Eine kritische Annährung aus buddhistischer Perspektive: Der eigenen inneren Weisheit vertrauen, anstatt in blindem Gehorsam anderen folgen – das riet der Buddha schon im Kalama-Sutta.

Im berühmten Kalama-Sutta1 erinnert uns der Buddha daran, dass wir letztendlich nur unserer eigenen Erfahrung von Realität vertrauen sollen; und nicht dem, was von anderen gesagt wird.

Thanissaro Bhikkhu

Wir leben in einer Zeit, in der uns eine unvorstellbare Fülle an Möglichkeiten zur Verfügung steht. Es liegt an uns, ob wir das als segensreiche Chance nutzen oder uns darin perspektivlos verlieren. Unsere Eltern und Großeltern haben noch in den engen, aber sicheren Bahnen von Traditionen und Normen gelebt. Konsumgüter und Lebensmöglichkeiten der Kriegs- und Nachkriegsgeneration waren überschaubar und klar definiert, und es gab weder Computer oder Smartphones noch Suchmaschinen, die innerhalb von Sekunden jede Frage tausendfach beantworten konnten.

In religiöser Hinsicht war die Situation nicht anders. Man wusste wenig über andere Religionen und spirituelle Praktiken. Jene Glaubenssätze – und die damit verbundenen Hoffnungen und Ängste –, die viele Jahrhunderte unsere Kultur geprägt haben, verblassen und verlieren zunehmend an Bedeutung.

Essenzielle Fragen

Sind wir heutzutage durch die Menge an abrufbarem Wissen und Umsetzungsmöglichkeiten besser dafür gewappnet, einen passenden spirituellen Lehrer oder die richtige Lehre zu finden? Nach welchen Kriterien entscheiden wir, wenn wir uns auf gewisse esoterische, spirituelle oder körperorientierte Unterweisungen einlassen? Können wir wirklich immer richtig einschätzen, ob bestimmte Glaubenssätze und Unterweisungen unser Leiden reduzieren und uns in eine glücklichere Zukunft führen?

Zahlreiche Skandale in allen Traditionen

In den letzten Jahren sind in (fast) allen religiösen und spirituellen Kreisen zunehmend Missbrauchsvorwürfe gegenüber Lehrern, Meistern, Mönchen, Priestern und anderen spirituellen Gestalten an die Öffentlichkeit geraten. Dieser beunruhigende Anstieg hat sicherlich mit der modernen Medienwelt und deren lauffeuerartigen Verbreitung von Fakten und „Fake-News“ zu tun. Gesagtes und Gesehenes – egal wie verschleiert, brutal und inakzeptabel – kann sich innerhalb weniger Klicks über den ganzen Planeten verbreiten.

Es braucht also nicht viel, um Idole vom Sockel zu stoßen, Schwätzer zu entlarven und Täter zu Opfern zu machen – und Opfer können genauso schnell zu Tätern werden. Mit dieser unberechenbaren Informationsgeschwindigkeit scheint sich auch das karmische Rad schneller zu drehen. Der von Bob Marley 1973 verfasste Songtext deutete schon damals auf diese Trendwende hin: „You can fool some people sometimes, but you can’t fool all the people all the time. (…) Get up, stand up! Stand up for your rights!“

Leben wir im dunklen Zeitalter?

Warum gibt es scheinbar kaum noch selbstlose, weise Meister und reine ethische Lehren? Im Buddhismus und im Hinduismus wird dies mit den vier Abschnitten eines Weltenzyklus erklärt, der mit dem goldenen Zeitalter der Wahrhaftigkeit (Satya-Yuga) beginnt und mit dem dunklen „Zeitalter des Streites“ (Kali-Yuga) endet. Die Schlussfolgerung liegt nahe, dass wir in einer Zeit leben, in der sattvische Qualitäten und Lehren verschwinden und stattdessen Gier, Hass, Verblendung und falsche Lehren zunehmen. Aber wie glaubhaft ist diese Behauptung, wenn die Dauer eines solchen Zeitalters sehr vage angegeben wird – nämlich mit ein paar Tausend bis Hunderttausend Jahren?

