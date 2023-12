Prana-Flow-Workshop

Prana-Shakti – der Puls des Lebens: die Manifestationen von Prana in unserer Yogapraxis.

Prana“ ist das Sanskrit-Wort für unser Lebenselixier, unseren Lebensatem oder auch den kosmischen Atem. In der indischen Philosophie ist die manifestierte Welt nichts als Schwingung und Bewegung, die allen Vorgängen in uns und im Universum zugrunde liegt. Alle Aktivitäten und Veränderungen auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene sind Manifestationen von Prana. Alle Aspekte unserer Yogapraxis wie Asana, Pranayama, Mantra, Mudra, Chanting und Meditation entstehen durch die zugrunde liegenden Bewegungen von Prana. Prana steuert das Verdauungsfeuer, die Gedanken und die Willenskraft. Er hilft, Giftstoffe aus unserem Körper auszuscheiden, und ist damit verantwortlich für die Gesundheit von Körper und Geist. Viele alte Kulturen der Welt haben wie die indische einen Begriff, der diese Energie als eine verbindende, alles durchdringende Intelligenz beschreibt: Sie heißt „Chi“ in China, „Ki“ in Japan, „Mana“ nannten sie die Kahunas aus Hawai und „Num“ die !Kung-Buschmänner Südafrikas.

Prana-Shakti und die Nadis

Prana-Shakti ist unsere Vitalenergie, und Chitta-Shakti unsere Mentalenergie. Prana-Shakti wird für die alltäglichen körperlichen Prozesse in uns verwendet, Chitta-Shakti zum Denken und Analysieren. Die Energielinien, durch die Prana in unseren Körper fließt, heißen Nadis und befinden sich in unserem pranischen / energetischen Körper, unserem Pranamaya-Kosha. In der Shiva-Samhita spricht man von 350.000, in der Hatha-Yoga-Pradipika von 72.000 Nadis. Ida-, Pingala- und Shushumna-Nadi sind die drei Nadis, die im Yoga die größte Relevanz haben. Ida und Pingala sind die positiven und negativen Ströme der pranischen Energie, die spiralförmig von der Basis der Wirbelsäule bis zum Dritten Auge (dem Punkt zwischen den Augenbrauen) aufwärtsfließen, sich mehrfach kreuzen und so die Energie für die Chakras generieren. Ida-Nadi steht für das weibliche, empfängliche und kühlende Prinzip und die lunaren Qualitäten; Pingala-Nadi für das männliche, aktive und wärmende Prinzip und die solaren Qualitäten. Wenn die Energie balanciert ist, fließt Prana durch den Zentralkanal (Shushumna-Nadi) entlang der Wirbelsäule. Dies bringt ein Gefühl von Zentriertheit und innerer Ruhe, aus dem natürliche meditative Zustände entstehen können.

Die fünf Prana-Vayus

Prana oder auch Maha-Prana beinhaltet 49 Prana-Vayus: Bewegungsrichtungen oder Manifestationen von Prana, von denen zehn für mentale und körperliche Aktivitäten verantwortlich sind und fünf für die yogische Praxis relevant sind. Unsere Yogapraxis und das bewusste Integrieren der fünf Prana-Vayus unterstützen uns in dem Prozess, uns aus konditioniertem Bewusstsein zu befreien, so dass wir unsere Energien in tiefere Aspekte unseres Lebens lenken können. Die fünf Vayus Apana, Prana, Samana, Vyana und Udana (vgl. auch die Artikel von David Frawley und Anna Trökes) sind elementare Kräfte, die Qualitäten auf körperlicher, mentaler und emotionaler Ebene steuern, welche essenziell für die Gesundheit und die Wahrnehmung sind. Wenn der Fluss von Prana unterbrochen ist, kann dies zu Ungleichgewichten auf allen Ebenen und zu Krankheit führen. Die fünf Prana-Vayus oder Pancha-Vayus (fünf Energierichtungen) haben deshalb auch in der ayurvedischen Medizin eine große Relevanz. Wir verlieren Prana mit jeder Ausatmung, durch viel körperliche Aktivität und Sport, exzessives Sprechen, das Gebären von Kindern, das Ausscheiden von Samen und durch negative Gefühle und Gedankenmuster.

