Stresssystem und Immunsystem

Immunsystem und Stresssystem – zwei Systeme im Einklang für unser Überleben – warum Regulation des Immunsystems auch Regulation des Stresssystems bedeutet … und umgekehrt!

Die gute Nachricht gleich zu Beginn: Wir können Stress. Und wir können uns verteidigen, wenn wir müssen. Diese Fähigkeiten unseres Körpers und unserer Psyche genauer zu betrachten lohnt sich, denn an diesem Beispiel des perfekten Zusammenspiels zweier Systeme, des Stresssystems und des Immunsystems, zeigt sich unsere faszinierende Physiologie in Perfektion.

„Ich bin so im Stress!“

Was wir so schnell genervt im Alltag vor uns hinsagen, wird dem System in unserem Körper, welches uns hilft, auf Veränderungen zu reagieren, einfach nicht gerecht. Das Stresssystem hält uns am Leben, und es lässt uns wachsam sein, mit dem Ziel, Gefahren zu vermeiden. Bei höheren Anforderungen steigert es einfach unsere Leistungsfähigkeit.

Ist Stress immer gleich Stress?

Stress wird von uns Menschen fast immer negativ belegt. Wenn man ihn aber aus Sicht der Physiologie betrachtet, ist er zunächst mal eine Abweichung von der Homöostase (Gleichgewichtszustand), das heißt irgendwo im oder um den Körper ist eine Veränderung aufgetreten, und das System muss wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Dazu wird mehr Energie benötigt als sonst, und daher wird das Stresssystem aktiv, um die Energie entsprechend umzuverteilen und den Zustand des Ungleichgewichts am Ende wieder auszugleichen oder auf einem neuen Niveau anzupassen (Allostase). Stress kann uns also auch stärker machen.

Wenn es ums Überleben geht

Man muss sich das wie folgt vorstellen: Unsere Sinnesorgane nehmen ein Signal wahr, zum Beispiel am Morgen das Tageslicht oder, meist etwas unangenehmer, den Wecker. Unser Stresssystem wird aktiv, um aus dem Ruhezustand in den Wachzustand zu kommen. So einfach ist das. Alle Prozesse, die ablaufen, während wir schlafen, und die Energie verbrauchen, werden zurückgefahren, damit die Energie für unseren Tag mit seinen Herausforderungen zur Verfügung steht. Und das geht jeden Tag so. Natürlich auch und umso mehr, wenn irgendwo eine Bedrohung für uns auftaucht.

Der Einfachheit halber kann man sich vorstellen, einem Löwen zu begegnen. In einer solchen Situation geht es ums Überleben und nichts anderes, dementsprechend wird unser Gehirn schnell reagieren, und das, ohne den aktiv denkenden Teil, das Großhirn, zu befragen. Es geschieht unbewusst über das vegetative Nervensystem.

Wie schon erwähnt, geht es darum, dass Energie für Flucht oder Kampf benötigt wird, und die sollte an den richtigen Orten, also Herz, Bronchien und Muskulatur, zur Verfügung stehen. Das macht das Hormon Noradrenalin, das heißt, der Herzschlag wird kräftiger und schneller, der Blutdruck steigt, die große Muskulatur wird besser durchblutet, der Blutzuckerspiegel wird erhöht, und die Pupillen werden geweitet. Da es möglich ist – vielleicht sogar wahrscheinlich –, dass man sich bei Flucht oder Kampf mit dem Löwen verletzt, wird an dieser Stelle auch das Immunsystem vorgewarnt und ein kleines bisschen aktiviert.

Gleichzeitig werden die akut weniger wichtigen Prozesse heruntergefahren. Wer muss im Anblick eines Löwen schon verdauen, sich fortpflanzen oder den Körper entgiften? Es geht schließlich ums Überleben! Kein Problem, denn die akute Stressreaktion dauert nur zehn bis zwanzig Minuten – danach sollte das Problem ja gelöst sein. So oder so.