Außerdem schreibt der Historiker Yuval Noah Harari in diesem Zusammenhang: „Die romantische Vorstellung, dass die moderne Industrie die Natur zerstört, während unsere Vorfahren im Einklang mit ihr lebten, ist nichts als eine Illusion. Schon lange vor der industriellen Revolution hielt der Homo sapiens den traurigen Rekord als dasjenige Lebewesen, das die meisten Tier- und Pflanzenarten auf dem Gewissen hat. Wir haben zweifelhaft die Ehre, die mörderischste Art in der Geschichte des Lebens zu sein.“2

Buddhas Lehre an die Kalamer

Schon zur Zeit des historischen Buddha Siddhartha Gautama gab es Menschen, die die Aussagen von Lehrern kritisch hinterfragten. So kamen die Kalamer aus Kesaputta mit folgenden Bedenken zu ihm: „Es kommen da einige Asketen und Brahmanen, die lassen bloß ihren eigenen Glauben leuchten und glänzen, aber den Glauben anderer beschimpfen, schmähen, verachten und verwerfen sie. Andere kommen und stellen ebenfalls ähnliche Behauptungen auf. Deswegen sind wir im Zweifel, wer wohl Wahres, und wer Falsches lehrt.“3

Kritisches Hinterfragen

Wem sind nicht schon ähnliche Zweifel gekommen, wenn er unterschiedlichen Yoga- und Meditationslehrern aus verschiedenen Traditionen und Kulturen zugehört hat … speziell wenn es sich dabei um alte Hasen, erfahrene Profis oder fanatische Anhänger handelt? Selbst wenn Vertrauen und Hingabe (Saddha) im Buddhismus und in anderen Religionen als wichtige Voraussetzung für spirituellen Fortschritt gelten, empfiehlt der Buddha hier, dass kritisches Hinterfragen ebenfalls wichtig sei:

„Geht nicht nach gehörten Aussagen, nicht nach Tradition, nicht nach allgemeiner Meinung, nicht nach überlieferten Schriften, nicht nach logischen Rückschlüssen, nicht nach überlegten Philosophien, nicht nach Wahrscheinlichkeiten und nicht nach der Autorität eures Meisters.“

Einst galt es als unzweifelhafte Tatsache, dass Gott die scheibenartige Erde mit all ihren Lebewesen und mit dem Mensch als Krönung in sieben Tagen erschaffen hat. Nur weil autoritäre Gelehrte und charismatische Meister bestimmte Behauptungen aufstellen, müssen diese noch lange nicht wahr sein. Wie viele zweifelhafte Aussagen hören wir auch heute in den Nachrichten, den Kirchen, beim Yoga und beim Meditieren – ohne sie zu hinterfragen? Werden falsche Behauptungen wahrer, wenn mehr Mitbürger, Gläubige oder Yogis daran glauben? Dieses menschliche Phänomen kann man auch „Massenhypnose“ oder „Intersubjektivität“ nennen.

Unglaubwürdige Traditionen

Wie alt muss ein Statement sein, damit es auf uns glaubwürdig wirkt? Nicht selten werden auch im Yoga und Buddhismus zweifelhafte Ansichten und Praktiken mit dem Zauberwort Parampar4 rechtfertigt. Tradition ist bis heute eines der wichtigsten religiösen Totschlagargumente. Denn wie könnte etwas, das vor Jahrhunderten in heiligen Schriften niedergeschrieben und seitdem praktiziert wurde, nicht der Wahrheit entsprechen? Aus diesem Grund werden bis zum heutigen Tag der katholische Priesterberuf und die buddhistischen Orden von Männern dominiert. Und nicht viel anders sah es in der Yogaszene aus, bevor sie Anfang des 20. Jahrhunderts im Westen populär wurde.5

Grenzen des Verstandes

Wie stolz sind wir im Westen auf unsere logischen und philosophischen Herangehensweisen. Aber wie kann beispielsweise eine Wahrheit, die jenseits von Zeit und Raum liegt, mit unserem begrenzten Verstand begriffen werden? Sind wir nicht beispielsweise in jeder Nacht felsenfest davon überzeugt, dass diese Traumwelt tatsächlich existiert? Erst beim Erwachen müssen wir uns eingestehen, dass alles nur ein unwirkliches Hirngespinst war. Vielleicht ist diese materielle Welt eine ähnliche Illusion (Maya). Robert Adams sagt: „Nur wenn du dich völlig leer gemacht hast, wird sich deine wahre Natur zeigen. Aber solange du mit wunderbaren Klischees gefüllt bist, mit herrlichen Sprüchen aus Schriften und Erinnerungen an das, was du einmal gelesen hast, kannst du nicht weiterkommen. Denn all das kommt vom Geist, und der Geist hält dich davon ab, völlig frei zu werden.“6

Leidensursache erkennen

Nach dem kritischen Infragestellen gibt der Buddha den Kalamern einen Ratschlag, der für jeden spirituell Suchenden – damals wie heute – relevant ist: „Wenn ihr für euch selbst wisst: ‚Diese Aussagen und Qualitäten (dhamma) sind unheilsam (akusala), tadelnswert, werden von den Weisen kritisiert, und führen, angenommen und umgesetzt, zu Unheil und Leid (duhkha)‘ – dann solltet Ihr diese aufgeben.“

