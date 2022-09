Pranayama: Mehr als nur Atemkontrolle

Die Wirkweisen von Pranayama vollziehen sich auf verschiedenen Ebenen – über die tiefere Bedeutung von Prana und die weitreichenden Effekte, die das bewusste Lenken dieser Ursubstanz haben kann.

Tiefe Atemzüge, ein gelassener Geist und ein vitaler Körper – dies sind gängige Assoziationen zu Pranayama. Als fester Unterrichtsbestandteil der meisten Yogaschulen wird Pranayama als effektive Methode zur Harmonisierung von Körper und Geist beschrieben. Doch was genau passiert dabei eigentlich?

Was ist Pranayama? Wie wirkt er auf uns, und wie kommt diese Wirkung zustande? Wenn wir zum Kern dieser Fragen vordringen möchten, müssen wir zunächst zu den Wurzeln reisen. Diese Reise beginnt am Anfang des Wortes: nämlich beim Prana.

Prana ist Lebenskraft. Prana ist die Kraft, aus der alles besteht. Mit „alles“ ist jede physische Manifestation, aber auch das Nicht-Sichtbare gemeint. So bestehen Gefühle und Gedanken ebenfalls essenziell aus Prana. Da Prana selbst etwas Essenzielles, Feinstoffliches ist, ist es schwierig, eine weltliche Definition dafür zu finden. Am ehesten können wir Prana als die essenzielle, feinstoffliche Ursubstanz beschreiben, aus der alles hervorgeht. So beschreiben ihn auch die alten Schriften, der älteste Hinweis stammt aus der dreitausend Jahre alten Chandogya-Upanishad. Essenziell und feinstofflich – das sind wichtige Stichworte, die wir uns gut einprägen sollten. Denn das sind die zwei Eigenschaften, die die Qualität von Prana treffend beschreiben. Prana hat kein Maß, er ist in seiner Essenz ohne Begrenzung. Da die Lebenskraft eine universelle Substanz ist, können wir auch nicht sagen, dass wir mal mehr und mal weniger davon haben. „Viel“ und „wenig“ sind Einheiten unserer grobstofflichen Welt. Prana hingegen ist unsere Ursubstanz und eine ewige Quelle. Er ist die unerschöpfliche Lebenskraft und die göttliche Quelle, die wir im Yoga realisieren wollen, und die uns auch unsere eigene, wahre Natur offenbart. Mit diesem Hintergrundwissen betreten wir den Kernpunkt unserer Reise und gehen über zum Ayama. Auch wenn es zum Begriff „Ayama“ einiges zu sagen gäbe, reicht es an dieser Stelle, die einfache Übersetzung zu kennen. „Ayama“ enthält den Aspekt des Wortstammes Yama und bedeutet in diesem Fall „führen“ oder auch „lenken“. Somit ist Pranayama der Akt, in dem wir lernen, Prana, die Lebenskraft, zu führen.

Pranayama – das Führen der Lebenskraft

Heute wird der Begriff „Pranayama“ häufig ausschließlich mit Atemkontrolle oder Atemübungen assoziiert. Doch ist die Atemkontrolle nur ein sichtbarer Akt von Pranayama. Das Führen der Lebenskraft ist ein feinstofflicher Vorgang, den wir mittels unserer Atmung vollziehen. Pranayama nutzt den Atem als Vehikel. Atemkontrolle und Atemführung sind Methoden, mit denen wir lernen, Prana im physischen Körper zu spüren und zu lenken.

