Nähre deine Weiblichkeit: Köstlichkeiten für jede Zyklusphase

Mit „Feminine Food“ zeigen drei Autorinnen, wie man den weiblichen Organismus in jeder Phase des Menstruationszyklus mit einer entsprechenden Ernährung unterstützen kann – mit viel Genuss und mit wachsendem Feingespür für die eigenen Bedürfnisse.

Wenn Frauen zusammenkommen und miteinander die Kraft der Weiblichkeit feiern, dann entsteht etwas Großes, Magisches, etwas Wunderschönes. So war das auch bei der Entstehung unseres Buches Eat like a woman.

Ein sonniger Nachmittag im Dezember 2016. Wie wohl an diesem Tag die Sterne standen? Bestimmt in einer besonders guten Konstellation, denn als wir uns an jenem Tag getroffen haben, sprudelten die Ideen nur so aus uns heraus. Die Idee zum Kochen für den weiblichen Zyklus war geboren. Wir alle spürten, dass dies der Weg war, Frauen über die Sinnlichkeit des Essens zu erreichen und sie so ein Stück weit auf der Reise zu ihrer individuellen Weiblichkeit begleiten zu können. Drei Frauen – drei Geschichten. Uns, Andrea, Denise und Verena, verbindet die Suche nach mehr Weiblichkeit, Heilung und Freude am Frausein. Jede von uns hat sich auf ihren eigenen Weg gemacht, mehr Weiblichkeit zu leben. Dabei halfen z.B. Ernährung und Frauenheilkräuter, Menstruationsrituale und das Reflektieren über den Zyklus.

Mit weihnachtlichen Feminine-Food-Rezepten für die Adventszeit und für die Feiertage.

Der weibliche Zyklus: Geschenk statt Tabuthema

Der weibliche Zyklus ist für viele Frauen wie auch für viele Männer noch immer geheimnisvoll. Vielleicht Ekelhaft? Schambesetzt. Ein Tabuthema. Wir starteten eine Umfrage und wollten genau wissen, wie Frauen ihren Zyklus wahrnehmen und was sie darüber wissen. Und das Ergebnis war tatsächlich erschreckend. Der Großteil der befragten Frauen empfindet ihre Menstruation als Last.

Wie schade! Denn eigentlich ist der weibliche Zyklus ein Geschenk, welches uns näher zu uns selbst bringt. Schmerzhafte Bauchkrämpfe, druckempfindliche Brüste oder schlimme Stimmungsschwankungen können ein Hilfeschrei unseres Körpers sein. Wenn wir unseren Blick verändern und unseren Körper als kooperativ und unseren Zyklus als intelligent betrachten, gibt uns das die Möglichkeit, einen gesünderen, weiblichen Lebensstil zu erlangen. So können wir unser Leben heilsam ausrichten: auf Gesundheit und Bewusstsein, auf Weiblichkeit und Sinnlichkeit, auf Genuss und Freude! Denn all das bedeutet Frausein.

Und genau das wollen wir Frauen mit unserem Buch und unserem Blog mitteilen! Durch unsere feinen, auf den weiblichen Zyklus abgestimmten Gerichte kann jede Frau ihrem Körper und ihrer Seele bewusst das geben, was diese gerade brauchen. Zusätzlich zu den Rezepten haben wir spezielle Yogaübungen und achtsame „Me-Momente“ in unser Buch gepackt. Jede Frau soll sich von uns auf körperlicher, emotionaler, geistiger und seelischer Ebene abgeholt und inspiriert fühlen. Damit die Anregungen auch leicht anwendbar sind, haben wir den Zyklus in unserem Feminine-Food-Konzept in zwei Phasen unterteilt: Aufblühen und Loslassen.

Die zwei Grundphasen des Zyklus bewusst unterstützen

Die Zeit des Aufblühens reicht vom letzten Tag der Periode bis zum Eisprung. In dieser Phase baut sich nach der Regelblutung die Gebärmutterschleimhaut wieder auf, der Körper wird zunehmend fruchtbarer und energiegeladen, die Haut klar und strahlend. Jetzt wirken Frauen auf Männer ganz besonders anziehend. Frauen fühlen sich kommunikativer und unternehmenslustig und wagen neue Abenteuer. Wir können unseren Körper in der Phase des Aufblühens mit pflanzlichen Eiweißen (z.B. aus Hanfsamen oder Amaranth), mit Mineralstoffen und Enzymen aus gekeimten Hülsenfrüchten (z.B. aus Mungobohnen oder Linsen und fermentiertem Gemüse wie Sauerkraut oder Kimchi) wunderbar unterstützen. So werden der Gebärmutter und dem heranreifenden Ei alle wichtigen Nährstoffe zur Verfügung gestellt. Auch libidofördernde Lebensmittel wie Vanille, Granatapfel oder Erdbeeren unterstützen den Körper jetzt bei seinen Aufgaben. Frauenkräuter wie Johanniskraut, Basilikum, Echter Baldrian und Frauenmantel sind in dieser Phase besonders feine Helferlein, um den Hormonhaushalt zu harmonisieren und die Libido anzukurbeln.