Alles, was aus Gier (lobha), Hass (dosa), Unwissenheit und Verblendung (moha) gedacht, gesagt und gemacht wird, bedingt unethische Handlungen und leidhafte Konsequenzen. Man tötet, stiehlt, begeht sexuellen Missbrauch, lügt und drängt andere dazu, sich ebenso zu verhalten. Da dies bei einem selbst und bei anderen zu Unheil und Leiden führt, sollte man Abstand von Lehrern und Lehren nehmen, die solche Einstellungen gutheißen.

Unethische Meister und blinde Anhängerschaft

Auch wenn die genannten ethischen Grundwerte uns selbstverständlich erscheinen, passiert es auch Westlern, dass sie als Anhänger im Angesicht eines Gurus oder einer Tradition ihren gesunden Menschenverstand ausschalten und jeglicher Anweisung blind folgen. Man könnte an dieser Stelle einige Beispiele anführen. Repräsentativ für die unzähligen vergangenen und gegenwärtigen Missbrauchsfälle möchte ich hier aus einer Botschaft zitieren, die ehemalige Anhänger ihrem Meister im letzten Jahr geschrieben haben:

„Dieser Brief bringt unsere Forderung zum Ausdruck, dein unethisches und unmoralisches Verhalten zu beenden. Dein öffentliches Auftreten ist das des Weisen, des Freundlichen, des Humorvollen, des Warmherzigen, voll des Mitgefühls; dein privates Verhalten aber, deine Art, wie du dich hinter der Bühne zeigst, sind zutiefst verstörend und verunsichernd. […] Unsere wichtigsten Sorgen sind:

Dein physischer, emotionaler und psychischer Missbrauch von Schülerinnen und Schülern. Deine sexuellen Vergehen an Schülerinnen und Schülern. Dein unersättlich verschwenderischer und genusssüchtiger Lebensstil. Handlungen von deiner Seite, die unsere Wertschätzung für die Dharmapraxis vergiftet haben.“7

Diesbezüglich schrieb Arthur Osborne schon in den 1960er Jahren: „Sich einem Guru hinzugeben, der die Laster von Scheinheiligkeit, Arroganz oder andere Manifestationen des Egos noch in sich trägt, ist so dumm wie eine Frau, die einen Mann heiratet, der Tuberkulose hat. Die Chance, dabei infiziert zu werden, ist sehr hoch.“8

Manche enttäuschenden Erkenntnisse reifen erst mit der Zeit. So brauchte ich zweieinhalb Jahre lang, bis ich als junger, naiver buddhistischer Mönch irgendwann erkannte, dass mein idealisierter Meister in Thailand doch nicht so erleuchtet war, wie er sich präsentierte und wie alle um ihn herum glaubten.

Auch wenn das im Osten bis heute gepflegte Meister-Schüler-Verhältnis im Westen meist wenig Bedeutung hat, ist unreflektierter Gehorsam bei uns nichts Unbekanntes. Viele Verletzungen im Yoga passieren nur deswegen, weil den Anweisungen eines Lehrers mit zu wenig Erfahrung oder mit zu viel Ehrgeiz gefolgt wird. Außerdem sollte man die Gefahr nicht unterschätzen, dass man durch extreme Pranayama- und Meditationstechniken, irreführende Philosophien oder falsche Heilsversprechen psychische Schäden davontragen kann.

Welcher Lehre sollen wir folgen?

Am Ende seiner Unterweisung kommt der Buddha zu folgendem Umkehrschluss: „Wenn ihr für euch selbst wisst: ‚Diese Aussagen und Qualitäten sind heilsam (kusala), lobenswert, werden von den Weisen empfohlen und führen, angenommen und umgesetzt, zu Heil und Glück (sukha) – dann solltet ihr diese entfalten und darin verweilen.“

Da wir leider nicht immer auf die eigenen Qualitäten von Güte und Weisheit zurückgreifen können, kann folgende Fragestellung hilfreich sein: „Wie hätte ein weiser, mitfühlender Meister wie Jesus, Buddha oder Krishna in dieser Situation reagiert, oder was hätte er mir empfohlen?“

Wenn wir uns diese Fragen und Erkenntnissen immer wieder zu Herzen nehmen und reflektieren, werden wir keinen abwegigen Lehren und Traditionen mehr nachlaufen, egal ob diese Heilsversprechen, „Crazy Wisdom“, Glück oder Erleuchtung versprechen.

