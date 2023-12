Rauhnächte: Wegweiser für das kommende Jahr

Die 12 Nächte „zwischen den Jahren“ sind ganz besondere Nächte. Wenn wir uns in dieser Zeit öffnen, können sie uns als Tor in eine Welt jenseits von Raum und Zeit dienen und uns zeigen, wie das neue Jahr aussehen könnte.

Es gibt wenige Nächte, denen im europäischen Raum so viel Bedeutung zugemessen wird wie den Rauhnächten. Der Ursprung des Wortes „Rauhnacht“ ist umstritten. Eine Deutung geht auf das mittelhochdeutsche Wort rûch, „haarig“, zurück. Gemeint waren damit möglicherweise die Dämonen, die, mit Fell bekleidet, nachts ihr Unwesen trieben. Vielleicht bezieht sich der Begriff aber auch auf die Räucherungen der Ställe, die traditionell durch den Priester oder Hofbauern durchgeführt wurden.

Ihre Wurzeln haben die Rauhnächte in der germanischen und keltischen Tradition. Der germanische Kalender verzeichnete das Mond- und das Sonnenjahr. Das Sonnenjahr hatte 365 Tage, und das Mondjahr zählte 354 Tage. Zwischen Mondjahr und Sonnenjahr ergab sich eine Differenz von zwölf Nächten und elf Tagen. Eben diese zwölf Nächte bildeten die „Heiligen Nächte“, in denen die Gesetze der Natur außer Kraft gesetzt werden und die Grenzen zu anderen Welten wegfallen.

Kontakt mit der Anderswelt

Schon unsere Vorfahren wussten, dass insbesondere dieser Zeitraum uns wie kein anderer im Jahr eine unmittelbare Möglichkeit bietet, in die Anderswelt einzutauchen. Aus diesem Grund wurde nach Möglichkeit nicht gearbeitet, sondern dem Zusammensein mit der Familie wie auch dem persönlichen Rückzug in die Stille und dem Verweilen in der Natur viel Aufmerksamkeit gewidmet.

Die Rauhnächte sind aber auch eine Zeit des Wandels und der Reinigung. Es geht um Loslassen und um Neubeginn. Und wer sich dem bewusst hingibt, der tut sich selbst Gutes. Es heißt nämlich, dass Rituale, die während dieser Zeit durchgeführt werden, sich heilsam auf Körper, Seele und Geist und auf unser Wohlbefinden im kommenden Jahr auswirken können. Deshalb soll man genau auf die Bedeutung der Träume, des Wetters und der sichtbaren und unsichtbaren Zeichen achten, die sich jetzt zeigen. Sie alle deuten darauf hin, wie der mit der jeweiligen Nacht korrespondierende Monat des kommenden Jahres verlaufen wird.

Ein Blick in die Zukunft

Neben Träumen können auch Orakel und Tiere als Sprachrohr der Anderswelt dienen. Das bekannteste Orakel ist wohl das Bleigießen in der Silvesternacht. Unbekannter sind hingegen sprechende Tiere. Manche Tiere, so heißt es, nehmen in einigen Rauhnächten um Mitternacht die Sprache der Menschen an und sprechen über die Zukunft. Einen Blick in die Zukunft konnten in manchen Gegenden Europas auch unverheiratete Frauen werfen, wenn sie während der Rauhnächte um Mitternacht an eine Kreuzung oder einen anderen Kraftort gingen. Dort erschien ihnen die Gestalt ihres zukünftigen Bräutigams und ging schweigend vorüber, durfte sie allerdings weder ansehen noch ansprechen, weil dies Unglück gebracht hätte.

Ordnung, Fasten und Gebet

Vier Nächte in und vor diesem Zyklus haben eine besondere Bedeutung: der 21. Dezember (die Sonnenwende, die als Thomasnacht bezeichnet wird), der 24./25. Dezember (die Christnacht) – beide liegen kurz vor den eigentlichen Rauhnächten –, der 31.12./1.1. (Silvester/Neujahr) und der 5./6. Januar. Da den vier wichtigsten Rauhnächten eine besondere Macht zugeschrieben wurde und sie mancherorts auch als besonders gefährlich eingestuft wurden, beging man sie oft mit Fasten und Gebet. Im Hause musste Ordnung herrschen, es durften keine Wäscheleinen gespannt und mit weißer Wäsche oder gar mit der Unterwäsche von jungen Frauen behängt werden. Dies alles waren Vorsichtsmaßnahmen, um die Wilde Jagd nicht anzulocken. Damit ist eine Gruppe von übernatürlichen Jägern gemeint, die während der Rauh-nächte über den Himmel jagen, und die – so befürchtete man – durch die Unterwäsche angelockt worden wären oder sich in der aufgehängten Wäsche verfangen hätten, was Unglück nach sich gezogen hätte. Frauen und Kinder sollten nach Anbruch der Dunkelheit nicht aus dem Haus gehen. Diese Verbote machen deutlich, wie groß die Angst vor den unsichtbaren Mächten war.

Lichtvolle Begleiter für dich in den Heiligen Nächten

Heilsamer ist es, sich den unterstützenden Mächten der Rauhnächte zuzuwenden und diese Zeit als Möglichkeit zu nutzen, einen Einblick in das Geflecht des Lebens zu erhalten. Diese Nächte können auch für dich zu einer sehr persönlichen Zeit werden, die du mit Ritualen, Segnungen, Räucherungen und Orakeln füllen kannst, um dich von ihnen darin unterstützen zu lassen, dem neuen Jahr offen, klar und optimistisch entgegenzugehen.

Hier findest du Fragen, die dich während allen Rauh-nächten begleiten können.

1) Was habe ich geträumt?

