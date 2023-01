Jenseits von Ängsten und Sorgen

Eckhart Tolle revisited: Wie kann uns seine Lehre in diesen schwierigen Zeiten ganz konkret und praktisch helfen?

Er gilt als einer der bedeutendsten und bekanntesten Weisheitslehrer unserer Zeit: Der aus Lünen in Westfalen stammende und seit gut zwanzig Jahren in der Nähe von Vancouver/Kanada lebende Eckhart Tolle. In einem kurzen Satz zusammengefasst lautet sein Rat: „Sei gegenwärtig, präsent, jetzt!“

Laut Eckhart Tolle gibt es verschiedene Tore oder Portale zum Bewusstsein bzw. zur unpersönlichen Präsenz. Nach innen zu spüren, ist der Hauptschlüssel. Wenn man tiefer in die unangenehmen Empfindungen des Schmerzkörpers geht, dann wird zunehmend eine Leichtigkeit spürbar, die nicht von dieser Welt ist.

Was uns davon abhält, sind vor allem unsere Gedanken. Wir haben sicherlich schon oft versucht, sie zu stoppen, sei es durch stilles Sitzen, durch Yoga oder durch Sport. Nicht von ungefähr beginnt Patanjali sein Yoga-Sutra mit der Definition: yogash chitta-vrtti-nirodhah – „Yoga ist jener innere Zustand, in dem die seelisch-geistigen Vorgänge zur Ruhe kommen.“ (Yoga-Sutra, I.2, Übersetzung zitiert nach Bettina Bäumer / P. Y. Deshpande: Die Wurzeln des Yoga, Otto Wilhelm Barth Verlag)

Dabei geht es nicht darum, das Denken grundsätzlich zu vermeiden. Es ist eine wunderbare menschliche Fähigkeit, Fragen zu stellen, zu reflektieren, Probleme durch Überlegungen zu lösen. Und dass unser Geist oder Verstand fast dauernd in Bewegung ist, beim Essen ganz besonders, stört uns normalerweise nicht. Doch manchmal werden die Gedanken und Emotionen zur Qual. Wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir wütend, beschämt oder eifersüchtig sind und bestimmte Gespräche unablässig in unserem Kopf kreisen, dann sehnen wir uns nach innerer Stille, oder wenigstens nach einer kurzen Pause.

Der einfachste und wirksamste Weg ist, die Energie und Aufmerksamkeit vom Kopf in den Bauch zu lenken. Dort sitzt der Auslöser und Motor der Gedankenplage. Sich auf das Empfinden im Bauch zu konzentrieren, erfordert keine Vorbereitungszeit. Das geht sofort. Doch es fühlt sich im ersten Moment nicht gut an. Die Aufgabe besteht darin, dort wenigstens einige Minuten so achtsam und ruhig wie möglich zu bleiben. Die Gedanken werden nachlassen.

Um die unangenehmen Emotionen wirklich zulassen zu können, darf ich sie nicht verdrängen, sondern muss bereit sein, sie zu spüren.

Der Schmerzkörper

Laut Eckhart Tolle ist es der Verstand, der alles daran setzt, um diesen Moment, das Jetzt, durch Gedanken und Emotionen zu verdecken und die Aufmerksamkeit in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu lenken. Denn nur so kann das Ego mit seiner Geschichte aufrechterhalten werden. Welche Emotionen haben mit meiner Vergangenheit zu tun? Was fällt mir da als Erstes ein?

Es ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Manche leiden unter Schuldgefühlen, zum Beispiel weil sie bereits als Kind „schuld“ an einem Unglück oder Unfall waren – zumindest wurde ihnen das von Eltern oder Lehrern eingeredet. Andere sind voller Wut und Rachegedanken, fühlen sich seit eh und je ungerecht und schlecht behandelt. Etliche glauben, sie seien nicht gut genug für eine Aufgabe oder eine Beziehung. Vielleicht weil sie nie Anerkennung von den Eltern und den Lehrern bekamen, von Mitschülern und Kameraden gehänselt wurden, oder weil sie in einer bestimmten peinlichen Situation nicht der Erwartung entsprachen.

Diese Erfahrungen sind in unserem Gesamtsystem von Körper-Geist-Seele gespeichert. So gesehen wirkt die Vergangenheit fort, zum Beispiel durch ein unangenehmes Gefühl im Bauch. In diesem Zusammenhang spricht Tolle von einem „Schmerzkörper“. Bei bestimmten äußeren Ereignissen, wie etwa einer Bemerkung, die ich als spöttisch auf mich bezogen deute, wird das Gefühl der Kränkung aktiviert, und meine Reaktion fällt viel heftiger aus, als es der Situation angemessen ist. Es ist das Festhalten an negativen Erfahrungen, das uns unglücklich macht, obwohl es in diesem Moment keinen Grund dafür gibt.

Eckhart Tolle beschreibt den Schmerzkörper als ein quasi eigenständiges, dämonisches Wesen:

„Der Schmerzkörper ist ein halbautonomes Energiesystem, das in den meisten Menschen anzutreffen ist, ein Gebilde, das aus Emotionen besteht. Er besitzt eine eigene primitive Intelligenz, ähnlich einem listigen Tier, und diese Intelligenz dient überwiegend dem Überleben. Wie alle Lebensformen muss er regelmäßig Nahrung – neue Energie – zu sich nehmen, und das, womit er sich versorgt, ist Energie, die seiner eigenen entspricht, also eine ähnliche Wellenlänge hat. Jede emotional schmerzliche Erfahrung kann dem Schmerzkörper als Nahrung dienen. Darum blüht er auch bei negativen Gedanken und dramatischen Beziehungsproblemen auf. (…) Für den Schmerzkörper ist Schmerz ein Genuss. Er verschlingt eifrig jeden negativen Gedanken. Die Stimme, die für gewöhnlich in deinem Kopf erklingt, ist inzwischen zur Stimme des Schmerzkörpers geworden. Dieser kontrolliert jetzt den inneren Dialog. Ein Teufelskreis ist entstanden zwischen dem Schmerzkörper und deinem Denken. Jeder Gedanke nährt den Schmerzkörper, und der Schmerzkörper seinerseits produziert neue düstere Gedanken. Irgendwann nach Stunden oder Tagen ist er satt und fällt wieder in seinen Schlaf zurück; er hinterlässt einen ausgelaugten Organismus.“

(Eckhart Tolle: Eine neue Erde, Arkana Verlag)

Auch typische, auf die Zukunft bezogene negative Emotionen, allen voran Angst, sind durch vergangene Erlebnisse bedingt. Neben der natürlichen Angst, die jedes Lebewesen in gefährlichen Situationen zum Schutz geradezu braucht, gibt es eine Angst, die durch die Sorge um das falsche Selbst entsteht. Auch diese Angst kennt wohl jeder. Was könnten die anderen von mir denken, wenn ich öffentlich sage, was ich wirklich gesehen oder was ich tatsächlich getan habe? Oder: Was geschieht mit mir nach dem Tod des Körpers? Bin ich noch da, oder ist es endgültig vorbei mit „mir“, diesem mir vertrauten Ich? Diese Angst ist für uns Menschen womöglich die wichtigste und größte Herausforderung.

Transzendenz und wahres Selbst

Hier kommt die eigentliche spirituelle Dimension von Tolles Lehre ins Spiel. Wir identifizieren uns mit einem vergänglichen Körper und sind davon überzeugt, eine bestimmte Person zu sein. Dieses „kleine“ Ich kämpft ständig um Anerkennung, vergleicht sich mit anderen, leidet unter allen möglichen Ängsten und persönlichen Verletzungen, steigert sich in Größenwahn oder in Selbstverachtung hinein. Doch es ist nichts weiter als eine Illusion. Allerdings scheinen über sieben Milliarden Menschen felsenfest davon überzeugt zu sein, sie hätten ein Leben mit einem Anfang und einem Ende und müssten sich ständig behaupten, verbessern, Entscheidungen fällen, „ihr“ Leben in die Hand nehmen.

In Wirklichkeit sind wir wie Wellen im Ozean eines grenzenlosen, allumfassenden Bewusstseins. Das kann allerdings nicht wie ein Objekt in der Welt oder ein Gefühl wahrgenommen werden. Raum und Zeit sind darin „aufgehoben“. Dennoch haben wir in jedem Moment nicht nur Zugang zu diesem Bewusstsein – wir sind es, ohne Wenn und Aber. So wie alles immer jetzt geschieht – Verkehrsunfälle, Fußballtore, Erinnerungen, Planungen, Gefühle – so ist das Ego, diese Illusion eines getrennten Ichs, schon immer getragen von dem, was jenseits aller oder vor allen Gedanken und Vorstellungen „ist“. „Ist“ steht hier in Anführungsstrichen, weil es eben nicht existiert wie ein Ding oder eine Person.

