Selbstliebe als Praxis

Selbstliebe ist unendlich wichtig, doch sie fällt den meisten von uns nicht einfach so zu – vielmehr bedarf sie einer fortwährenden Praxis mit nährenden, achtsamen und liebevollen kleinen Handlungen und Ritualen.

Selbstliebe. Ein kleines Wort mit großer Wirkung und noch mehr Tiefe. Es ist nicht leicht, sich selbst zu lieben. Irgendwie haben wir es nie gelernt in einer Welt, die von „schöner, schneller, glanzvoller, glücklicher“ lebt. Schon der jahrelange Leistungsdruck im Schulsystem, das unseren Wert in Zahlen bestimmt, verhindert, dass wir den Selbstwert im Innen suchen und finden. Denn meistens wird er von Anderen definiert. Vielleicht ist das der Grund, wieso wir ständig die Bestätigung im Außen suchen, sie aber niemals finden. Zumindest nicht ganz. Denn Selbstliebe erfordert einen sanften Blick nach innen, zu uns selbst hin.

Selbstliebe ist eine Praxis. Sie ist ein Gefühl, das wir nähren dürfen, damit es sich in unserem Leben ausbreiten kann; eine Intention, für die wir einen Samen setzen dürfen, damit sie mit viel Achtsamkeit und Hingabe wie eine Pflanze in unser Leben wächst. Selbstliebe ist ein Ritual im Alltag – und gerade für Frauen eine wichtige Entscheidung hin zum eigenen Selbst. Wir können nicht erwarten, dass die Liebe von außen kommt, wenn wir sie nicht zuerst in uns selbst kultivieren. Wie kann uns jemand anders lieben, wenn wir es nicht selbst tun? Der Weg hinein in die Selbstliebe ist mitunter ein langer, steiniger, tiefer und dunkler. Er hat viel mit Selbsterkenntnis zu tun, und mit dem Mut, das Licht dorthin zu werfen, wo der Schatten liegt. Wo wir in unserer Selbstliebe verletzt wurden. Dorthin, wo wir als Kinder nach Liebe riefen, und dieser Ruf nicht gehört wurde. Dorthin, wo unsere selbstsabotierenden und selbstzerstörerischen emotionalen Muster verborgen schlummern und uns daran hindern, in den Raum der Liebe zu treten. Im Yoga tauchen wir dafür in die untersten Chakras: Mula­dhara, Svadhishthana und Manipura. Denn dort liegen die unbewussten Muster, die unser Fühlen, Denken und Handeln beeinflussen. Wir wissen, dass unsere Realität zu 90 % aus dem Stoff geformt ist, den wir dort verborgen halten, und deswegen ist es so essenziell wichtig, den Blick auf das zu richten, was uns wehtut. Auf jenes, das immer wieder hochkommt und Schmerzen bringt. Auf alles, was uns im Außen herausfordert und an unsere Grenzen bringt – denn es ist selten das Außen, das wir verändern müssen, und meistens nur das Innen, das wir bewusst umformen dürfen, wenn wir wollen, dass sich unser Leben verändert.

Auf dem inneren Pfad zur Selbstliebe dürfen wir über den Zaun blicken, der uns fest in unserer Persönlichkeitsstruktur und in den Bildern, die wir von uns selbst haben, eingegrenzt hält. Ego, so nennen es viele. Der Weg zur Selbstliebe ist kein Kurs in 21 Tagen, sondern die Entscheidung dafür, ihn ein ganzes Leben lang zu gehen. Immer tiefer in die Heilung der emotionalen Muster zu tauchen, die uns daran hindern, Atman (das göttliche Selbst) in uns zu küssen und dadurch eine Rückverbindung zum ewig Göttlichen zu vollziehen. Selbstliebe beginnt mit der Bereitschaft, auf dieser Reise alles anzunehmen, wie es ist. Aus der Bewertung und dem Urteil gegenüber dir selbst auszusteigen und zu lernen, mit den schwierigen, schmerzenden Gefühlen zu atmen. Es gibt in dir nichts, das du bekämpfen, anders, besser, schöner, flexibler, stärker machen müsstest. Du bist. Jetzt. Wunderbar. Und auch, wenn es sich manchmal nicht so anfühlt … bist du jetzt. Wunderbar. Und du kannst nur das sein, was du jetzt bist. Du kannst nur lernen, die Person zu lieben, die du jetzt bist – denn es gibt keine andere. Keine andere als die, die du jetzt bist. Dich in allem so anzunehmen, wie du bist, ist der erste Schritt in Richtung Selbstliebe. Kein Widerstand. Kein Kampf. Sondern Hingabe an alles. Mit einer großen Portion guter Atmung. So betreten wir die tantrische Welt der Dinge – und lernen, dass Selbstliebe nicht einfach vom Himmel fällt, sondern eine tägliche Praxis der Achtsamkeit ist.

Selbstliebe bedeutet, alles in deinem Leben zu lieben. Die Siege. Die Niederlagen. Die guten und die nicht so guten Tage. Die Freude und die Trauer. Sie bedeutet, die duale Essenz der Welt, in der wir als Menschen leben und atmen, vollkommen zu akzeptieren, und zu wissen, dass du deinen ganz eigenen Tanz durch dieses Leben hast.