In der Zeit des Loslassens, die nach dem Eisprung beginnt und die Menstruation mit einschließt, will sich unser Körper reinigen und Altes loslassen. Die Emotionen fließen frei wie das Menstruationsblut. Hilfreich in dieser Phase sind z.B. roher Kakao, der stimmungsaufhellend und dank seines hohen Gehalts an Magnesium entkrampfend wirkt. Fenchel pflegt und besänftigt empfindliche Brüste. Zimt und Rosmarin fördern die Durchblutung der Gebärmutter, wirken ausleitend und können, richtig angewendet, die Menstruation einleiten. Eisenhaltige Lebensmittel wie Rote Bete oder rote Beeren sorgen dafür, den Körper vor allem in der Blutungsphase gut zu versorgen. Frauenheilkräuter dieser Zyklusphase sind z.B. Schafgarbe und Echte Kamille, die Menstruationskrämpfe lindern. Gänseblümchen, Brennnessel und Petersilie wirken entwässernd und ausleitend.

Unsere Vision ist es, Frauen zu begleiten, wenn sie sich auf ihren Weg machen, ihre Weiblichkeit zu er-leben. Wir möchten Frauen dabei unterstützen, in ihre weibliche Kraft – ihre Shakti – zu kommen, eine echte Quelle der Lebensfreude.

Im femininefood-BLOG finden sich viele aktuelle Themen, neue Rezepte, interessante Interviews und wertvolle Inspirationen, welche die Leserinnen berühren und begeistern sollen, um ihre Weiblichkeit und Einzigartigkeit zu leben.

www.femininefood.at

Zum Weiterlesen:

Die Rezepte und Fotos sind aus dem Buch Eat Lika a Woman entnommen mit freundlicher Genehmigung des Christian Brandstätter Verlags, Wien.

Andrea Haselmayr, Verena Haselmayr, Denise Rosenberger: Eat like a woman, Rezepte für einen harmonischen Zyklus, Brandstätter Verlag 2018, ISBN: 9783 710 602 221

Fotos: www.lukaslorenz.com

Rezepte für die Zeit des Aufblühens

Knackiges Gemüse mit Wakame-Reis­nudeln und Miso

Für 4 Personen

12 getrocknete Shiitake-Pilze

400 g braune Wakame-Reisnudeln

2 Knoblauchzehen

1 rote Zwiebel

200 g Karotten

4 Frühlingszwiebeln

2 kleine Pak Choi

200 g Brokkoli

200 g Zuckerschoten

4 cm frischer Ingwer

4 EL Sesamöl

200 ml Sojasoße

4 EL Rohrohrzucker

2 EL Speisestärke

optional Chilisauce

4 TL Misopaste

Pfeffer aus der Mühle

je 2 TL weißer und schwarzer Sesam

Pilze mit kochendem Wasser übergießen und mindestens 1 Stunde lang einweichen. Danach abgießen, den Pilzfond dabei auffangen.

Reisnudeln nach Anleitung zubereiten und beiseitestellen. Knoblauch, Zwiebel und Karotten schälen. Knoblauch und Karotten in Scheiben, Zwiebel in dünne Ringe schneiden.

Frühlingszwiebeln schräg in Ringe schneiden. Pilze und Pak Choi in feine Streifen schneiden. Brokkoli in Röschen teilen. Zuckerschoten putzen. Ingwer schälen und fein hacken.

Sesamöl in einer Wok-Pfanne erhitzen, Ingwer und Knoblauch darin ca. 30 Sekunden scharf anbraten. Zwiebel, Karotten, Pilze, Brokkoliröschen, Zuckerschoten sowie die Hälfte der Frühlingszwiebeln hinzufügen und ca. 5 Min. knackig garen. Pak Choi unter das Gemüse mischen, weitere 2–3 Min. braten.

Für die Sauce 75 ml vom Pilzfond mit Sojasoße, Zucker, Stärke und nach Wunsch Chilisauce gut verrühren, unter das Wokgemüse mischen und einige Min. mitkochen lassen, bis die Soße etwas angedickt ist. Reisnudeln dazugeben. Wok vom Herd nehmen.

