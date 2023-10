Das Festival der Göttlichen Mutter: Die „neun Nächte“ der Devi, die jedes Jahr im Herbst zelebriert werden, zählen in Indien zu den wichtigsten spirituellen Feierlichkeiten.

Navaratri (Sanksrit für „neun Nächte“) ist ein indisches Fest, das Devi, dem weiblichen Aspekt Gottes, gewidmet ist. Es handelt sich hierbei um neun Nächte (und zehn Tage), die der Verehrung der Göttin in ihren verschiedenen Formen dienen.

Den Hintergrund des Festes bildet der Glaube, dass man das formlose Göttliche nur durch die Welt der Formen kennenlernen kann.

Navaratri gehört zu den wichtigsten spirituellen Festen Indiens und hat besonders in Bengalen in Form der Durga-Puja (Verehrung der Göttin Durga) für Hindus eine große Bedeutung. In Kolkata, der Stadt der Göttin Kali, werden zu diesem Zweck riesige, wunderschöne Durga-Figuren angefertigt, aufgestellt und verehrt, die dann in der neunten Nacht in einer Prozession durch die Stadt getragen und in der Ganga versenkt werden. Die Versenkungszeremonie markiert das Ende des jährlichen Besuchs der Göttin, die nun zu ihrem Gatten Shiva auf den Berg Kailash zurückkehrt. Während des Festes wird viel getanzt, gegessen und gefeiert, und man spürt die kraftvolle Energie Durgas überall.

Wie und mit welcher Bedeutung gefeiert wird

Navaratri wird zweimal im Jahr gefeiert: einmal in kleinerem Rahmen im Frühling während des zunehmenden Mondes des Mondmonats Chaitra, und einmal im Herbst während des Mondmonats Ashwin. Letzteres, auch Sharada-Navaratri genannt, sind die Haupt-Navaratri.

Während Navaratri werden insbesondere drei Aspekte der Göttin verehrt: Durga, ihre zerstörerische Form, Lakshmi, die Energie des Wohlstands, und Sarasvati, die für Weisheit, Kreativität und Wissen steht. Am zehnten Tag, dem so genannten Vijayadashami („zehnter Tag des Sieges“) oder Dashahara (oft als Dussehra wiedergegeben), feiert man den Triumph des Lichts über die Dunkelheit. Während jeder der neun Nächte wird auch noch ein Subaspekt der Göttin gefeiert, so z.B. Shailaputri, die für Tatkraft und Vitalität steht, in der ersten Nacht, oder Kalratri, Durgas wildeste Form, in der siebten Nacht.

Die Abfolge der Feierlichkeiten

Praktisch gesehen, geht es in den ersten drei Nächten des Festes um innere Reinigung. Wir bitten Durga in ihrem zerstörerischen Aspekt um Hilfe, damit wir uns von negativen Angewohnheiten befreien können. Wir erkennen, welche Teile unseres Lebens nicht hilfreich für unsere spirituelle Entwicklung sind, und denken darüber nach, wie wir sie loslassen können. Durga steht auch für Mut, den wir oft brauchen, um Veränderungen in unserem Leben zu bewirken.

In den nächsten drei Nächten bitten wir Lakshmi, die Energie der Fülle, um Beistand. Vielleicht möchten wir mehr spirituelle Inspiration, gesündere Angewohnheiten oder materiellen Wohlstand in unser Leben rufen. Vor allen Dingen aber danken wir Lakshmi auch für all die Fülle, die schon in unserem Leben ist: Gesundheit, Nahrung, ein Zuhause, Liebe, Yoga usw.

In den letzten drei Nächten geht es letztlich darum, aufzuwachen. Mit Sarasvati, der Göttin der Weisheit, können wir die Dinge endlich so sehen, wie sie wirklich sind. Daher bitten wir sie, unsere Intuition zu schärfen und uns spirituelle Weisheit zu schenken. Dies erreichen wir am besten durch Sadhana, unsere spirituelle Praxis, und somit ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um unsere Hingabe an sie zu erneuern.

