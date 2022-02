Meditation ist im Trend: Immer mehr Menschen trauen sich aufs Kissen. Dabei ist es gut zu wissen, dass wir uns und unsere Vorlieben immer mitnehmen.

Vor einigen Wochen traf ich Marie-Louise, eine Bekannte von mir. Sie erzählte mir, dass sie im Winter in Burma in einem Kloster gewesen war. Sie meinte, die Energie dort hätte sie umgehauen. Und während der Meditation hätte sie so tiefe Erfahrungen gemacht, dass sie die ganze Zeit entweder nur weinen musste oder total glücklich war. Das, was sie erlebt hat, so erzählte sie weiter, sei so tief und so berührend gewesen, dass sie nach ihrer Rückkehr mehrere Wochen gebraucht hätte, um wieder ganz in ihrem Körper anzukommen.

Diese Bekannte erzählte mir ähnliche Geschichten von ihrem Aufenthalt in einem indischen Ashram, einem Yogaretreat auf Bali und einer Meditationswoche in Griechenland. Die Erfahrungen, die sie während dieser Auszeiten machte, waren – wie sie immer wieder betonte – stets sehr tief. Ihr Mann, der dabei war, als sie mir von ihren Erfahrungen erzählte, schaute sie dabei mit großer Bewunderung an und sagte: „So tief komme ich nie in die Meditation!“

Übrigens: Marie-Louise zählt zu den Menschen, die sich sehr schwertun, ganz in ihrem Körper und bei sich selbst anzukommen. Und wenn in ihrem Alltag nicht immer etwas los ist und nicht immer jemand da ist, der sie als Yogalehrerin bewundert, hat sie das Gefühl, ein bisschen vom Leben abgeschnitten zu sein.

Worum geht es?

Menschen mit scheinbar „tiefen“ Erfahrungen können andere Seminarteilnehmer beeindrucken und Außenstehenden das Gefühl vermitteln, dass sie auf ihrem spirituellen Weg bereits weit fortgeschritten sind, weil sie so viel erleben. Aber sind Lichterscheinungen, Farben, Formen, außerkörperliche Erfahrungen, Hellsichtigkeit oder andere Erfahrungen wirklich das Ziel der Meditation? Oder handelt es sich dabei einfach nur um die Tendenz, sich von Phänomenen des Geistes und anderen Erscheinungen ablenken zu lassen?! Schließlich heißt es im Yogasutra, dass im Zustand des Yoga (den ich hier mit Meditation gleichsetze) die Aktivitäten des Geistes zur Ruhe kommen.

Der amerikanische Meditationslehrer Jack Kornfield erzählt hierzu gerne folgende Geschichte: Sein Lehrer, der buddhistische Mönch Ajahn Chah, hatte viele spirituelle Erfahrungen wie Lichterscheinungen, Kundalini-Erweckungen etc. Er ging zu seinem Lehrer und erzählte ihm voller Stolz davon. Der aber zeigte sich ziemlich unbeeindruckt und meinte nur: „Du richtest deine Aufmerksamkeit immer noch auf das Falsche.“ Danach begann der Ajahn Chah sich auf das reine Gewahrsein auszurichten, und seine Praxis veränderte sich grundlegend.

Sensationshunger stillen

Marie-Louise ist nicht die einzige Person, die in der Meditation viel erlebt. Ein Freund von mir begann vor vier Jahren mit Meditation. Er erzählte mir immer wieder, dass während der Meditationen Gold seine Wirbelsäule herauf- und herunterfloss, weißes Licht seinen Schädel erstrahlen ließ und er viele weitere Licht- und Wesenserscheinungen hatte. Er ist sehr stolz darauf. Phasen, in denen nichts passiert, findet er hingegen eher langweilig. Ja, in solchen Situationen hat er immer noch das Gefühl, etwas falsch zu machen oder in seinem Fortschritt zu stagnieren. Je mehr in einer Meditation passiert, umso lebendiger fühlt er sich.

Nichts gegen solche Erfahrungen. Sie können uns verdeutlichen, dass wir viel mehr sind als unser materieller Körper. Sie zeigen uns unsere feinstofflichen Energien, bringen uns mit Wesen und Welten in Kontakt, die für unser Auge nicht sichtbar sind, und machen uns deutlich, wie komplex wir sind. Aber sich von ihnen beeindrucken zu lassen und sich daran festzuhalten, bzw. das ganze Augenmerk darauf zu halten und sie als Hinweis für spirituellen Fortschritt zu sehen, kann zu einem Hindernis oder einem Stolperstein in der Meditationspraxis werden. Ja, es heißt sogar, dass wir uns von solchen Siddhis, solchen Erscheinungen, nicht beeindrucken lassen sollten, weil es sich dabei einfach nur um Phänomene unseres Geistes handelt. So ließ sich auch Buddha in der Nacht seines Erwachens nicht von den schönsten Frauen und den furchteinflößendsten Armeen abhalten. Ruhig und gelassen blieb er in der Meditation und war lediglich Beobachter des Geschehens.

Wir nehmen uns immer mit

Zum Stolperstein kann der Wunsch nach Sensationen dann werden, wenn wir auch im Alltag immer etwas erleben wollen. Unter diesem inneren Drang stehen wir, wenn wir uns nur dann lebendig fühlen und Ruhe nicht aushalten. Wer also Probleme damit hat, mit sich selbst allein zu sein, oder wem Stille Angst macht, der ist froh über jedes Phänomen, das sich während der Meditation zeigt. Denn wir dürfen eins nicht vergessen: Wir nehmen uns immer mit auf die Matte. Mit all unseren Licht- und Schattenseiten, mit all unseren unbewussten Aspekten, unverarbeiteten Kindheitserfahrungen und Traumata. Mit all unseren Sehnsüchten und Wünschen.