Die Prana-Vayus in der Yogapraxis

Die fünf Bewegungsrichtungen von Prana sind das Fundament für die energetische Ausrichtung, da sie die elementaren Energieflüsse spürbar machen, die jeder Form und Bewegung zugrunde liegen. Prana und Apana haben auch eine große Relevanz im Pranayama.

Im Prana-Flow und in jeglicher Form von Vinyasa-Yoga ist Prana die zugrunde liegende Intelligenz in der Ausrichtung, und die Asanas sind verkörperte Mudras, die eine spezifische Energie oder Kraft ausdrücken. Die von Shiva Rea entwickelte dreiteilige Vinyasa-Methode, bestehend aus Pulsation in einem Asana (Bild 8a und 8b), Body-Vinyasa (Bewegen der Arme oder Beine in einem Asana – Bild 9a und 9b) und rhythmischem Vinyasa (sinnvolles Verbinden zweier Asanas), lehrt uns Ausrichtung im Flow und kultiviert Bewusstsein auf zellulärer Ebene. Dies wirkt dem bekannten „Gefrieren“ in einem Asana entgegen.

Unser Atem kann uns nicht nur im Pranayama, in einem Vinyasa oder Asana, sondern auch im alltäglichen Leben informieren, ob wir in Verbindung mit dem Puls und den Rhythmen des Lebens sind oder uns in konditionierten Mustern befinden. Prana informiert jede Zelle und Funktion unseres Körpers und gibt uns die Möglichkeit, in Einklang mit der Natur zu kommen.

Apana-Vayu, die nach unten fließende Energie, hat ihren energetischen Sitz im Beckenboden und ist verantwortlich für die Ausatmung, das Gebären von Kindern und alle Ausscheidungs- und Entgiftungsprozesse wie auch das Absondern von Menstruationsflüssigkeit und Samen. Apana bildet das Fundament für unsere Immunfunktion und die vitale Energie im Unterleib, die Ausscheidung und Fortpflanzung ermöglicht.

Auf tieferer Ebene ist Apana verantwortlich für das Beseitigen von negativen geis­tigen und emotionalen Erfahrungen und Eindrücken. Wenn Apana-Vayu schwach ist, dann fehlen uns Motivation und Durchhaltevermögen. Wir fühlen uns schwer und unentschlossen.

Um Apana-Vayu in unserer Yogapraxis zu kultivieren, ist die Pulsation in einem Asana (siehe 8.) ein wunderbares Werkzeug, da sie Erdung (Apana) kultiviert und gleichzeitig Leichtigkeit (Prana) integriert. Auch alle regenerierenden Asanas und Lunar Flows (kühlende / beruhigende Sequenzen), das Verlängern der Ausatmung sowie Ausatmung durch den Mund und Mula-Bandha (leichtes Kontrahieren des Beckenbodens) unterstützen den Fluss von Apana-Vayu. Mula-Bandha lenkt auch die Energie aufwärts und unterstützt den Prozess der Vereinigung von Prana und Apana. Apana steht in Verbindung mit dem Erdelement.

Prana-Vayu hat seinen Sitz im Herzzentrum und steht in Verbindung mit Energieaufnahme, Einatmung, Inspiration und Ausweitung. Prana steuert den Empfang von Nahrung, Luft und Energie der Sonne und die Aufnahme von Sinneseindrücken und geistigen Erfahrungen. Herzöffnende Asanas und Flows unterstützen diesen Prozess der Energieaufnahme, da sie Offenheit für das, was kommt, erfordern und mit Ehrgeiz praktiziert nirgendwo hinführen. Der Fokus auf die Nasenspitze und Kumbhaka (Atempause) nach der Einatmung in Verbindung mit Jalandhara-Bandha (energetischer Kinnverschluss) stärken Prana-Vayu. Atempause mit Jalandhara-Bandha lenkt die Energie nach unten und unterstützt den Prozess der Vereinigung von Prana und Apana. Prana-Vayu steht in Verbindung mit dem Luftelement.

Samana-Vayu ist die zentrierende Kraft, die alle Energien vom Körper zurück in unsere Körpermitte lenkt. Samana steht in Verbindung mit dem Solar-Plexus und hat seinen Sitz im Nabel. Diese Kraft steuert unser Verdauungsfeuer sowie alle Stoffwechselprozesse im Körper. Samana-Vayu ist verantwortlich für das Verdauen von emotionalen und geistigen Erfahrungen und stärkt unsere Unterscheidungskraft. Wenn Samana-Vayu nicht im Gleichgewicht ist, dann verlieren wir unsere Zentrierung und Balance, und auf körperlicher Ebene unsere Verdauungskraft. Uddiyana-Bandha (Energieverschluss im unteren Bauch), die Atemübungen Kapalabhati und Bhastrika sowie Armbalancen und Drehungen stärken Samana-Vayu. Samana-Vayu steht in Verbindung mit dem Feuerelement.

Vyana-Vayu

Vyana-Vayu ist die verbindende Kraft, die überall im Körper vorhanden ist und alle Pranas miteinander verbindet und unterstützt. Vyana lenkt die Energie vom Nabel in alle Bereiche unseres energetischen Körpers und ist verantwortlich für den Transport von Nährstoffen, Wasser und Sauerstoff. Vyana-Vayu gibt ein Gefühl von Ganzheit, kontrolliert unsere Koordination und schafft Balance zwischen Körper und Geist. Durch Asanas, die Kraft und Flexibilität beinhalten, fließende Vinyasas, Sahaja-Yoga (spontane / intuitive Bewegungen in Asanas) sowie die Pranayamas Ujjayi und Nadi-Shodhana (Wechselatmung) können Sie Vyana-Vayu stärken. Ein ausreichendes Maß an Vyana-Vayu fördert ein gesundes Selbstbewusstsein und klare Grenzen zu unserer Außenwelt. Vyana-Vayu wird mit dem Wasserelement assoziiert.

Udana-Vayu

Udana-Vayu mit Sitz im Halsbereich steuert alle Ausscheidungsprozesse über Sprache und Klang und unterstützt energetisch jede Form von Ausdruck und Kommunikation. Udana ist die Energie, die nach oben und außen strebt. Auf tieferer Ebene ermöglicht Udana die Entwicklung der verschiedenen Körper und unseres Bewusstseins. Wenn Udana schwach ist, kann das zu Problemen mit der Stimme, mit unserer Sprache oder auch zu Atemproblemen führen. Jede Form von Mantra und Chanting, die Löwenatmung (Atmung in Simhasana) sowie die Atemübungen Bhramari und Shitali stärken Udana-Vayu. Udana ist dem Element Äther / Raum zugeordnet.

Um die Bewegungen von Prana in unserem Körper zu spüren, gehen wir in diesem Workshop in Bewegungsmeditationen und chanten die Bewegungsrichtungen von Prana. Wir üben auch am Beispiel von Anjaneyasana (tiefer Ausfallschritt) eine Pulsation, und am Beispiel von Utthita Ashva-Sanchalanasana (hoher Ausfallschritt) einen Body-Vinyasa, um Aspekte der dreiteiligen Vinyasa-Methode zu veranschaulichen. Um weitere Details über die energetische Ausrichtung und die Integration der Prana-Vayus in die Praxis zu erfahren, sollten Sie jedoch mit einem erfahrenen Prana-Flow-Lehrer lernen. Dieser Workshop zeigt die Grundlagen und bietet einen ersten Einblick in die energetische Ausrichtung.

Prana-Flow-Workshop

„aum pranaya namaha“: Ich verbeuge mich vor der (wörtlich: „ein Gruß sei der“) universellen Lebensenergie Prana (Maha-Prana).

aum prana svaha: Ehre sei der aufsteigenden Energie Prana.

aum apana svaha: Ehre sei der ausscheidenden Energie Apana.

aum samana svaha: Ehre sei der zentrierenden Kraft Samana.

aum vyana svaha: Ehre sei der Energie, die sich vom Zentrum in alle Richtungen ausweitet – Vyana.

aum udana svaha: Ehre sei der Energie, die nach oben und außen aufsteigt – Udana.