2) Was hat sich während der Meditation gezeigt?

3) Wie war das Wetter, die Stimmung, mein Gefühl?

4) Mit welchen Menschen oder Tieren bin ich in Kontakt gekommen?

5) Welche Symbole haben sich mir gezeigt?

Nutz die Rauhnächte und nimm dir immer wieder genug Zeit für dich, für deine Träume, für Meditationen und für die Beantwortung der genannten Fragen. All das wird dich darin unterstützen, dir selbst näherzukommen und dich zu deiner eigenen Quelle zurückzuführen, um dich das ganze Jahr über an ihr zu laben.

Impulse zu den einzelnen Rauhnächten

Rauhnacht

25. / 26. Dezember

(steht für den Monat Januar)

Thema:

Basis, Grundlage

Aspekte:

Körperweisheit, Erdung, Verwurzelung, Urvertrauen

Welche Qualität möchte ich mehr in mein Leben einladen oder stärker leben?

(Mitgefühl, Segen, Güte, Freude, Glückseligkeit …)

Wie soll sich mein Lebensweg anfühlen?

Welche Möglichkeiten der Selbstverwirklichung sehe ich?

Rauhnacht

26. / 27. Dezember

(steht für den Monat Februar)

Themen:

Verbindung mit dem höheren Selbst, Selbstbestimmung

Aspekte:

Kraft, Entschlossenheit, Durchsetzungskraft und Mut

Wofür kämpfe ich?

Kenne ich meine Grenzen?

Was brauche ich, damit meine Grenzen respektiert werden?

Rauhnacht

27. / 28. Dezember

(steht für den Monat März)

Themen:

Herzöffnung und Vergebung

Aspekte:

bedingungslose Liebe, Mitgefühl, Vergebung, Verbindung mit dem höheren Selbst

Wo braucht mein Herz Heilung?

Wem möchte ich vergeben?

Schenke ich mir selbst genug Mitgefühl?

Rauhnacht

28. / 29. Dezember

(steht für den Monat April)

Thema:

Lebenskraft

Aspekt:

Liebe, Transformation, Wachstum, Fruchtbarkeit

Wann habe ich mich das letzte Mal gut um mich selbst gekümmert?

Was brauche ich, um gut für mich zu sorgen?

Womit kann ich mich nähren?

Rauhnacht

29. / 30. Dezember

(steht für den Monat Mai)

Thema:

Freundschaften

Aspekte:

Respekt, Vertrauen, Verständnis, Beziehung

Welche Menschen nähren mich und tun mir gut?

Von welchen Freunden möchte ich mich verabschieden, weil sie mir nicht mehr guttun?

Was wünsche ich mir von einer Freundschaft, und was kann ich selbst geben?

Rauhnacht

30. / 31. Dezember

(steht für den Monat Juni)

Thema:

Reinigung

Aspekte:

Heilung, Ganzheit und Integration

Signalisiert mir mein Körper, dass er Heilung braucht?

Welcher Bereich meines Lebens benötigt Heilung?

Was brauche ich, um tiefe Heilung zu erfahren?

Rauhnacht

31. Dezember / 1. Januar

(steht für den Monat Juli)

Thema:

Öffnung für das Neue

Aspekte:

Geben und Nehmen, Lust, Leidenschaft, Sinnlichkeit, Nähe

Was braucht es, damit ich mich voller Freude für das Neue öffnen kann?

Bin ich in der Lage, Liebe zu geben und anzunehmen?

Wie kann ich der Sinnlichkeit in meinem Leben noch mehr Ausdruck verleihen?

Rauhnacht

1. / 2. Januar

(steht für den Monat August)

Thema:

das Neue willkommen heißen

Aspekte:

Schaffens- und Schöpferkraft

Was braucht es, damit die Schöpferkraft durch mich hindurchfließen kann?

Wer und was unterstützt mich, damit ich mit meiner Schöpferkraft in Kontakt komme?

Was für einen Neuanfang wünsche ich mir aus ganzem Herzen?

Rauhnacht

2. / 3. Januar

(steht für den Monat September)

Thema:

Wachstum, Segenslicht

Aspekte:

Erneuerung, Schönheit, Befreiung, Reifen

Was hindert mich an meiner vollkommenen Befreiung?

Bin ich bereit, Schönheit und Wachstum in mein Leben einzuladen

Wie kann ich meine ganze Kraft zum Fließen bringen, um in Leichtigkeit zu wachsen?

Rauhnacht

3. / 4. Januar

(steht für den Monat Oktober)

Thema:

Vision

Aspekte:

Wissen, Weisheit, Selbsterkenntnis, Zufriedenheit und Intuition

Wer unterstützt mich, damit ich mit meiner inneren Weisheit in Kontakt komme?

Wie finde ich mehr Zugang zu meiner inneren Stimme?

Wie sieht meine Vision aus, wenn ich sie vollkommen zulasse?

Rauhnacht

4. / 5. Januar

(steht für den Monat November)

Themen:

Loslassen, Abschied nehmen

Aspekte:

Umbruch, Verwandlung, Transformation, Befreiung

Wovon befreie ich mich gerade?

Welche Verwandlung mache ich momentan durch?

Was muss ich noch loslassen, um die Transformation mit Leichtigkeit zu erleben?

Rauhnacht

5. / 6. Januar

(steht für den Monat Dezember)

Themen:

Segnung, Wunder

Aspekte:

Anerkennung, Selbstbewusstsein, Würde, Willensstärke, Einheitsbewusstsein

Bin ich offen für das Wunder des Lebens?

Nehme ich meinen Platz in dieser Welt vollkommen ein?

Kann ich annehmen, dass ich selbst etwas ganz Besonderes bin?

Zum Weiterlesen: