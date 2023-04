Ist Spiritualität nur eine Illusion?

Spiritualität (von lat. spiritus: Geist, Hauch) ist gar nicht so leicht zu definieren. So viele streben danach, doch kaum jemand kennt ihr Wesen. Ist sie am Ende nur ein Konzept, das wir gar nicht brauchen? Vom Sinn oder Unsinn der Spiritualität und der damit verbundenen Ziele.

Womöglich beschäftigst du dich schon lange mit Spiritualität und bist damit in Kontakt gekommen, weil du das Gefühl hattest, dass in deinem Leben etwas Wesentliches fehlt. Obwohl du privat und beruflich vielleicht etwas erreicht hast, ist eine dauerhafte Erfüllung nicht erschienen. Vielleicht ist auch etwas in deinem Leben schiefgelaufen, und irgendwann kam dir der Gedanke: „Das kann doch nicht alles gewesen sein.“

Hier sehen wir, dass wir das Wesen und den Zweck der Spiritualität gründlich hinterfragen müssen, denn sonst laufen wir Gefahr, ein hinderliches geistiges Konzept zu erschaffen. Anstatt eine Verbindung zur Ganzheit des Seins herzustellen, würde nur eine weitere Abgrenzung zwischen mir als „spirituellem“ Menschen und den anderen als „nicht spirituellen“ Menschen entstehen.

Oft führt uns der Mangel eines tieferen Lebenssinns zur Spiritualität, und manchmal benutzen wir sie als Fluchtmöglichkeit vor unseren seelischen Konflikten, denen wir uns nicht stellen wollen. Aber ist es wirklich hilfreicher, spirituell zu sein? Was unterscheidet ein solches Dasein von einem „normalen“?

Was genau bedeutet eigentlich „Spiritualität“?

Wir sprechen gern über Spiritualität, doch meist ist uns nicht klar, ob dieser Begriff überhaupt einen Sinn hat. Es existieren viele geistige Weltanschauungen, die sich anscheinend widersprechen: Buddhismus, Hinduismus, die mystischen Zweige des Christentums, des Islam usw. Welches ist also die richtige Spiritualität, die uns zum Ziel führen kann, und was genau ist das Ziel? Hier sehen wir, dass wir das Wesen und den Zweck der Spiritualität gründlich hinterfragen müssen, denn sonst laufen wir Gefahr, ein hinderliches geistiges Konzept zu erschaffen. Anstatt eine Verbindung zur Ganzheit des Seins herzustellen, würde nur eine weitere Abgrenzung zwischen mir als „spirituellem“ Menschen und den anderen als „nicht spirituellen“ Menschen entstehen.

Obwohl wir oft nicht wissen, ob Spiritualität überhaupt etwas bedeutet, sind wir uns trotzdem sicher, dass sie uns von vielen Problemen befreien kann. Und weil wir üblicherweise unserer eigenen Meinung glauben, begeben wir uns auf einen spirituellen Weg. In der festen Überzeugung, immer bewusster zu werden, besuchen wir ein Seminar nach dem anderen, lesen viele spirituelle Bücher und glauben, mittlerweile ein echter Kenner zu sein. Vielleicht geben wir uns auch einen neuen, wohlklingenden Namen oder erhalten in einer anrührenden Zeremonie einen von einem „erleuchteten Meister“. Jetzt hat sich unser altes Ich klammheimlich in ein kaum greifbares, spirituelles Ich verwandelt. Wenn wir uns in einer Diskussion befinden, auf einem Seminar oder Retreat, wirken wir kompetent mit. Wir kennen uns aus und denken womöglich: „Ich weiß genau, wovon ich rede. Wahrscheinlich bin ich schon weiter als mein Nächster, weil ich mehr Erfahrungen gesammelt habe. Ich glaube, ich habe Recht, und die oder der andere eher nicht.“ So oder ähnlich lauten unsere noblen Gedanken. Unser Ego hat uns zur Erlösung von unseren Problemen eine neue Rolle angeboten, und wir haben sie dankbar angenommen.

Anzeige





Das spirituelle Ego

Ein neues Ich ist entstanden, das unbedingt etwas erreichen möchte – vielleicht das Erwachen oder die so genannte Erleuchtung. Hier dürfen wir besonders achtsam sein: Das spirituelle Ego ist nur schwer zu entlarven. Es begleitet uns in jeder Lebenssituation und ist immer auf der Hut. Eine Orientierung hin zum gegenwärtigen Sein bedeutet für das Ego ein lebensbedrohliches Szenario, und deshalb geht es unseren Weg unentdeckt als spiritueller Anführer mit. Es verspricht uns Erlösung, allerdings erst in der Zukunft. Wir glauben den „edlen“ Gedanken und sind davon überzeugt, auf dem richtigen Weg zu sein. Unbewusst haben wir jetzt faszinierende Vorstellungen in uns integriert, von denen wir glauben, dass sie uns irgendwann befreien werden. Aber haben wir sie schon als lebendige Erfahrung gespürt?

