Formen“. Aber in Wirklichkeit haben wir nur unsere Instinkte schön verpackt, ein Schleifchen darum gemacht und immer der Mode angepasst. Swami Vishnu-devananda sagte immer sehr direkt: Der durchschnittliche Mensch ohne Viveka (Unterscheidungskraft) beschäftigt sich lediglich mit Essen, Schlafen, Vermehren und Nest- oder Häuschen-Bauen. Es klingt krass, aber wenn man es genau betrachtet, sieht man, dass all dies nur instinktive Handlungen sind. Wir sehen uns als großartige Menschen, wenn wir ein schönes Haus bauen, unsere Kinder erziehen und alles gut und ordentlich regeln. Aber dennoch sind es Dinge, die vom Instinkt gesteuert sind.

Je mehr wir uns von den Instinkten leiten lassen, desto weniger geraten wir auf die Ebene der Intuition. Denn die Intuition hat nichts mit Instinkten zu tun. Intuition ist ein Wonne-Erlebnis; und Instinkte sind Erlebnisse aus der Tierwelt, die über die Sinne ablaufen. Und damit ist die Sinnenbefriedigung ein instinktives Erlebnis.

Im Yoga ist es wichtig, dies immer wieder zu bedenken. Es ist eine große Falle des Egos, zu glauben, man sei einmalig und unersetzlich. Es ist natürlich auch wichtig, sich als Individuum herauszubilden, um seine Lebensaufgabe zu erfüllen. Mit Hilfe von Yoga wird dies ins rechte Licht gerückt: Man muss sich klar darüber sein, dass man Teil eines Ganzen ist, damit die Verschmelzung des Egos geschehen kann, solange man noch im Körper ist. Und das ist Intuition, die immer mehr die Führung übernimmt, je mehr man sich der Instinkte bewusst wird.

Tierverhalten

Die meisten Menschen beziehen ihre Relationen zum Leben aus dem Unterbewusstsein – aus dem Tierreich. Und im Tierreich ist die Angst vorherrschend – Angst vor unbekannten Dingen und Menschen, woraus auch das Revierverhalten entsteht. Wenn wir genauer hinsehen, tun wir das gleiche, wenn wir unser Namensschild aufhängen: „3 x klingeln; hier lebe ich.“ Wir verbinden dabei die Instinkte mit dem Intellekt. Wir bauen uns ein Nest wie das Tier. Der Intellekt fragt dann: Was für ein Nest? Ein ganz besonderes Nest: ein Hochhaus aus Glas. Wir setzen uns hinein, essen, trinken und schlafen, genau wie das Tier. Tiere verstecken ihre Nahrung im Boden für den Winter. Wir bauen große Kühlschränke und Kühlhäuser. Wir frieren ein, trocknen und konservieren. Wir bauen Flugzeuge und können so Mangos mitten im Winter einfliegen. Es kommt alles aus dem Überlebensinstinkt und hat noch nichts mit Intelligenz zu tun.

Der Automatismus des Unterbewusstseins

Das Unterbewusstsein enthält viele unnötige Wellen, unerfüllte Wünsche, Erinnerungen, Zukunftsträume: Mir ist kalt; ich habe Hunger; was habe ich noch zu erledigen; ich möchte abnehmen; ich möchte zunehmen usw. Nichts davon hat etwas mit dem Jetzt zu tun. Dieses Ich- und Mein-Denken haben wir schon viele Leben lang praktiziert. Es kommt hoch, wenn der Intellekt nicht genug Unterscheidungskraft aufbringt, um sich zu behaupten wie: „Das möchte ich denken und dies nicht.“ Das Unterbewusstsein läuft dann automatisch ab, und Denken und Handeln werden weiter von der Vergangenheit beherrscht.