2 EL der Soße aus dem Wok in ein kleines Gefäß geben, Misopaste darin auflösen und unter die Nudeln und das Gemüse rühren. Mit Pfeffer abschmecken. In Schüsseln anrichten und mit Sesam und den übrigen Frühlingszwiebeln bestreut servieren.

Frauenkraft

Miso und Shiitake-Pilze unterstützen den Darm; Folsäure, Enzyme und Nährstoffe versorgen die neue Eizelle und die Gebärmutterschleimhaut beim Aufbau.

Lauwarmer Johanniskrauttee mit Karamellbirne

Für 4 Gläser (à ca. 250 ml)

Für die Karamellbirne:

Mark einer Vanilleschote

130 g Rohrohrzucker

120 ml Kokossahne (von Kokosmilch abgeschöpfte cremige Bestandteile)

1 Prise Salz aus der Mühle

1 große säuerliche, feste Birne

Für den Johanniskrauttee:

2 gehäufte EL getrocknetes Johanniskraut

1 TL getrocknete Rosenblüten

1 l Wasser

3 EL Agavendicksaft

Für die Karamellbirne Vanillemark, Zucker, Kokossahne und Salz in einen Topf geben, gut verrühren und bei mittlerer Hitze aufkochen lassen. Die flüssige Masse ca. 10 Min. leicht köcheln lassen, bis sie andickt. Kurz abkühlen lassen.

Birne entkernen und das Fruchtfleisch je nach Größe der Frucht in 8–12 Spalten schneiden. Birnenspalten mit der bauchigen Seite in das warme Karamell eintunken, anschließend auf einem Teller vollständig erkalten lassen.

Für den Tee das Johanniskraut mit den Rosenblüten mischen und in ein Tee-Ei füllen. Wasser aufkochen und die Kräutermischung damit überbrühen. Zugedeckt 10 Min. ziehen lassen. Tee-Ei entfernen und den Tee mit Agavendicksaft süßen. Auf lauwarme Temperatur abkühlen lassen.

In vier Gläsern je 2–3 Spalten der karamellisierten Birne anrichten und mit dem lauwarmen Johanniskrauttee aufgießen.

Libido-Kick

Dieser stimmungsaufhellende Tee fördert die Libido. Die Birne versorgt uns mit Folsäure und mit Vitamin C und bereitet den weiblichen Körper auf die fruchtbaren Tage vor.

Amaranthschnitten mit Schokolade, Fleur de Sel und Rosenblüten

Für 1 Backform (ca. 21 x 25 cm)

Für den Boden:

150 g gemahlene Mandeln

125 g gepuffter Amaranth

8 Medjool-Datteln

100 ml Kokosmilch

3 EL Mandelmus

1 EL Kokosöl

1 Msp. Zimt

Mark einer halben Vanilleschote

Für die Schokoladenglasur:

120 g feinherbe Schokolade (mindestens 70 % Kakaoanteil)

1 EL Kokossahne (von der Kokosmilch abgeschöpft)

Ahorn-, Agaven- oder Reissirup zum Süßen

Fleur de Sel und getrocknete Rosenblüten zum Bestreuen

Backform mit Backpapier auslegen. Mandeln und Amaranth in einer Schüssel vermischen. Datteln entsteinen. 1 EL der cremigen „Sahne“, die sich oben auf der Kokosmilch abgesetzt hat, abschöpfen und für die Glasur zur Seite stellen. Datteln, Kokosmilch, Mandelmus, Kokosöl und die Gewürze in einem Standmixer pürieren. Zur Mandel-Amaranth-Mischung geben und mit einem Löffel gründlich verrühren. Masse in die Backform geben, glattstreichen und im Kühlschrank einige Stunden (am besten über Nacht) kaltstellen.

Für die Glasur Schokolade in einer Schüssel langsam über einem Wasserbad schmelzen (dabei darauf achten, dass sie nicht zu heiß wird). Sind alle Klümpchen geschmolzen, die Schüssel von der Hitze nehmen und die Schokolade etwas abkühlen lassen. Anschließend die Kokossahne vorsichtig unter die flüssige Schokolade rühren. Nach Geschmack süßen.

Flüssige Schokoladenglasur über den gekühlten Amaranthboden gießen (wenn nötig, mit einem Löffel verteilen) und weiter abkühlen lassen.

Bevor die Schokolade fest wird, die Schnitten mit Fleur de Sel und Rosenblüten bestreuen. Anschließend komplett auskühlen lassen und mit einem scharfen Messer in Rechtecke schneiden.