Jedes Bestreben des Ichs und jedes auf die Zukunft gerichtete Konzept erzeugt weitere Trennung. Deshalb hat unser Ego Interesse an zusätzlichen Inhalten: an heiligen Ideen, spirituellen Erlebnissen, Satsangs, Gurus oder Erleuchtung. Durch das Ansammeln von „mehr“ kann es sich weiter abgrenzen, festigen und vergrößern, und darum will es auf keinen Fall von seiner Strategie ablassen. Es sagt: „Nehmt mir bloß nicht meine mühselig erworbenen, tollen, heiligen (und oft teuer bezahlten) Erfahrungen weg. Wer wäre ich dann noch? Das macht mir Angst, also Finger weg von meiner spirituellen Identität!“ Auf unserem Weg begegnen uns oft widersprüchliche Konzepte, die Verwirrung stiften. Dieses Spiel soll immer weitergehen, obwohl etwas in uns überzeugend behauptet: „Bald hast du es geschafft.“ Doch das Ziel nicht zu erreichen, ist die wahre Absicht des Ego. Wir sitzen in der Falle.

Wenn wir ehrlich zu uns sind, haben wir dieses irreführende Geschehen vielleicht schon bei uns selbst entdeckt und ahnen, dass das nicht der richtige Weg zu einem erfüllten Leben ist.

Aber was ist dann echte Spiritualität?

Jenseits von Suche und Etiketten

Das Wort „Spiritualität“ wird, wenn falsch verstanden, zu einem mentalen Konzept, das mit einem Anschein von Heiligkeit versucht, das eine Leben zu zerteilen. Auf der einen Seite befindet sich der spirituelle Teil und auf der anderen Seite der nicht-spirituelle. Hierin versteckt sich bereits die Bewertung, dass das eine besser ist als das andere. Doch nichts im Leben ist spirituell oder nicht-spirituell. Manche Dinge beurteilen wir als hilfreich, und manche als nutzlos. Aber wenn wir genau hinschauen, können wir erkennen, dass alle Bewertungen und Ideen als gleichwertige Gedanken innerhalb des einen Bewusstseins auftauchen. Somit hat auch Spiritualität keine unabhängige Wirklichkeit. Sie bedeutet lediglich eine Orientierung hin zum allumfassenden Sein, zu dem, was wir wirklich sind – zu dem, was sowieso schon jetzt geschieht.

Das Leben macht, was es will, und es ist egal, wie wir seine Ereignisse bezeichnen. Das Erkennen des Einsseins und der Selbstbestimmtheit des Lebens bedeutet das Ende aller einschränkenden Konzepte, und damit auch das Ende der Idee von Spiritualität.

Das Streben danach, ein spiritueller Mensch zu werden, um die Einheit zu finden, verstärkt weiter das Gefühl von Trennung. Es ist paradox: Die spirituelle Suche hält uns vom Finden des Gesuchten ab, wenn wir ständig damit beschäftigt sind, unsere persönliche Entwicklung zu überprüfen oder zu beschleunigen.

Doch wir brauchen nicht noch mehr Bücher zu lesen, mehr Seminare zu besuchen oder mehr zu üben. Meine Empfehlung lautet: Versuch nicht, noch etwas Neues zu erlangen, sondern durchschaue die Arbeitsweise deines Geistes in diesem Moment. Halte inne und betrachte alle auftauchenden Gedanken und Gefühle. Weil du sie beobachten kannst, bist du nicht sie. Dein wahres Wesen ist wie ein stiller Beobachter. Jetzt können auch die Vorstellungen des spirituellen Ich als ganz gewöhnliche Gedanken erkannt und durchschaut werden.

Das Konzept der Spiritualität und die dazugehörende Suche erscheinen immer in Zusammenhang mit einer Person, die etwas in der Zukunft erreichen will. Löst sich die Identifikation mit dieser Figur auf, dann löst sich auch die spirituelle Suche auf. Spiritualität und Nicht-Spiritualität sind gleichwertige Begriffe im Spiel des Lebens. Wenn wir das eine dem anderen nicht mehr vorziehen, können die gedanklichen Etiketten gehen. Der Wunsch nach einem bestimmten Ideal verschwindet, und wir sind vom vermeintlich nobelsten Drang des Ego – bald ein spirituell erwachter Mensch zu werden – befreit.

Vielleicht entsteht dann für eine Weile eine Leere in uns, weil eine wesentliche und Jahre alte Identifikation wegfällt: die Rolle des spirituellen Suchers. Wenn wir das akzeptieren und nicht beurteilen, erfüllt sich unser Geist mit dem Fühlen des Lebens in diesem Moment. Wir geben diesem Geschehen keinen Namen und gewinnen mehr Freude, Freiheit und Stille. Jetzt ist alles da.

Das Leben verwirklicht sich selbst, und diese Wirklichkeit ist kein spirituelles Konzept. Es ist das, was ist, wenn alle Konzepte verschwunden sind.