Anzeige





Yoga ist Selbstliebe

Als ganzheitliche Praxis der Selbstverwirklichung kann Yoga dir Wege zu mehr Selbstliebe aufzeigen. Selbstliebe darf eine integrierte Erfahrung deines Körpers werden – denn es wird nicht funktionieren, wenn du deinem Verstand ständig sagst, er soll sich selbst lieben. Der Weg in die Selbstliebe geht über das Fühlen, Erkennen, Spüren, Atmen. Es ist ein Prozess. Kein Knopfdruck. Du musst lernen, zu fühlen, wie sich Selbstliebe anfühlt, emotionale Muster rund um die Liebe zu dir selbst flechten, die die alten Muster der Selbstsabotage ersetzen. Das geht nur über Erfahrung. Lebendig. Fühlbar. Im Körper – damit es dann subtil und langsam, aber sicher in den Geist wandern kann.

Selbstliebe-Rituale für Frauen

Manchmal ist es mit der Selbstliebe nicht so einfach. Besonders dann, wenn das Leben schwierig wird, wir an Grenzen kommen – mit uns selbst und mit anderen Menschen. Wenn uns Dinge passieren, die wir nicht verstehen, oder für die es keinen offensichtlichen Grund gibt. Es ist leicht, dich selbst zu lieben, wenn alles rund läuft, wenn du gesund bist, dich kraftvoll fühlst. Die Zweifel an dir selbst tauchen meistens dann aus dem Keller des Unbewussten auf, wenn das Leben zu stocken scheint und sich deine Kraft versteckt hält. Gerade dann – an den dunklen Tagen des Seins – kannst du einen nährenden Boden für die Selbstliebe in deinem Leben schaffen. Kleine Rituale, nährende Selbstberührungen und ganz viel Innenschau durch eine achtsame Yogapraxis können hier wertvolle Impulse setzen. Nicht nur, weil sie dich stärken und wieder in deine Kraft bringen. Sondern, weil genau diese Handlungen die Liebe zu dir selbst fördern.

Selbstliebe kommt nicht auf Knopfdruck. Sie ist eine Praxis. Täglich. Ohne die Prämisse, die Selbstliebe als Ziel zu erreichen. Sieh stattdessen den Weg dorthin als Ziel.

Selbstliebe-Rituale für Frauen

Yin Yoga eröffnet den Raum der Innenschau. Atmen. Öffnen. Alles befreien, was sich in den Faszien an Emotionen festgesetzt hat und den freien Fluss durchs Leben behindert. Nimm dir Zeit, um in einer Sadhana mit dir selbst einfach mal zu erforschen, was denn so alles im Innen ist und wie du lernen kannst, auch mit den unangenehmen Gefühlen im Körper zu atmen, um dadurch emotionale Muster in dir zu erlösen.

Ölen ist eine jahrtausendealte Praxis aus dem Ayurveda. Wir berühren den Körper mit sinnlich warmen Ölen. Die Haut ist das größte Sinnesorgan und kann durch Berührung einen tiefen Regenerationsprozess des emotionalen Körpers einleiten. Es ist wichtig zu lernen, dass du dich selbst berühren kannst, wenn du Liebe brauchst. Gönn dir ein Badezimmer-Date mit dir selbst.

Erwärme 50 ml Mandelöl oder Kokosöl in einem Wasserbad. Füg ätherische Öle wie Rose, Wilde Orange oder Lavendel hinzu und massiere deinen Körper in kreisenden Bewegungen. Danach kannst du dich in heißes Badewasser legen und dir bei Kerzenlicht selbst ganz viel Ruhe, Trost und Zeit zur Reflexion schenken.

Die Gebärmutter ist das Kraftzentrum der Frau. Dort fühlt sie. Dort denkt sie. Dort ist sie ganz nah an ihrer Intuition und Spiritualität. Doch oft halten wir in der Gebärmutter viel Scham, Schuld und traumatische Erinnerungen fest, die einen Schleier über unsere Selbstliebe legen können. Gerade rund um die Menstruation können Gefühle wie Trauer, Wut, Einsamkeit, Traurigkeit und Selbstzweifel aus der dunklen Höhle der Gebärmutter hochkommen und uns belasten. Anstatt dich durch eine kraftvolle Yogasequenz zu peitschen, weil du dich und deinen Körper „besser“ machen möchtest, ist es heilsam, dich einfach an einen gemütlichen Ort zu setzen und mit dem Puls deiner Gebärmutter zu atmen. Dafür findest du dich in einem Schneidersitz oder Fersensitz ein und legst eine Hand auf das Herz und eine auf den Unterbauch. Du atmest mit dem Herzen ein und schickst die Ausatmung zur Gebärmutter. Beobachte: Welche Gefühle kommen in dir hoch? Was liegt in dir verborgen? Kannst du es mit der Ausatmung gehen lassen? Und dir mit der Einatmung ein liebevolles Lächeln schenken? Dich selbst umarmen, auch wenn du dich jetzt gerade nicht selbst liebst?

Zum Weiterlesen:

Nives Gobo: Mondschön. Ein Kurs in Weiblichkeit, Kösel Verlag, ISBN: 9783 466 346 899