Rosige Zeiten für alle Naschkatzen

Ein sinnlicher Hochgenuss voller Eisen, Zink, Eiweiß, Magnesium, Kalium, Omega-3- und -6-Fettsäuren sowie Folsäure. Die Rose wirkt stimmungsaufhellend und schenkt Selbstvertrauen und Selbstliebe. Sie nährt unser Frausein, balanciert unsere Emotionen und öffnet unser Herz. Sie fördert einen erholsamen Schlaf und schenkt Lebensenergie.

Rezepte für die Zeit des Loslassens

1. Lauwarmer Dinkelreis-Salat mit Fenchel

Für 4 Personen

150 g Dinkelreis

Salz aus der Mühle

1 gelbe Paprika

2 mittelgroße gegarte Rote Beten

1 Apfel

1 kleine rote Zwiebel

1 Handvoll Nüsse, z.B. Walnüsse, Haselnüsse

5 EL Olivenöl, 2 EL Leinöl

8 EL weißer Balsamicoessig

Pfeffer aus der Mühle

2 kleine Fenchelknollen

½ TL Kräutersalz

200 g gemischte Salatblätter, z.B. Frisée, Rotampfer, Endiviensalat, Mangoldblätter

Dinkelreis waschen und in der doppelten Menge kochendem Salzwasser bei mittlerer bis schwacher Hitze ca. 20 Min. garen, bis das Wasser verdampft und der Reis bissfest ist. Paprika entkernen und in ca. ½ cm große Würfel schneiden. Rote Beten schälen und in ca. 1 ½ cm große Würfel schneiden. Apfel entkernen und in feine Streifen schneiden. Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Nüsse grob hacken.

Lauwarmen Dinkelreis, Rote Beten, Paprika, Zwiebel, Apfel und Nüsse in einer Schüssel mit 3 EL Olivenöl sowie Leinöl und Balsamicoessig marinieren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fenchel der Länge nach halbieren. 2 EL Olivenöl in einer Pfanne erhitzen und die Fenchelhälften darin bei mittlerer Hitze ca. 6 Min. rundum anbraten, anschließend mit Kräutersalz würzen.

Dinkelreis-Salat auf Tellern verteilen und mit gebratenen Fenchelhälften und Salatblättern anrichten.

Anti-PMS-Salat

Reich an Omega-3-Fettsäuren, Vitamin C, Magnesium und Eisen. Wirkt Wunder bei Brustbeschwerden und Bauchkrämpfen.

2. Feminine Kurkuma-Latte

Für 4 Gläser (á ca. 250ml)

1 l Cashewdrink

½ cm frischer Ingwer

1 TL Kurkuma

1 TL Honig

½ TL Zimt

1 Prise gemahlener Kardamom

Mark einer halben Vanilleschote

1 Prise Pfeffer aus der Mühle

1 Prise gemahlene Tonkabohne

Für ca. 1 Liter Cashewdrink: 150 g rohe Cashewkerne (ohne Haut) in einer Schüssel mit reichlich Wasser bedecken und mindestens 2 Stunden oder besser über Nacht einweichen. Cashewkerne anschließend durch ein Sieb abseihen, das Einweichwasser weggießen. Cashews und 750 ml frisches Wasser in einen Standmixer geben und auf höchster Stufe pürieren. Wer mag, kann die Flüssigkeit durch ein Passiertuch gießen, dadurch wird der Drink noch feiner. Der Cashewdrink kann direkt genossen, weiterverarbeitet oder in einer Glasflasche im Kühlschrank 1–2 Tage gelagert werden.

Cashewdrink in einem kleinen Topf bei niedriger Hitze ca. 2–3 Min. erwärmen, jedoch nicht aufkochen. Ingwer schälen und fein reiben und mit Kurkuma, Honig, Zimt, Kardamom, Vanillemark, Pfeffer und Tonkabohne in den Topf geben. Gut umrühren und bei geschlossenem Deckel rund 5 Min. ziehen lassen.

Danach mit einem Mixer so lange aufschlagen, bis eine homogene, schaumige Flüssigkeit entsteht. Wenn kein Mixer vorhanden ist, die „Goldene Milch“ durch ein feines Sieb gießen und mit einem Milchschäumer aufschäumen.

Sofort warm genießen oder abkühlen lassen und mit Eiswürfeln servieren.

Sehr erhellend

Der vanilleartige Duft der Tonkabohne ist stimmungsaufhellend und lindert den Erkenntnissen von Naturvölkern Südamerikas zufolge innere Unruhe. Bei Stress und rastlosen Gedanken tröstet ihr Aroma. Zudem sagt man der schwarzen Bohne eine erotisierende Wirkung nach.