Danach kommt eine zweite Kaskade der Stressreaktion in Gang, gesteuert vom Hormon Cortisol, dem „Stresshormon“, wobei der bessere Name „Lebenshormon“ wäre. Es dirigiert die Stressantwort in die richtigen Bahnen und bringt sie dann wieder geordnet zu Ende. Wenn der Cortisolspiegel eine gewisse Höhe erreicht, gibt es eine negative Rückkopplung, und die ganze Aufregung ist vorbei.

Moderner Stress?

Ja, so sollte es sein. Was aber, wenn der Löwe gar kein Löwe ist, sondern Ärger auf der Arbeit, Streit im Privatleben, eine Hypothek, die einen belastet?

Wenn diese beiden Systeme ständig um die Energie konkurrieren und nicht im Einklang miteinander agieren, entstehen beste Voraussetzung für die Entwicklung von chronischen Erkrankungen.

Kurz gesagt: Dann ist es nach zwanzig Minuten naturgemäß noch nicht vorbei. Dann spricht man von chronischem Stress. Das Problem ist: Die Stressreaktion bleibt immer die gleiche. Sie wird nur immer wieder von vorne ausgelöst, und die negative Rückkopplung wird schwächer, das heißt, der ganze Kreis dreht sich wieder und wieder.

Und was ist mit den anderen Prozessen und den Organen, die beim Anblick des Löwen nicht so wichtig waren? Ja, auch die werden langfristig eingeschränkt, es geht ja sozusagen immer noch ums Überleben. Zu diesen Organen gehört beispielsweise auch die kleine Muskulatur, die die Wirbelsäule stützt. Die wird dann einfach weniger gut durchblutet. Hormone, wie die der Schilddrüse oder auch der Geschlechtsorgane, werden weniger produziert und ausgeschüttet. Die Darmwand wird weniger gut durchblutet, und die Regeneration der Zellen verlangsamt. Und zu guter Letzt wird auch unser Kurzzeitgedächtnis vernachlässigt, und das Immunsystem erfährt eine ordentliche Dämpfung.1

Wenn das Immunsystem egoistisch wird

Ja, wie ist das mit dem Immunsystem? Eigentlich sollte es so sein, dass das Stresssystem tagsüber aktiv ist und das Immunsystem nachts. Fairer Deal. Wenn aber nachts nicht geschlafen wird, sondern negative Gedanken im Gehirn ihre Runden drehen, bleibt das Stresssystem sogar dann noch aktiv. Wenn es aber das Immunsystem ist, das dauerhaft aktiv ist und zu viel Energie abzapft, sind wir auf einmal viel schlechter in der Lage, mit Stress fertig zu werden.

Das Immunsystem ist ähnlich dem Stresssystem kein einzelnes Organ, sondern ein Organkomplex aus Organen wie den Rachenmandeln, der Milz und den Lymphknoten und einer Armada an Zellen und Körperflüssigkeiten, die über den ganzen Körper verteilt werden können, wenn nötig. Und dazu gehören auch noch die so genannten äußeren Barrieren. Das macht es oft so schwierig, zu erfassen, warum etwas „gut fürs Immunsystem“ ist.

Jeder ist seine eigene Burg

Man muss sich das vorstellen wie in einer Burg. Der Burggraben und die Burgmauern, die jeden Fremden davon abhalten, überhaupt nur in die Nähe des Burginneren zu kommen, stellen sozusagen die erste Verteidigungslinie dar. Das entspricht bei Menschen der Gesamtheit an Haut und Schleimhäuten, die unseren Körper nach außen und von der Umwelt abgrenzen. Dazu gehören auch die Schleimhäute des Verdauungstraktes und der Bronchien – obwohl sie sich faktisch im Inneren des Körpers befinden, sind sie doch eine Kontaktfläche zur Umwelt.

