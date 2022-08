Sieben Qualitäten für die Meditation

Sieben grundlegende Qualitäten zur spirituellen Entfaltung – und wie sie dich darin unterstützen können, mit deiner inneren Wahrheit in Kontakt zu kommen.

Es gibt Melodien, es gibt Worte, es gibt Bilder, es gibt Gesänge, die nur in uns, in unserer Seele schlummern, und es ist die zentrale Aufgabe unseres Lebens, sie auszusagen und auszusingen. Einzig zu diesem Zweck sind wir gemacht; und keine Aufgabe ist wichtiger, als herauszufinden, welch ein Reichtum in

uns liegt.

Eugen Drewermann

Wie alles im Leben kann man auch den spirituellen Weg und die Meditation in sehr enge Bahnen lenken, wenn sie sich stark an bestimmten Vorstellungen, Traditionen und Autoritäten orientieren. Dadurch wird die Wahrnehmung von sich und der Welt nicht unbedingt weiter und leichter. Durch einige solcher Lebensschulen bin ich selbst gegangen – so lange, bis mir klar wurde, dass Spiritualität mit besonderen Tugenden zu tun hat, die von innen kommen und uns freier machen.

Folgende Qualitäten können eine hilfreiche Stütze sein, damit wir uns in der Meditation und im Leben nicht zunehmend verwickeln, sondern uns entwickeln. Wenn ich mit mir im richtigen Kontakt bin, kann ich oft schon bei einzelnen Schritten spüren, ob sich etwas stimmiger anfühlt oder nicht.

Offenheit und Gelassenheit

Da Meditation oft mit Konzentration gleichgesetzt ist, wird diese erste und grundlegende Qualität leicht übersehen. Natürlich ist es wichtig, zunächst einen gewissen Fokus aufzubauen, wenn ich mit dem üblichen mentalen Tohuwabohu konfrontiert werde. Aber wenn die rajasische Energie am Abklingen ist, dann kann es sehr heilsam sein, wenn ich mich aus dieser künstlichen Enge wieder löse, anstatt zu versuchen, andere potenzielle Phänomene im Bewusstseinsfeld mit Anstrengung auszuklammern.

Offenheit hat mit Gelassenheit zu tun, das heißt, mit der Fähigkeit, dass ich das zulasse, was gerade entsteht, und das loslassen kann, was gerade vergeht. Dabei ist die wertfreie Betrachtung ein wesentlicher Faktor, egal ob ich etwas in mir oder auch außerhalb von mir als angenehm, schön oder stimmig wahrnehme oder als unangenehm, schrecklich oder unpassend. Auf die meditative Praxis bezogen kann dies beispielsweise bedeuten, dass ich mit einer sattvischen Geisteshaltung sogar eine störende Unruhe oder eine einschläfernde Trägheit willkommen heiße und mit Neugier betrachte.

Wenn ich zusätzlich auch noch den Blickwinkel verändere und gewohnte und naheliegende Erfahrungen wie Körperempfinden, Gedanken oder Gefühle nicht mehr persönlich nehme, dann kann mir das eine ganz neue Sichtweise auf mich und die Welt eröffnen. So wird im Buddhismus die Samatha-Meditation, die die Konzentration und Beruhigung des Geistes zum Ziel hat, nur als Vorrausetzung für Vipassana gesehen, bei der es genau um diese tiefen transformierenden Erkenntnisse geht, die als Ausweg aus dem Leid (Dukkha) gesehen werden.

Wenn mir diese Offenheit und Gelassenheit im geschützten Rahmen der Meditation gelingen, dann stehen die Chancen gut, dass mir Ähnliches auch in den wilden Gewässern des Lebens gelingt, sei es gegenüber bestimmten Mitmenschen oder in eigenartigen Lebensumständen. Hindernisse in der Meditation und im Alltag sehe ich dann nicht mehr als Problem, sondern als Gradmesser für meinen spirituellen Fortschritt. Denn wie heißt es so schön: „Schiffe sind im Hafen am sichersten, aber dafür sind sie nicht gebaut!“

Vertrauen und Dankbarkeit

Der Buddha nennt Zweifel als das letzte von fünf Meditationshindernissen (Nivaranas), und Vertrauen als erste von fünf Meditationskräften (Indriyas). Jeder Mensch trägt unterschiedlich große Päckchen an Skepsis und Vertrauen mit sich. Diese Verschiedenheit lässt sich durch Charakter, Erziehung und Erfahrungen – speziell in der Kindheit – erklären. Beide brauche ich bis zu einem gewissen Maße, um gut durch den Ozean des Lebens steuern zu können. Dabei kann permanentes Misstrauen genauso hinderlich sein wie blinder Glaube.