3. Linsen­braten mit Rotweinsauce

Für ein Festtagsessen mit ca. 6 Personen

Für den Linsenbraten:

200 g rote Linsen

600 ml Gemüsebrühe

400 g Karotten

1 rote Zwiebel

50 g ganze Haselnüsse

50 g gemahlene Haselnüsse

2 EL Senf

1 EL Paprikapulver

½ TL getrockneter Majoran

1 EL Speisestärke, z.B. Maisstärke

Salz aus der Mühle

Pfeffer aus der Mühle

½ Kopf Rotkohl (ca. 600 g)

2 EL Rohrohrzucker

Saft einer Orange

50 ml Rotwein

1 Schuss Balsamico-Essig

2 Pckg. Blätterteig aus dem Kühlregal (ca. 550 g)

Olivenöl zum Bestreichen

Für den Braten Linsen in der Gemüsebrühe 10–15 Min. weichkochen, anschließend abseihen. Karotten schälen und fein reiben. Zwiebel schälen und in feine Würfel schneiden. Ganze Haselnüsse hacken.

Linsen zusammen mit Karotten, Zwiebel, gehackten und gemahlenen Nüssen, Senf, Paprikapulver, Majoran und Stärke in eine Schüssel geben und mit einer Gabel gründlich vermengen. Mit Salz und Pfeffer kräftig würzen.

Rotkohl in feine Streifen schneiden und mit ¼ TL Salz vermengen. Rohrohrzucker in einem Topf karamellisieren lassen. Rotkohl beimengen und mit Orangensaft und Rotwein aufgießen. Flüssigkeit bei mittlerer Hitze ca. 5 Min. einreduzieren lassen. Zum Schluss mit Balsamicoessig abschmecken und etwas auskühlen lassen.

Backofen auf 160 °C (Umluft) vorheizen. 1 Lage Blätterteig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und die äußeren 2 cm einer Längsseite mit Olivenöl bestreichen. Den zweiten Blätterteig auf den eingefetteten Rand der ersten Teigplatte legen und sanft andrücken. (So wird der Blätterteig vergrößert, damit die Füllung Platz findet.) Linsenmasse auf den Blätterteig streichen, dabei unten und seitlich je 2 cm und am oberen Rand ca. 10 cm frei lassen. Rotkohl ca. 4 Finger breit auf dem unteren Teil der Linsenmasse verteilen. Die seitlichen Blätterteigränder einklappen und mit Öl bestreichen. Teigplatte samt Füllung von unten vorsichtig einrollen, mit Olivenöl bestreichen und 35 Min. im Ofen garen. Danach die Temperatur auf 220 °C erhöhen und ca. 10 Min. knusprig braun backen.

Für die Rotweinsauce:

400 g Suppengemüse (Lauch, Karotten, Sellerie, Petersilienwurzel)

1 rote Zwiebel

125 g Margarine

2 EL Tomatenmark

1 EL Paprikapulver

3 Lorbeerblätter

2 Handvoll frische Cranberrys, alternativ 2 EL Preiselbeermarmelade

5 EL Sojasauce

1 Schuss Sherry

350 ml Rotwein

250 ml pflanzliche Sahnealternative, z.B. aus Cashewkernen

250 ml kräftige Gemüsebrühe

100 g vorgegarte Esskastanien

Salz aus der Mühle

Pfeffer aus der Mühle

Während der Braten bäckt, Suppengemüse für die Rotweinsauce schälen und fein reiben. Zwiebel schälen und fein würfeln. Margarine in einer Pfanne bei mittlerer Hitze schmelzen. Zwiebel und Suppengemüse darin 5–8 Min. goldbraun braten.

Tomatenmark, Paprikapulver, Lorbeer, Cranberrys und Sojasauce unter das Gemüse mengen und 2–3 Min. dünsten. Mit Sherry ablöschen.

Nach und nach Rotwein aufgießen und immer wieder beinahe vollständig einreduzieren lassen. Sahnealternative und Gemüsebrühe dazugeben, sodass die Sauce angenehm cremig ist (möglicherweise muss nicht die gesamte Menge der Gemüsebrühe verwendet werden).

Einige Cranberrys und die Lorbeerblätter aus der Sauce herausnehmen und die Sauce mit einem Pürierstab fein mixen, anschließend gegebenenfalls durch ein Sieb passieren. Esskastanien mit der flachen Seite eines Messers oder der Hand leicht andrücken und zusammen mit den zurückgelegten Cranberrys unter die Rotweinsauce mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Linsenbraten aus dem Ofen nehmen, kurz auskühlen lassen, anschließend in ca. 4 cm dicke Scheiben schneiden. Mit Rotweinsauce servieren.