Selbstbeobachtung und Unterscheidungskraft

Wir meinen, dass wir etwas Einzigartiges und Neues denken. Bei genauerer Betrachtung wird aber klar, wie sehr wir von Dingen gelenkt werden, die wir unbewusst aufgenommen haben. Im Raja-Yoga wird das Viveka oder Unterscheidungskraft genannt. Dabei geht man einen Schritt aus sich heraus und beobachtet, was passiert. Swami Vishnu verglich es mit dem Kino: Man sieht sich seinen eigenen Film an. Dies erfordert eine gewisse Nichtanhaftung gegenüber den eigenen Emotionen, die man nur in der geschützten Stille der Meditation findet. Bei der Betrachtung dieses Lebensfilms wiederholen sich gewisse Eindrücke. Sie kommen aus einer Tiefe, die man bis dahin noch nicht ergründet hat.

Läuterung des Unterbewusstseins

Letztlich müssen wir alle drei Ebenen des Bewusstseins transzendieren, wobei uns das Unterbewusstsein die meisten Aufgaben stellt. Hier sind wir fixiert. Wir glauben zwar, dass wir sehr intelligente Wesen sind, aber noch sind wir sehr begrenzt. Wirklich intelligent sind wir nur für die paar Jahre, in denen wir ernsthaft lernen müssen für unseren Job oder unser Studium. Danach laufen wir wieder auf Automatik, bis zum Schluss. Unser Unterbewusstsein hängt fest wie in der Geschichte von den drei jungen Männern, die in einem Kahn saßen und ruderten. Sie waren angetrunken und wollten mit dem Kahn zum anderen Ufer des Flusses. Sie fühlten sich stark und ruderten bis zur Morgendämmerung. Da merkten sie erst, dass sie vergessen hatten, das Boot loszumachen. Auch wir rudern und machen uns stark, vergessen aber, den Anker zu heben. Das Unterbewusstsein kommt immer wieder hoch. Die eigentliche Frage lautet: Wer bin ich? Aber diese Frage stellt sich nur derjenige, der merkt, dass er vielleicht doch mehr ist als das, was er glaubt zu sein. Und damit beginnt der innere Weg.

Sublimierung des Unterbewusstseins

Die Botschaft des Yoga ist, dass jede bewusste positive Eingabe ins Unterbewusstsein gelangt und dort Negativitäten sublimiert. Deshalb sollte man positive Gedanken in sich erwecken. Im Westen gibt es darüber psychologische Studien, so z. B. die Arbeit des Psychologen E. Murphy. Es werden Methoden für positives Denken und die Überwindung von Depressionen beschrieben. Selbst-Verwirklichung verlangt jedoch mehr als nur die Überwindung von Depressionen. Im Yoga gehen wir durch alle Schichten des Seins. Diese Sublimierung des Unterbewusstseins ist absolut notwendig, und sie benötigt Jahre; die Yogis sagen, bei täglicher Übung etwa 12 Jahre. Die Kraft der Gewohnheit ist sehr stark: Dinge, die man ein Leben lang verrichtet hat, können nicht in kurzer Zeit aufgegeben und sublimiert werden. Von Jahr zu Jahr werden jedoch die positiven Erfahrungen mehr.

Sublimierung und Mut

Eine alte Yoga-Technik, die die Meister heute noch verschreiben, ist, vor dem Einschlafen das Unterbewusstsein mit Mut zu füllen. Obwohl das Unterbewusstsein auch Eigenschaften wie Hass, Gier und Angst enthält, wird dadurch der Mut vorherrschend und Mutlosigkeit verschwindet. Positive Sublimierungsübungen, wie Mut oder Nächstenliebe, schließen ganz natürlich die Moral mit ein; und es entsteht die Kraft, ein anderer Mensch zu werden und so glücklicher und friedvoller mit sich zu leben.