Es gibt Menschen, die einen großen Wunsch nach Anerkennung haben und sich freuen, wenn sie für ihre Yogapraxis oder als Yogalehrer bewundert werden. Solche Menschen sind sehr empfänglich für spektakuläre Erfahrungen während der Meditation. Passiert hingegen nichts oder erfahren sie einmal die Stille, dann kann sich diese Erfahrung für sie sogar eher bedrohlich anfühlen. Manche Menschen spüren sich selbst nur in sehr intensiven Erfahrungen, fühlen sich in Dramen zuhause oder lebendig und werden somit auch in ihrer Meditationspraxis eher nach solchen Erfahrungen suchen. Werden sie hingegen von der Stille überrascht, kann ihn eine solche Erfahrung auch große Angst machen und dazu führen, sich nicht tiefer auf eine Meditationspraxis einzulassen, in der es darum geht, dass der Geist zur Ruhe kommt und wir in die Stille eintauchen.

Sich an die Stille herantasten

Vielleicht magst du an dieser Stelle einen Moment innehalten und dir folgende Fragen stellen. Wenn es dir möglich ist, betrachte dich bei dieser Reflexion wohlwollend und wertfrei. Und mach dir bewusst, dass es keine gute und keine schlechte Meditation, kein „richtig“ und kein „falsch“ gibt. Die Meditation dient uns vielmehr als ein wunderbares Mittel, damit wir uns selbst besser kennenlernen.

Wann fühlst du dich in der Meditation besonders wohl und lebendig?

Wie gut und wie lange hältst du Stille aus?

Macht dir die Stille während der Meditation Angst, oder schätzt und genießt du sie? Oder langweilt es dich eher, wenn nichts passiert?

Wie fühlst du dich körperlich, wenn es ruhig ist und es nichts zu tun gibt?

Hast du das Gefühl, eine „schlechte“ Meditation zu haben, wenn es still in dir wird?

Wie geht es dir, wenn du in deinen Meditationen etwas „Besonderes“ erlebst? Fühlst du dich dann besser?

Wie wichtig ist es dir, dass du von deinem Umfeld im Hinblick auf die Erfahrungen, die

du während der Meditation machst, Anerkennung erfährst?

Nimm dir für diese Reflexion genug Zeit und sei ehrlich, denn sie kann eine große Unterstützung für deine zukünftige Meditationspraxis sein.

Falls du durch die Antworten herausfinden solltest, dass du in deiner Meditation nach spektakulären Erfahrungen suchst: Wie wäre es, wenn du eine Zeitlang ganz bewusst versuchst, dich in der Meditation mit der Stille anzufreunden, um dadurch unabhängiger von Erlebnissen zu werden und zu lernen, mehr in dir zu ruhen?

Sollte dir die Stille schwerfallen, so beginn damit, nur wenige Minuten in Stille zu verweilen. Vielleicht reichen für den Anfang schon zwei, drei Minuten. Taste dich langsam an die Stille heran. Hol dich dort ab, wo du jetzt bist.

Lebendigkeit zulassen

Möglicherweise gehörst du aber auch zu den Menschen, die sich unwohl fühlen, wenn starke Emotionen aufsteigen oder wenn sie körperliche, visuelle oder mentale Wahrnehmungen machen, die ihnen nicht vertraut sind. Menschen mit einer solchen Disposition sehnen sich nach Stille und fühlen sich sichtlich wohler, wenn während der Meditation nicht zu viel Unvorhergesehenes passiert. Viele Meditierende möchten auch um jeden Preis innere Ruhe herstellen und hadern mit dem Gedankenfluss, der diese Ruhe oft durchbricht.

Wenn du zu diesen Menschen gehörst, so halte an dieser Stelle bitte ebenfalls inne und frag dich:

Wie geht es dir mit Erfahrungen, die man nicht

in Worte fassen kann?

Lehnst du sie grundsätzlich ab?

Kannst du Erfahrungen oder Sichtweisen zulassen, die du mit dem Verstand nicht fassen kannst?

Kämpfst du während der Meditation sehr mit deinen Gedanken?

Fällt es dir schwer, Emotionen zuzulassen?

Hast du Angst vor dem, was in dir schlummert?

Bist du froh, wenn mal einen Moment Stille in deinem Kopf herrscht?

Leidest du unter deinen Gedanken, oder kämpfst du damit, dass ein einziger Gedanke dich während einer längeren Meditation quält und dein Geist einfach nicht zur Ruhe kommen will?

Wie wäre es, wenn du bei der nächsten Meditation einen inneren Beobachter installierst und deine Gedanken mit Distanz betrachtest, ohne dich über sie zu ärgern oder dich in ihnen zu verfangen? Beginn auch hier mit wenigen Minuten. Akzeptiere, dass du möglicherweise Zeit brauchst und nichts erzwingen kannst. Und falls du ungewöhnliche Erfahrungen als befremdlich empfindest, versuch beim nächsten Mal, sie dir mit einer gewissen Offenheit anzuschauen.

Hol dich da ab, wo du bist. Lern dich kennen und mach dir bewusst, dass es keine gute und keine schlechte Meditation gibt. Du musst auf dem Kissen nichts Besonderes erleben, nichts Außergewöhnliches sein oder machen. Du darfst einfach da sein und dich wahrnehmen. Meditationen sind eine wunderbare Möglichkeit, uns selbst besser kennen und lieben zu lernen, damit unser Geist früher oder später zur Ruhe kommt, ohne dass wir etwas „machen“.