Am letzten Navaratri-Tag ist es Tradition, die Kanya-Puja („Mädchenverehrung“) zu zelebrieren. Während der Puja werden neun kleine Mädchen als Göttin verehrt, indem man ihnen die Füße wäscht, ein Festmahl für sie kocht und ihnen neue Kleider und Geschenke überreicht. Dies kann eine schöne Erfahrung für die Mädchen sein, denn hierbei erleben sie die Bedeutung der weiblichen Urkraft und einen Stellenwert, der in Indien sonst den meist bevorzugten Jungen vorbehalten ist. Allerdings riet mir ein Sadhu-Freund einmal, statt (oder zeitgleich mit) der Kanya-Puja lieber einer armen Frau zu helfen. Frauen, sagte er, sind die menschliche Form der Göttin, und ihnen zu helfen und sie dadurch zu verehren sei wichtiger als alle metaphysischen Rituale der Welt. Es sei scheinheilig, der Göttin zu huldigen und nach der Zeremonie die Mädchen wieder alle Haushaltsarbeiten verrichten zu lassen oder Frauen zu misshandeln. Diese Aussage beeindruckte mich, besonders, da die Dalit– (kastenlosen) Frauen generell von Pujas ausgeschlossen sind, die hauptsächlich von den höhergestellten Kasten ausgeführt werden. Somit fanden meine indischen Freunde und ich in den letzten Jahren Freude daran, Dalit-Frauen und ihre Töchter sowie Witwen für eine persönliche Puja einzuladen, bei der wir ihnen die Füße wuschen, Lichterzeremonien ausführten und sie beschenkten. Das war für uns alle ein sehr bereicherndes Ereignis, da Dalits und Witwen in Indien oft leider immer noch als unrein und unglückverheißend betrachtet werden und selbst Tempel nicht betreten dürfen.

Tipps für eine tiefgehende Navaratri-Sadhana

Obwohl Navaratri in Indien ein buntes, soziales Fest mit vielen öffentlichen Feiern ist, ist es für Sadhakas (Menschen, die sich einer spirituellen Praxis hingeben, Anm. d. Red.) ratsam, sich zu dieser Zeit zurückzuziehen. Astrologisch gesehen ist Navaratri eine kraftvolle Zeit, die wunderbar für unsere spirituelle Praxis genutzt werden kann.

Dafür ist Stille besonders hilfreich. Seit Jahren nutze ich die Navaratri-Zeit für mein eigenes Stille-Retreat in der Natur, währenddessen ich niemanden sehe oder spreche und mich völlig auf die spirituelle Praxis fokussiere. Der Rückzug bringt mir jedes Mal tiefere Einsichten, die sich auf das gesamte folgende Jahr auswirken.

Fasten, wie Früchte- und Gemüsefasten, dient der inneren Einkehr und Entgiftung. Somit lernen wir auch, uns nicht mit stimulierenden Substanzen wie Zucker oder Koffein zu betäuben und das auszuhalten, was gerade ist (und das ist bei einer intensiven Sadhana nicht immer einfach!). Es gibt zudem besondere Vorschriften für das Navaratri-Fasten, so werden z.B. nur spezifische Obst- und Gemüsesorten verwendet, und Getreide sowie Hülsenfrüchte werden gar nicht verzehrt. In das Fasten ist auch die Abstinenz von jeglicher Ablenkung, wie z.B. Handy, eingeschlossen.

Das Rezitieren von Texten, die der Göttin gewidmet sind, kann uns dabei helfen, den Geist auf das Wesentliche zu konzentrieren und unser Herz der Hingabe zu öffnen. Traditionell werden oft der Chandi-Path, die Durga-Saptashati, das Durga-Sahasranama-Stotra und die überaus schöne Saundarya-Lahari rezitiert. Des Weiteren kann es hilfreich sein, mythologische Geschichten über die Devi zu hören.

Japa, das Wiederholen von Man­tras, ist eine wichtige Navaratri-Praxis. Hier wiederholt man z.B. während der ersten drei Nächte ein Durga-Mantra wie Om Dum Durgayai Namaha, gefolgt von Om Shrim Mahalakshmiyei Namaha und Om Aim Sarasvatyai Namaha in den weiteren Nächten. Oder man rezitiert das Navarna-Mantra Om Aim Hrim Klim Chamundaye Viche Namaha, das den neun Aspekten des Göttlichen entspricht. Wer sich mit vedischen Feuerzeremonien auskennt, kann die Mantras auch mit einem abendlichen Feuer bekräftigen.

Zudem können wir tägliche Pujas, Verehrungszeremonien, ausführen. Während einer einfachen Puja können wir Bilder der Göttinnen aufstellen und ihnen Öllampen, Weihrauch, Blumen, Süßigkeiten und natürlich Mantras darbringen. Die wichtigste Zutat bei jeder Zeremonie ist das Herz – wir können also gerne fantasievoll sein.

Dakshina (Gabe) ist ein schöner Weg, die Navaratri-Sadhana am zehnten Tag zu beenden und der Göttin für die vielen Geschenke, die sie uns täglich gibt, zu danken. Man könnte nun, wie in Indien, kleine Mädchen verehren und beschenken. Man kann aber auch einer Frauen-Wohltätigkeitsorganisation etwas spenden oder einer armen und vielleicht alleinstehenden Frau Geld, Geschenke oder Zeit zukommen lassen.

Es gibt viele Wege, die Göttliche Mutter zu verehren. Neben Zeremonien und Sadhana ist es meiner Ansicht nach ebenso wichtig, unsere Spiritualität auf lebenspraktische Weise umzusetzen. Dies können wir tun, indem wir uns daran erinnern, dass die Göttin in uns allen lebt. Je mehr wir uns das gegenseitig zeigen, umso schöner kann unsere Welt werden.