Die eigene Berufung finden



Gleichzeitig erlangen wir größere Klarheit über unsere eigenen Talente. Bei der Berufswahl entscheiden oftmals Kriterien wie Tradition, Einflussnahme durch die Familie, Prestige oder Sicherheit. Wenn sich das Bewusstsein durch Techniken wie Yoga beruhigt, stellen viele Menschen fest, dass ihr gewählter Beruf nicht wirklich ihre Berufung ist, sondern andere Dinge viel wichtiger sind. Manche junge Menschen mit gutem Karma aus früheren Leben und starkem Streben nach dem Pfad der Erkenntnis, beginnen bereits früh, dieser Berufung zu folgen. Andere beginnen erst im mittleren Alter oder nach dem Ende des Berufslebens, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Sie entwickeln sich dann sehr schnell und tun das, was sie eigentlich schon immer aus tiefstem Herzen tun wollten, wozu sie wirklich innerlich berufen sind. Niemand kann einem den Lebensweg aufzeigen. Die einzige Möglichkeit, die eigentliche Berufung zu erkennen, ist es, sich auf das Unterbewusstsein einzustimmen und so die persönliche Entwicklung und auch seine Funktion für die Gesellschaft zu entwickeln.

Die zunehmende Erkenntnis seiner selbst ist Teil der Selbst-Verwirklichung. Denn Selbst-Verwirklichung heißt nicht, dass plötzlich im Innern ein Licht aufleuchtet, Klänge ertönen und wir sonst nichts mehr sehen, hören oder spüren. Vielmehr ist es das Verstehen seiner selbst und der Zusammenhänge im Universum. Dies können wir dann nicht mehr nur als Natur bezeichnen, sondern als eine göttliche Manifestation. Je mehr wir uns durch das Beruhigen von Geist, Sinne und des Intellekts dieser göttlichen Erkenntnis nähern, um so mehr erkennen wir, dass wir ein Teil des wunderschönen Ablaufs der göttlichen Natur sind. Dann beginnt auch die Intuition sich zu manifestieren.

Die eigentliche Intelligenz: Wer bin ich?



Die eigentliche Intelligenz beginnt mit der Frage: Wer bin ich? Bin ich dieses Wesen, das Häuser baut, Geld verdient, isst, schläft, Kinder zeugt und Kleider in den Farben trägt, wie sie die Modebranche vorgibt. Bin ich das? Ich lebe in einer Zeit, in der ein bestimmter Haarschnitt, Mode und Make-up vorherrschen. Sollen die ganzen Energien nur aufgewendet werden, um auf dieser äußeren, materiellen Ebene top zu sein? Man kann sich wohl daran erfreuen, sollte aber vermeiden, zum Spielball dieser Dinge zu werden. Nur ein unabhängiger Intellekt fragt: „Wer bin ich?“ Und mit dieser Frage beginnt die Unabhängigkeit vom Instinkt. Denn ein Tier fragt dies nicht, da hier der Instinkt seine Grenzen hat. Wer bin ich, ist eine Frage des reinen Intellekts und entsteht aus Logik und Unterscheidungskraft. Denn wenn ich mich ganz ernsthaft frage, wer ich bin, dann setze ich schon voraus, dass ich tatsächlich etwas anderes bin als das, was ich zu sein glaube. Mit dem Bewusstsein, dass bisher das Unterbewusstsein das Leben bestimmt hat, beginnt die mühselige Arbeit, das Unterbewusstsein zu sublimieren und mit Positivität zu füllen. Dies kann nicht mit einer Anleitung aus einem Buch heraus gemeistert werden; es erfordert die Führung von Menschen, die dies bereits geschafft haben. Sonst besteht die Gefahr der Irreleitung oder des Extremismus.

Die Sackgasse der Einfalt

Es gibt leider sehr viele Menschen im Westen, die einfältig werden, wenn sie beginnen, ihr Unterbewusstsein zu sublimieren. Sie werden extrem und wollen von einem Tag auf den anderen alles ändern. Dabei werden sie für die Gesellschaft, ihren Job und ihre Familie unbrauchbar. Sie können auch nicht mehr mit sich selbst leben, weil das gesellschaftliche Bild ums sie herum unnatürlich schnell zerbröckelt. Deshalb sollte die Sublimierung nicht ohne Führung geübt werden.