Die zweite Verteidigungslinie sind die Wachen, die auf der Burgmauer patrouillieren und sich mit verschiedenen Waffen zur Wehr setzen, falls es zu einem Angriff kommt. Das entspricht einer Reihe von Immunzellen, wie zum Beispiel den natürlichen Killerzellen. Die dritte Verteidigungslinie, sozusagen die Spezialeinheiten, warten in den Kasernen, den lymphatischen Organen, auf ihren Einsatz und werden nur gerufen, wenn es ihren speziellen Einsatz benötigt. Das sind unsere T- und B-Zellen im Körper, die gezielt Viren und Bakterien eliminieren können.

Das Gute an diesem System aus drei Verteidigungslinien ist, dass der Körper für die Abwehr über die Barrieren so gut wie keine Energie verbraucht. Sie sind einfach da, und keiner kann sie überqueren. Sobald Immunzellen ins Spiel kommen, wird deutlich mehr Energie benötigt.

Entzündung ist teuer

So wie bei einer Mauer Steine bröckeln können oder der Wassergraben austrocknen kann, so können auch Haut und Schleimhaut rissig werden oder austrocknen. In diesem Fall sind sie nicht mehr dicht, und Erreger können in den Körper eindringen und werden dort von Immunzellen abgewehrt. Das heißt also nicht unbedingt, dass man sofort krank wird, es heißt aber auf jeden Fall, dass das Immunsystem dauerhaft mehr Energie verbraucht, als es das normalerweise in der Ruhe tun würde. Es produziert nämlich eine ständige Entzündungsreaktion im Körper. Und diese entzündlichen Prozesse kosten Energie.

Viel Energie.

Das macht sich wieder mal dort zuerst bemerkbar, wo es nicht direkt ums Überleben geht.

Und da kommt unser Stresssystem wieder ins Spiel. Wenn diese beiden Systeme ständig um die Energie konkurrieren und nicht im Einklang miteinander agieren, entstehen beste Voraussetzung für die Entwicklung von chronischen Erkrankungen, und so ist es auch in zahlreichen Studien dargelegt worden.2 Je nachdem, welches System im Kampf um die Energie die Oberhand hat, können sich unterschiedliche Krankheitsbilder entwickeln.

Eine weitere gute Nachricht erfolgt nun zum Ende hin. Wenn man weiß, wie, kann man sich um seine eigene Burg kümmern. Und das ist viel einfacher, als es scheint. Denn Regulation des Immunsystems bedeutet Regulation des Stresssystems, und Regulation des Stresssystems bedeutet Regulation des Immunsystems. Es ist also gar nicht so entscheidend, an welcher Stelle man beginnt, sondern nur, dass man beginnt.

Resilienz darf Spaß machen

Interessanterweise sind es vor allem die Reize, die wir Menschen aus der Evolution kennen, die sowohl stärkend und regulierend auf das Immunsystem als auch auf das Stresssystem wirken: Hitze, Kälte, Bewegung, Hunger, Durst, sekundäre Pflanzenstoffe, Atmung, Berührung. Wenn unser Körper diese Reize wirklich spüren darf, über Wärmetherapie, Eisbäder, Bewegungseinheiten, intermittierendes Fasten und Trinken, wertvolle Nahrung, Atemübungen und intensive Berührungen, werden die Systeme reguliert, und Regeneration darf einsetzen. Denn dann wird die natürliche Umgebung zur täglichen Medizin. Wenn sich dann etwas findet, das dazu noch Freude bereitet, sind die ersten Schritte in Richtung Heilung und Selbstwirksamkeit getan. Denn das zeigen die Studien auch: Herzhaftes Lachen stärkt das Immunsystem direkt und reduziert Stress. Genauso verhält es sich mit Singen, Tanzen, Musik hören.3 Zusammen sein, lachen, sich umarmen, das ist vielleicht das Einfachste und Effektivste, was man für seine Gesundheit tun kann.

Eine einfache Atemübung (Kastenatmung):

4 Sekunden einatmen, 4 Sekunden Pause, 4 Sekunden ausatmen, 4 Sekunden Pause, wie die vier Kanten eines Kastens. Für eine höhere Wirkung kann die Ausatemphase noch etwas verlängert werden. Das aktiviert den parasympathischen Zustand, in dem Heilung und Regeneration erfolgen dürfen.