Laut Eckhart Tolle gibt es verschiedene Tore oder Portale zum Bewusstsein bzw. zur unpersönlichen Präsenz. Nach innen zu spüren, ist der Hauptschlüssel. Wenn man tiefer in die unangenehmen Empfindungen des Schmerzkörpers geht, dann wird zunehmend eine Leichtigkeit spürbar, die nicht von dieser Welt ist. Als Erklärungsmodell dafür können die verschiedenen Koshas dienen. In der vedischen wie auch in der buddhistischen Tradition gilt der sichtbare menschliche Körper als äußerste, gröbste Hülle. „Darunter“ liegen weitere energetische Schichten, die zum Zentrum hin immer feinstofflicher werden. Spüren wir tief in uns hinein, dann erleben wir eine Art Auflösung. Da ist im Grunde nichts und doch zugleich alles. In jedem Fall löst sich in solchen Versenkungen die Angst des Ich vor dem eigenen Ende auf. Sie erweist sich als unbegründet.

„Transzendenz“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „übersteigen“, „überschreiten“. Ist Gott „transzendent“, d.h. jenseits und für uns unerreichbar, oder ist er „immanent“, d.h. überall und stets gegenwärtig? Das ist eine seit dem Mittelalter bis heute von Theologen und Philosophen immer wieder gestellte Frage. Eckhart Tolle rät seinen Zuhörern – wie etwa in seinem unten genannten Vortrag in Karlsruhe –, Transzendenz in den Alltag zu integrieren: „Ohne Transzendenz ist der Mensch ein konditioniertes Phänomen, konditioniert von der Vergangenheit.“ Schon wenn wir stärker auf die Pausen zwischen den Worten anderer oder auch bei uns selbst achten, gewinnen wir etwas Abstand zur stets unbewusst ablaufenden Identifikation. In der Stille, ja sogar im weißen Hintergrund dieser gedruckten Zeilen, offenbart sich Transzendenz.

Wahres Jetzt ist der Tod

Eckhart Tolles Lehre von der Kraft der Gegenwart wird oft in einem wesentlichen Punkt missverstanden.

„Die Menschen glauben, das Jetzt ist das, was gerade geschieht, und das ändert sich natürlich ständig. Sie glauben, dass es viele Momente im Leben gibt, jeder mit einem anderen Inhalt. Doch wenn du von deiner unmittelbaren Erfahrung hier und jetzt ausgehst, gibt es nicht VIELE Momente, sondern immer nur diesen EINEN Moment. Dein ganzes Leben besteht aus dem Jetzt. Nichts kann außerhalb vom Jetzt existieren.

Die eigentliche Bedeutung des Jetzt liegt nicht in dem, was jetzt geschieht, sondern in seiner Form. Diese Form verändert sich nicht. Ich kann mir dessen bewusst sein, was gerade geschieht – das ist die Oberfläche des Jetzt –, und ich kann mir gleichzeitig der Tiefe bewusst sein, des Raumes, in dem sich alles entfaltet. Das ist das Bewusstsein selbst. Ohne das Bewusstsein wäre nichts. Es gibt nur eine Tatsache, die unbezweifelbar ist, nämlich dass du in diesem Moment bewusst bist. Alles andere lässt sich bezweifeln.“

(Tolle, Vortrag in Karlsruhe 2015)

Tolle nennt einige Tore zur Befreiung von der unglücklichen Person, vom falschen Selbst: den inneren Körper, die Stille, den leeren Raum, traumlosen Schlaf u.a. Und er sagt: „Ein letztes Tor öffnet sich unmittelbar nach dem Tod deines Körpers. Es gibt über dieses Tor unzählige Beschreibungen von Menschen, die nach so genannten Nahtoderlebnissen zurückgekehrt sind und dieses Portal als strahlendes Licht gesehen haben. Viele berichten auch von einem Gefühl stiller Heiterkeit und tiefem Frieden. Das Tibetische Totenbuch beschreibt es als ‚die leuchtende Pracht des farblosen Lichtes der Leere‘, die zugleich ‚dein eigenstes wahres Selbst‘ ist.“ (Eckhart Tolle: Jetzt, Kamphausen Verlag)

„Das Nahen des Todes und auch der Tod selbst, die Auflösung des physischen Körpers, sind immer eine große Möglichkeit für spirituelles Erwachen. Leider wird diese Chance in den meisten Fällen verpasst, weil wir in einer Kultur leben, die vom Tod fast kein Verständnis hat, genau wie sie auch von allen anderen wirklich wichtigen Dingen kein Verständnis hat. Jedes Portal bedeutet einen Tod, den Tod des falschen Selbst.“ (ebd.)

Diese Angst vor dem Ende des illusionären Ich könnte als unser alles beherrschender „Zeitgeist“ gesehen werden. Sie ist ein Grund für die weltweite Corona-Hysterie. Das Ich wird verschwinden, daran kann kein Zweifel bestehen. Auf die Stille zu achten und präsent zu sein, ist die beste Vorbereitung und Einstimmung auf das, was wirklich ist.