Asanas und die Erweckung des Intellekts

Wer ernsthaft beginnt, mit Yoga den Intellekt zu pflegen, erkennt, wie Asanas den Intellekt erwecken. In den Asanas werden wir vom Unterbewusstsein in das Jetzt geholt: Mit welchem Bein beuge ich mich in welche Richtung? Da der Körper jeden Tag in einer anderen Verfassung ist, kann man nicht mechanisch üben. Auf diese Weise helfen Asanas, im Jetzt zu sein.

Die Notwendigkeit der Praxis

Die Übungen, die die Meister uns vorgelebt haben, wie Asanas, Pranayama, Entspannung, vegetarische Ernährung, positives Denken, Meditation, sind die eigentlichen Bausteine für die tägliche Praxis. Sie ordnen das Unterbewusstsein.

Die Meister lehnen das theoretische Philosophieren ab. Mit Diskussionen über die verschiedenen Positionen einzelner Philosophie-Richtungen wolle man nur zeigen, wieviel man weiß. Danach geht man nach Hause, trinkt ein Gläschen, macht den Fernseher an oder füllt sich den Bauch. Yoga hingegen besteht darin, dieses Wissen anzuwenden und dadurch das Unterbewusstsein umzuschichten.

Eintauchen in die positive Seite des Unterbewusstseins



Das Beruhigen des Geistes ermöglicht es uns, tief in die positiven Eindrücke des Unterbewusstseins einzutauchen: in Liebe, Geduld, Selbstachtung und Nächstenliebe. Wie die zwei Seiten einer Münze enthält das Unterbewusstsein sowohl das Gute wie auch das, was uns davon abhält, die Wahrheit zu erkennen. Mit Hilfe der Yoga-Techniken versuchen wir, die tugendhaften Samskaras (Eindrücke) in uns hervorzuholen. Jeder von uns hat schon einmal die wunderbare Einheit mit einem Menschen oder mit der Natur empfunden. Das Band der Liebe ist auch im Unterbewusstsein verankert, und wir versuchen, diese goldene Seite der Münze hervorzurufen. Sobald wir zur leuchtenden Seite des Unterbewusstseins hinabtauchen, reflektiert die volle Positivität, die liebevolle und reine Tugend, direkt in die Intuition und durchdringt wie ein Laserstrahl das ganze Bewusstsein. Dies ist eine Meditationserfahrung.

Die effektivste und direkteste Yoga-Technik, um den Geist zu beruhigen, ist die Mantra-Meditation. Dabei taucht man in den kosmischen Klang OM und das innere Licht ein. Klang- und Lichtmanifestationen wie Kerzen, Gongs und Klangschalen werden in allen Traditionen verwendet. Man bettet sich in das ein, was eigentlich im Universum existiert.

Wenn das reine Unterbewusstsein die Intuition, die Bahn der Weisheit, reflektiert, hört das intellektuelle Spiel aus Gemisch von Ego und Emotionen wie Angst, Hass, Eifersucht, Gier und Zorn auf. Diese Bewusstseinsebenen werden in diesem Augenblick überhaupt nicht berührt, weil das Licht direkt in die reine Intuition strahlt. Es wird sozusagen ein Bogen um den Denkapparat geschlagen. Das Denken an sich ist ja nicht negativ. Aber es hindert, wenn es darum geht, den Geist zu beruhigen. Denn auch da tauchen gewohnheitsmäßige Gedanken wie Zweifel auf, die sich dann in der Meditation äußern: „Oh Gott, wo bin ich jetzt? Ob das alles richtig ist?“ Die Intuition ist federleicht, sie ist das Licht und die Leichtigkeit selbst. Sie ist so subtil, dass sie die Schwere der zweifelnden Gedanken sofort wieder zurückdrängt in eine Ebene, die wir in diesem Schwerezustand nicht mehr erreichen. Wer sich langsam an die leuchtende Seite des Unterbewusstseins herantastet, macht erste Erfahrungen: Der Körper wird leicht, der Geist wird leicht; eine gewisse Wonne und innere Freude entsteht, die unberührt von materiellen Dingen ist.