Anzeige



Unser Atem eignet sich nicht ohne Grund besonders gut dafür. Von allen Elementen und Substanzen, die unsere Erde zu bieten hat, ist das chemische Element Sauerstoff dem Prana am ähnlichsten, weil Sauerstoff dem essenziellen Prana in Bezug auf die Schwingungsfrequenz sehr nahekommt. Prana befindet sich innerhalb des Sauerstoffmoleküls und wird durch yogische Atemtechniken und Körperhaltungen zu einer Art Verdichtung innerhalb des Körpers geführt. Wir werden durch diese Praxis befähigt, Prana innerhalb unseres Körpers deutlicher wahrzunehmen. Mit Hilfe der geistigen Kräfte und des Chakra-Systems wird die Lebenskraft so gezielt gleichmäßig und ganzheitlich ausgebreitet. Der Effekt führt auch zur Erhebung der Schwingungsfrequenz aller Bewusstseinsbereiche. Hieraus kann sich gegebenenfalls auch eine Anregung der Kundalini-Kraft ergeben. Es ist aus diesem Grund auch möglich, dass Prana im Organismus vorwiegend als spirituelle Kraft anstatt als Lebenskraft wirkt. Die alten Yogis wussten darum und haben uns deshalb eine Anleitung überliefert, die es uns ermöglicht, Prana im physischen Körper und darüber hinaus wahrzunehmen. Durch das Praktizieren verschiedener Techniken, auf die wir später noch zu sprechen kommen, wird uns die Möglichkeit eröffnet, ein Bewusstsein für Prana zu etablieren.

Im zweiten Kapitel des Yoga-Sutra beschreibt der Yogi Patanjali die Wirkweisen des Pranayama auf den Menschen sehr deutlich. So erklärt er, dass durch das Anwenden von Pranayama all diejenigen Schleier von uns fallen, die eine klare, wahrhaftige Sicht verhindern.

Die ersten Schritte

An dieser Stelle könnte die Frage auftauchen, wozu man die Lebenskraft überhaupt wahrnehmen oder lenken sollte. Immerhin sind wir unser ganzes Leben auch ohne dieses Wissen ausgekommen. Darauf hat die Yoga-Philosophie eine konkrete Antwort: Im zweiten Kapitel des Yoga-Sutra beschreibt der Yogi Patanjali die Wirkweisen des Pranayama auf den Menschen sehr deutlich. So erklärt er, dass durch das Anwenden von Pranayama all diejenigen Schleier von uns fallen, die eine klare, wahrhaftige Sicht verhindern. Mit dem Fallen der Schleier wird der Mensch dann fähig, wahre Konzentration zu erfahren. Diese befähigt ihn dazu, mit Klarheit auf die Dinge zu blicken, ohne von den üblichen irrtumbehafteten Interpretationen des Verstandes abgelenkt zu sein. Dies ist nicht verwunderlich, wenn wir uns vor Augen führen, dass jede Manifestation im Kern aus Prana besteht und wir uns durch das Anwenden von Pranayama-Techniken mit dieser essenziellen Substanz verbinden. Der bewusste Blick auf den Atem ist der Beginn. Er erhebt unsere Sichtweise, weg von einem reduzierten Blick, hin zu einem erweiterten, die Gesamtheit erfassenden Schauen.

Doch bevor es ans Lenken geht, machen wir unsere ersten Schritte, indem wir uns dem bewussten Wahrnehmen des Atems widmen. Es beginnt damit, dass wir eine Atemtechnik oder -übung fokussiert und aufmerksam durchführen. Eine neutral beobachtende Innenschau sollte die Basis jeder Pranayama-Technik sein. So ist das bloße Betrachten des Atems, das uns überall und zu jeder Zeit möglich ist, bereits der Anfang von Pranayama und bringt uns in Verbindung mit der Ursubstanz. Die fokussierte Aufmerksamkeit, die wir unserem Atem schenken, lässt uns so die Tiefe unseres Wesens spüren. Dabei geht es nicht darum, besondere Wahrnehmungen oder Empfindungen zu haben, sondern einfach nur darum, in Gelassenheit frei von Anhaftung und Bewertung beim Atem zu bleiben.

Wirkweisen von Pranayama im Fokus

Häufig legen wir ein übersteigertes Maß an Aufmerksamkeit auf bestimmte Gedanken, Emotionen oder Situationen, die uns besonders wichtig vorkommen. In diesem Moment sehen wir nur Ausschnitte und identifizieren uns mit Problemen oder Situationen. In einem solchen Zustand scheint ein Schleier, wie er von Patanjali beschrieben wurde, auf uns zu liegen. Der innere Blick auf den Atem, während wir ihn in einer Atemübung führen, öffnet uns für die Gesamtheit und lässt unsere Sicht wieder ganzheitlich und weit werden. Pranayama hilft uns so, unsere wahre Natur in Offenheit wahrzunehmen und uns selbst nicht auf Einzelaspekte zu reduzieren.