Die Qualität von Bhakti und Hingabe an etwas Größeres – größer als mein Ego und meine Vorstellungskraft – kann in Krisenzeiten und bei Katastrophen eine heilsame Zuflucht und ein kraftvoller Ausgangspunkt sein. Die menschliche Geschichte, Religionen, Mythen und Märchen sind voller Beispiele, wie Glaube geistige, und damit auch materielle Berge versetzen kann.

Ein heilsames Vertrauen bedingt Demut und Dankbarkeit für all das, was das Leben und dieser Augenblick mir schenken. Im Englischen Wort present kommt diese Synthese von Gegenwart und Geschenk unmissverständlich zum Ausdruck. Jene Hindernisse und Gräben, die ich vielleicht gerade am meisten verfluche, sind vielleicht mein wichtigstes Sprungbrett für eine glücklichere Zukunft.

Vielleicht gelingt es mir das nächste Mal, wenn mich eine Emotion im Griff hat, kurz innezuhalten und an fünf Dinge zu denken, für die ich dankbar sein kann. Beispielsweise könnte das die warme Wohnung sein, der volle Kühlschrank, die glückliche Beziehung, der sichere Arbeitsplatz, die gute Gesundheit … denn nichts davon ist selbstverständlich, und viele können nur davon träumen, solche Schätze zu genießen.

Nicht-Wissen

Wir im Westen werden von Kindheitstagen an so erzogen, dass eine der höchsten Tugenden im Leben Wissen ist. Je mehr ich weiß und je gebildeter ich bin, desto mehr fühlt sich mein Ego auf festem Boden. Verstehen und Definieren sind eine wichtige Orientierungshilfe und geben Sicherheit im Leben. Allerdings gehen meine Spontaneität, Leichtigkeit und Lebensfreude verloren, wenn ich versuche, alles nur durch den Verstand zu begreifen. Die glücklichsten und erhabensten Momente spielen sich nicht im Kopf, sondern im Herzen ab. Doch meine Vorstellungen verstellen mir die Sicht auf diesen einzigartigen Lebensmoment.

Verwirrung im Leben und auf dem spirituellen Weg bedeutet, dass das Alte und das Gewohnte keine Gültigkeit mehr haben, und das Neue und Stimmige noch nicht in der Gegenwart angekommen ist. Dieser Zustand ist kein Missgeschick, sondern gehört zu jeder natürlichen Entfaltung dazu. Manche Menschen bevorzugen es eher, innerhalb der bekannten – aber unangenehmen – Grenzen zu verweilen, als den Schritt über die unsichere Schwelle in die potenzielle Freiheit zu wagen.

Deswegen ist Nicht-Wissen in der östlichen Philosophie so eine wichtige und unersetzliche Qualität. Um sich einer tieferen Wahrheit zu öffnen, muss ich meinen Verstand, mein Wissen und meine Meinungen hinter mir lassen können. Erst dann werden sich mir Erfahrungen erschließen, die ich nicht vorhersehen kann; und manche davon werde ich niemals verstehen. Kann ich mich diesem undefinierten Neuen überlassen, ohne es in Worte zu fassen und ohne mich sogleich wieder in die definierbare Gewohnheit zu flüchten?

Gott, Seele, Selbst, Brahman, Atman, Sein, Existenz, Herz, Leben, Tod, Glück und sogar das Wunder eines einzigen Gänseblümchens: In dem Moment, da ich versuche, solche Erfahrungen mit Worten zu definieren und einzugrenzen, entferne ich mich von deren tieferer Bedeutung. Ich kann die Essenz davon nur mit Demut erahnen, aber nie mit meinem Verstand begreifen. Dies meint Saint-Exupérys kleiner Prinz, als er sagt: „Man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar“.

Wenn ich das nächste Mal bei der Meditation, in der Natur oder sonst im Leben etwas Besonderes erlebe, dann kann ich versuchen, meine Aufmerksamkeit ganz auf das „Wie“ zu lenken – Wie fühlt es sich an? Wie berührt es mich? Wie verändert es sich? –, um dadurch ganz im unmittelbaren Augenblick und im unvorhersehbaren Seelenfluss zu bleiben. Dabei versuche ich, die gewohnten „Warums“ und „Wofürs“ beiseitezulassen, die mich in die illusorische Vergangenheit und Zukunft verwickeln und aus der Gegenwart in den Kopf bringen.

Liebe und Mut zur Wahrheit

„Wahr“ und „richtig“ sind in unserer Gesellschaft – mit ihrer dualistischen Ausdrucksweise und Beweisführung – vorbelastete Begriffe. „Wahr“ kann aber auch als Echtheit, Richtigkeit, Reinheit oder als Authentizität einer Sache, einer Handlung oder einer Person verstanden werden. Diese Form von subjektiver Wahrheit hat nichts mit wissenschaftlicher und zahlenbasierter Beweisbarkeit zu tun, die manchmal in kaum überwindbaren Grabenkämpfen endet, wie wir sie in dieser Zeit zunehmend beobachten können.

Dazu schreibt Charles Eisenstein in seinem Buch Wut Mut Liebe!: „Innerhalb ihrer jeweiligen Medienblasen und Echokammern in den sozialen Medien wird jede Seite zunehmend überzeugter von der eigenen Tugendhaftigkeit und der Schlechtigkeit der anderen. So führen beide Seiten ein archetypisches Drama auf, Krieg genannt, und folgen der uralten Annahme, dass der Schlüssel der Lösung jedes Problems der Sieg über einen Feind sei.“ Für diese bekannte Problematik schlägt Rumi eine geniale und deeskalierende Lösung vor: „Jenseits von richtig und falsch liegt ein Ort. Dort können wir uns begegnen.“

Ramana Maharshi sagt: „Nimm die richtige Perspektive ein, denn die Welt entspricht deiner Perspektive.“ Was er damit meint, hat ebenfalls nichts mit einer spaltenden Denkweise von „richtig“ und „gut“ im Gegensatz zu „falsch“ und „schlecht“ zu tun, sondern mit jener sattvischen, ganzheitlichen und heilsamen Geisteshaltung, die voller Erkenntnis, Vertrauen, Liebe, Toleranz, Demut, Dankbarkeit und Selbstbewusstsein ist. Sind wir dagegen ängstlich, dann werden wir überall dem begegnen, was uns Angst macht. Und gehen wir genervt durchs Leben, dann ist der Tag voller Menschen, Meinungen und Situationen, die uns stören oder sogar wütend machen.

Liebe zur Wahrheit bedeutet nicht nur, „nach bestem Wissen“, sondern auch „nach bestem Gewissen“ Entscheidungen zu treffen. Es geht dabei um eine fein abgestimmte Synthese von Kopf und Herz. Habe ich tatsächlich die Neugier, Muße und Geduld, herauszufinden, was überhaupt meine innere Wahrheit im Moment und in diesem Leben ist? Und zwar trotz – oder jenseits – all der familiären, gesellschaftlichen, traditionellen und religiösen Normen, in denen ich lebe? Habe ich den Mut, die Kraft, die Freude, die Offenheit und die Flexibilität, meiner subjektiven Wahrheit einen entsprechenden Ausdruck zu verleihen? Und habe ich auch die Empathie, das Verständnis, das Mitgefühl und Interesse, die subjektive Wahrheit und Ausdrucksweise anderer Mitmenschen wahrzunehmen und ihre Einzigartigkeit zu akzeptieren?

Wenn ich das nächste Mal meditiere oder mein Kopfkino aus einer inneren Entspanntheit betrachte, dann kann ich versuchen, auch hier mit Liebe und Mut meine unterschiedlichsten Wahrheiten zu beobachten, die sich in einer Myriade von Stimmen, Argumenten, Gefühlen, Emotionen und Körperempfindungen zum Ausdruck bringen. Kann ich mich dabei so weit zurücklehnen, dass ich all diese Phänomene nicht persönlich nehme und nicht alles glaube, was ich denke? Diese innere Haltung kann mir die Tür zu einer Wahrheit öffnen, die darauf hinweist, dass ich letztendlich mehr bin als meine Gedanken, meine Gefühle und mein Körper. In diesem Sinne sagt Nisagaradatta Maharaj: „Wenn ich erkenne, dass ich Alles bin, das ist Liebe; wenn ich erkenne, dass ich Nichts bin, das ist Weisheit. Und zwischen diesen beiden fließt mein Leben.