Die Schwäche des Intellekts

Diese Tatsachen sollten dem Intellekt vor Augen gehalten werden; denn dieser hört sich zwar alles an, aber er glaubt nichts. Er will klug denken, reden, diskutieren und große Weisheiten produzieren. Sobald er aber damit aufgehört hat, ist er gar nicht so klug; denn er schaltet wieder auf Automatik um. Und das ist das Unterbewusstsein. Um neue Dinge zu lernen, benötigen wir den Intellekt. Er ist zwar zugänglich, aber nicht so aktiviert wie das Unterbewusstsein. Daher erfordert es viel Anstrengung, Selbstdisziplin und Regelmäßigkeit, den Intellekt so weit anzuregen, dass sich das Gelernte auch tatsächlich im Unterbewusstsein festsetzt.

Reinstes Bewusstsein

Intuition oder Überbewusstsein ist die reinste Ebene des Bewusstseins und äußert sich in kosmischer Liebe und kosmischen Wissen, die nicht intellektuell verständlich sind. Es ist ein Wissen ohne Bezug zu äußerlichen Dingen oder zu eigener Erinnerung. Yogis, die lange an sich gearbeitet haben und weit entwickelt sind, benutzen diese reinste, göttlichste Ebene der Intuition als ihre Quelle, die zur Selbst-Verwirklichung führt.

Ein in der Meditation geübter Yogi löst alle Lebensfragen auf diese Weise. Ich kann mich sehr gut erinnern, wie Swami Vishnu-devananda die weltweite Organisation der Zentren und Ashrams alleine leitete und wir ihm dabei ständig Fragen verschiedenster Art stellten. Er wies uns manchmal an, die Fragen noch einmal morgens um vier Uhr zu stellen. Denn dies war der Moment, wo er die Antworten in der Meditation erhielt. Wir dagegen überlegen uns oftmals erst am Morgen, noch im Halbschlaf an der U-Bahn stehend, was wir an dem Tag machen wollen. Ganz früh morgens, in der Stille der Brahmamuhurta, der Stunde Brahmans, wenn alle Erd-Energien ruhen, ist es leichter, intuitive Antworten zu erhalten. Ich möchte Sie inspirieren, das Beruhigen des Geistes zu üben. Nicht um vier Uhr morgens, aber um sechs Uhr morgens oder um 22 Uhr abends, wenn Sie nach einem vollen Tag nach Hause kommen. Versuchen Sie dann, eine halbe Stunde lang das Bewusstsein mit allen Dingen, die sie beschäftigt haben, ruhigzustellen, einen Augenblick lang den Film abzudrehen und in die innere Stille zu tauchen.

Für die Gedankenkontrolle, das Beruhigen des Geistes, gibt es im Yoga viele Techniken: Die Mantralehre; Japa, das geistige Wiederholen des Mantras; Likhita-Japa, das Aufschreiben des Mantras; Kirtan, das Singen des Mantras; Asanas, Pranayama; Pratyahara, das Zurückziehen der Sinne, und die Meditation. Dabei kommt es nicht auf die Länge an. Es ist nicht nötig, stundenlang zu meditieren, um an die Intuition heranzukommen. Manchmal kommt die Antwort ganz schnell, wie ein Licht, das aufleuchtet. Es erfordert etwas Übung zu unterscheiden, ob sie aus dem Instinkt oder der Intuition heraus kommt. Eine Antwort, die nur für einen selbst gut ist, kommt definitiv aus dem Instinkt heraus. Aber bei einer Antwort, die selbstlos ist und vielleicht etwas mehr Arbeit erfordert als die bequeme Antwort, ist der intuitive Ursprung wahrscheinlicher. So nähert man sich allmählich den eigenen inneren Antworten.

Da man nicht immer andere Menschen fragen kann, selbst wenn sie sehr weise sind, muss man die Antworten in sich selbst finden. Ziel sollte es sein, eigenständig und unabhängig von einem System zu werden. Vielmehr sollte man das System nutzen, um sich wieder aus dem System zu befreien, in dem man die eigene innere Freiheit erfährt. Das ist Intuition.