Zusätzlich ermöglicht uns Pranayama eine Aktivierung und Anreicherung mit Lebenskraft innerhalb des Körpers. Unser gesamter Organismus wird durch sämtliche Pranayama-Übungen, wie z.B. die Ujjayi-Atmung, die Wechselatmung, Kapalabhati oder Bhastrika, mit mehr Sauerstoff versorgt. Das Blut wird so mit Sauerstoff angereichert und ermöglicht unserem Organismus dadurch eine höhere Effizienz in nahezu allen Bereichen.

Deshalb sind die Wirkweisen von Pranayama unglaublich vielfältig und vielschichtig. Die erhöhte Zufuhr an Sauerstoff regt das zentrale Nervensystem an, das die Nervenbahnen im Gehirn und Rückenmark umfasst. So gut wie alle Systeme und Funktionen innerhalb unseres Körpers können so in ihrer Arbeit unterstützt werden. Die Verarbeitung aller Reize sowie die Kommunikation zwischen den Organen kann dadurch ebenfalls begünstigt werden. Eine Sauerstoffanreicherung findet auch schon bei der seichten Ujjayi-Atmung statt, die man während der Asana-Praxis dauerhaft ausführen kann. Zusätzlich werden unsere Organe durch die entstehende indirekte Druckmassage, wie sie beispielsweise bei der Bhastrika- oder der Kapalabhati-Atmung stattfindet, angeregt. Auch die Lunge erfährt eine enorme Reinigung und Unterstützung in all ihren Funktionen.

Entsprechend der yogischen Theorie wird das Luft-Element, Vayu, dem psychischen Körper zugeordnet. Eine gesteigerte Sauerstoffzufuhr wirkt sich demzufolge auch harmonisierend auf das gesamte psychische System aus.

All diese Beispiele zeigen die enorme Wirkung, die Pranayama auf Körper, Psyche und Geist haben kann. Viele Effekte wie Vitalität, Ausgeglichenheit, Harmonie, Zufriedenheit oder eine Reduktion von Erschöpfung oder Müdigkeit, die wir nach dem Praktizieren verspüren, sind deshalb ganz normal.

Pranayama – das Verbindungsglied

Pranayama ist so wirkungsvoll, weil er nicht nur Körper, Psyche und Geist in ihrer Effektivität und Balance unterstützt, sondern unsere feinstofflichen Energiebahnen, die Nadis, gewissermaßen in ihrer Aktivität fördert und so für mehr Aufnahmekapazität sorgt. Deshalb ist Pranayama ganzheitliche Erhebung, Öffnung, Reinigung, Stärkung und Verbindung zugleich. Swami Satyananda Saraswati beschreibt diesen Vorgang, indem er sagt: „Pranayama ist der Weg, auf dem der Yogi in seinem eigenen Körper die ganze kosmische Natur entdeckt.“

Da uns Pranayama auf allen Ebenen anspricht, ist es besonders wichtig, dass wir die Übungen sorgsam und nachhaltig ausführen. Das Nervensystem und auch die Lunge müssen langsam vorbereitet werden. Die Atmung beeinflusst unseren gesamten Organismus, unser Gehirn und das Nervensystem. Deshalb ist es ratsam, sich behutsam und unter Anleitung an die Übungen heranzutasten. Überforderung, Stress und Unwohlsein sollten in jedem Fall vermieden werden. Es ist kontraproduktiv, sich ohne Vorbereitung mit fortgeschrittenen Übungen zu überladen, da wir so das physische Nervensystem, aber auch die feinstofflichen Nadis überreizen können. Regelmäßigkeit ist in diesem Fall das Stichwort. Am besten übst du zu Beginn täglich 5–10 Minuten eine Pranayama-Übung deiner Wahl, die du von einem erfahrenen Lehrer oder einer erfahrenen Lehrerin bekommen hast. Absolute Anfänger sollten aus diesem Grund auch nicht mit Video-Anleitungen aus dem Internet experimentieren, da die persönliche Erfahrung und das körperliche Gewahrsein der tatsächlichen Effekte fehlen. In einem regelmäßigen, moderaten Rahmen ist Pranayama definitiv ein Weg, der Gesundheit und Vitalität ganzheitlich fördert, Heilung unterstützt und die innere Entfaltung harmonisch vorantreibt.