Kosmische Intelligenz

Intuition hat nichts mehr mit Nachdenken zu tun; sie führt uns in eine Ebene der kosmischen Weisheit. Die Yogis gehen davon aus, dass alles, was wir gelernt haben, schon in Form von Energie im Kosmos besteht. Jeder Gedanke, der schon einmal gedacht wurde, und alle Erfindungen sind bereits vorhanden. Wer sich in der Meditation über die Instinkte erhebt und dabei das Denken im Intellekt verlangsamt, gelangt in das Bewusstsein der kosmischen Intelligenz. Die kosmische Intelligenz lässt uns gebären, lässt die Blüten sich öffnen, sie lässt die Natur ablaufen, voller Regelmäßigkeit, Schönheit und Weisheit. Das Funktionieren eines gesunden Körpers ist unglaublich schön. Wie wir uns gegenseitig befruchten, damit ein neues Wesen entstehen, ist atemberaubend. Wie unsere Augen leuchten, wenn sie rein sind! Wie der Körper duftet ohne Parfum, wenn er richtig ernährt wird! Wie er sich bewegt, wenn man ihm die Flexibilität gibt, all dies ist atemberaubend schön. Die kosmische Intelligenz ist überall, im ganzen Universum und auch in uns. Unser inneres Universum und das äußere Universum sind eins. Wir sind daraus entstanden – wir sind ein Kunstwerk der kosmischen Intelligenz. Wie gelangt man nun zu dieser kosmischen Intelligenz? Die Antworten liegen im Yoga. Das Einjochen, das Einspannen, das Verbinden von dem, was ich glaube zu sein, mit dem, was ich wirklich bin, ist Yoga. Man erreicht es, indem man das Unterbewusstsein positiviert. Indem man Gedanken lenkt und sagt, ich möchte neu denken und nicht so, wie ich es gewöhnt bin. Von jetzt an bin ich der Lenker des Fahrzeugs. Dieses Ich manifestiert sich im Intellekt, der neue Informationen von den Weisen erhalten hat, die es vorgelebt haben.

Die Blockade des Egos in der Meditation



Das Bewusstsein an sich, dass wir eine bestimmte Erfahrung machen, ist das Hindernis in der Meditation. Viele Menschen reagieren mit Zweifel oder Angst und denken: „Jetzt hebe ich bald ab, jetzt bin ich bald nicht mehr da.“ Aber wer ist denn dieses Ich? Wer ist nicht mehr da? Wer spricht, wer denkt? Das Ego! Das Ego bringt uns nicht zur Intuition. Das Ego ist die Körperidentifikation, die Identifikation mit der Vorstellung, dass ich von der Erfahrung der kosmischen Einheit getrennt bin.

Transzendenz der drei Bewusstseinsebenen

Wir haben die Möglichkeit, alle drei Ebenen des Geistes zu transzendieren: das Unterbewusstsein, das Bewusstsein und auch die Intuition. Auch die Intuition ist eine Ebene, die transzendiert wird, wenn der Yogi in das absolute Sein eintritt. Denn selbst in der Intuition ist immer noch eine Trennung, eine Dualität zwischen dem, was unveränderlich ist, und dem, was man glaubt zu sein. Die Selbst-Verwirklichung geschieht von selbst; da braucht man sich keine Sorgen zu machen. Viele Menschen, die Yoga üben, reden von der Selbst-Verwirklichung. Es ist eine philosophische Debatte, ein schönes Gespräch, das etwas Positivität bringt. Aber sobald man den Raum verlässt, hat man es wieder vergessen.

Mehr Infos

Swamini Durgananda erhielt ihre Einweihung und Ausbildung im Yoga von Sri Swami Vishnu-devananda (1927 – 1993), dem Gründer der Internationalen Sivananda-Yoga-Vedanta-Zentren und -Ashrams. Sie wurde eine der langjährigen und engsten Schüler von Sri Swami Vishnu-devananda und begleitete ihn auf vielen Reisen in Ost und West. Ihr Lehrer beauftragte sie mit dem Aufbau der Sivananda-Yoga-Vedanta-Zentren in Europa, die sie seither leitet.